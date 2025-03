¿En qué paisajes de Catalunya se rodó la serie 'The Split: Barcelona'? 

La pasada Navidad volvía a la televisión inglesa, por petición popular, 'The split', querida serie de Abi Morgan ('The hour', 'Eric') sobre las abogadas de la familia Defoe, especializadas en divorcios y, a la vez, un poco especialistas en sabotearse su propia vida sentimental. El público ansiaba volver a encontrarse con estos personajes, y Morgan se los devolvió envueltos en un papel de regalo romántico e idílico. 'The split: Barcelona' es una posdata de dos episodios rodada en una costa del Garraf sin nada que envidiar a la Toscana más bucólica.

En el especial recién importado por Filmin, Hannah (Nicola Walker) viaja con su familia a Barcelona para celebrar la boda de su hija Liv (Elizabeth Roberts) en unos viñedos propiedad de la familia de su futuro yerno. Allí se reencuentra con su exmarido, Nathan (Stephen Mangan), dos años después de su divorcio. Y no es el último reencuentro. Morgan quería explorar la actividad romántica en la cincuentena, que puede ser igual de agitada que en otras etapas de la vida.

Fantasía mediterránea

"Cuando los ingleses trabajan en España, suelen traerse a su propio diseñador de producción y después trabajar aquí con un jefe de equipo local, pero esta vez, curiosamente, querían a un 'production designer' local", nos explica el elegido, Patrick Salvador, colaborador habitual de Jaume Balagueró y ya conocedor del entorno de las series por su trabajo en 'Mano de hierro' o la segunda temporada de 'The head'. "Querían que todo fuera lo más realista posible".

Lo que no quiere decir que, de vez en cuando, idealización ganara a precisión. Al comienzo de la historia vemos un (supuesto) aeropuerto de Barcelona situado al lado del mar. "Habíamos localizado, en principio, partes del verdadero aeropuerto, donde nos dejaban rodar", dice Salvador. "Pero había tales restricciones de paso y de bloqueo que el trabajo se hacía inviable. Finalmente propusimos una de las terminales de ferris del Port de Barcelona. Por materiales –grandes, blancos, metal y puertas de cristal– era muy similar. Además, tenía la de ventaja de estar al lado del mar, algo que encajaba en esa versión estilizada de la costa mediterránea que buscaba la directora Giulia Gandini".

Torre del Veguer

Lo que en la serie se llama Finca Valldeflors son, en realidad, las Bodegas Torre del Veguer, en Sant Pere de Ribes. "Necesitábamos un espacio de abolengo, donde cuatro, cinco o seis generaciones de una familia hubieran hecho vino. Con una casa señorial y una zona en la que tuviéramos el mar de fondo. Todo eso lo encontramos en Torre Del Veguer, donde había vivido o vivía una familia y no teníamos que convertir unos viñedos en un hogar. Solo la intervenimos para reflejar la personalidad de la familia del novio: gente con mucha cultura, con mundo y con amigos internacionales".

Declarado bien de interés cultural por la Generalitat de Catalunya, el edificio es en su mayor parte de finales del XIX, cuando se le otorgó el aspecto de fortificación y se inauguró su capilla. "Por entonces era habitual que las casas señoriales, en las que vivían familias grandes, tuvieran su propia capilla. Para realizar las bodas, los bautizos e incluso las misas de domingo". No es exactamente allí donde se casan los novios de la serie, pero sí donde se desarrolla otro momento capital del doble capítulo: Hannah recibiendo una propuesta de negocios insólita.

Noche de chicas en Sitges

El programa de festejos incluye la separación de hombres y mujeres durante una noche. Ellos hacen una primera cena en las bodegas; ellas se van de marcha a Sitges, donde acaban bailando rumba y bebiendo vino (de la familia) en un bar que en realidad no existe. "Buscando bares en calles peatonales de Sitges, encontramos un restaurante ruso que estaba cerrado y lo convertimos en la Bodega Ramón", explica Salvador sobre este gancho imaginario de la calle de San Juan.

La esperada boda (si aún no has visto el especial, quizá mejor olvida este párrafo) se desarrolla finalmente en la arena… no de Sitges, sino de Torredembarra. "Necesitábamos alguna playa donde se pusiera el sol detrás de las rocas. Orientación complicada que, finalmente, encontramos en la Playa del Canyadell. La boda debía tener un atardecer precioso, algo que solo parecía posible en esta ubicación". Catalunya de postal desde el mismo arranque y hasta el gran clímax final.