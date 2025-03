Los 10 mejores conciertos de marzo en Barcelona

Ante una agenda musical que solo crece y crece, puede ser difícil saber qué es lo esencial. O decidir en qué merece la pena realmente invertir los euros. Desde aquí tratamos de aclarar vuestras ideas con una selección en la que hay desde artistas populares a otros más de culto que podrían ser, sin embargo, muy grandes en poco tiempo.

1. Godspeed You! Black Emperor

Los clásicos del posrock presentan 'No title as of 13 February 2024 28,340 dead', disco combativo ya desde un título con el cómputo de víctimas mortales en territorio palestino a la altura del 12 de febrero del año pasado, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Su rock instrumental suena aquí, paradójicamente, menos derrotado que exultante, como si realmente hubiera algo de luz al final del túnel de la guerra Israel-Hamás. Apolo, miércoles 5, 19.30 h.

2. Mala Rodríguez

La rapera y cantante celebra el 25º aniversario de 'Lujo ibérico' (2000), disco de debut que parecía cualquier cosa salvo eso, un primer disco: ella llegaba con un estilo propio perfectamente definido, cruce de flamenco y música urbana antes de que este híbrido se popularizara. Actúa, a todo lujo, con la Orquestra Simfònica del Vallès e invitados como Jorge Drexler e Israel Fernández. Palau de la Música Catalana, miércoles 5, 20.40 h.

3. Rels B

Tras una época destacando como productor, un día decidió sostener él mismo el micro, y nació una estrella de la música urbana. Él sabe que lo es y por eso su último álbum se llama 'a new star (1 9 9 3)', año ese el de su nacimiento. 'Un desperdicio' y 'La vida sin ti', a dúo con, respectivamente, Junior H y Lia Kali, superan de lleno los cien millones de escuchas en Spotify. Sant Jordi Club, viernes 7 y sábado 8, 21.00 h.

4. Oklou

Aunque creció en la Francia rural del oeste, Marylou Mayniel, alias Oklou, hace música ideal para poner banda sonora a aventuras de ciencia ficción en metrópolis imposibles. Su segundo álbum, 'choke enough', contiene sus mejores temas hasta la fecha y está cautivando a prensa y público internacionales. Solo hace falta escuchar 'blade bird' para tener nueva obsesión. Nos explicó (los inicios de) su proyecto hace seis años, cuando iba a actuar en Sónar. Apolo, martes 11, 20.00 h.

5. Porridge Radio

Los que sean fans de su rock visceral y emocional no deberían pensarse dos veces si comprar entrada. La celebrada banda de Brighton anunció en enero su intención de dejarlo; ahora mismo está ofreciendo los últimos conciertos de su trayectoria, en los que seguramente destaque el material (inflamable) de su reciente 'Clouds in the sky they will always be there for me'. Estrellas alternativas que se apagan en su mejor momento. Razzmatazz 2, lunes 17, 20.00 h.

6. Jorge Drexler

El cantautor uruguayo finiquita gira europea con dos citas en el Palau de la Música Catalana, dentro del programa de Guitar BCN. En el repertorio predominan los temas de 'Tinta y tiempo', su álbum más reciente, pero hay espacio también para viejas favoritas de fans como 'Transporte', 'Guitarra y vos' o 'Todo se transforma'. Palau de la Música Catalana, jueves 20 y viernes 21, 20.30 h.

7. Kamasi Washington

Recuperado ya, según parece, de la lesión de espalda que le impidió visitarnos en octubre, este prodigio del jazz moderno, saxofonista tenor de otra galaxia, regresa por fin a Barcelona para presentar su última obra magna: 'Fearless movement', su celestial visión de un disco de música de baile. Será el gran clímax final del 56º Festival de Jazz de Barcelona. Razzmatazz, domingo 23, 20.00 h.

8. Panda Bear

La aventura en solitario de Noah Lennox, miembro de Animal Collective, alcanza alturas sorprendentes en un nuevo disco, 'Sinister grift', de aires cálidos y bastante transparencia emocional. No es que se haya cansado de experimentar –la psicodelia más singular sigue latiendo ahí debajo–, pero el artista parece decidido a dejar conocer al hombre tras el enigma. También actúa Alien Tango. Paral·lel 62, martes 25, 20.00 h.

9. MIKE

Tras hacer 'sold out' en Laut en marzo del año pasado, el rapero de Brooklyn regresa a Barcelona para presentar 'Showbiz!', nueva muestra de su estilo conversacional y poco ortodoxo. Ese tono relajado permite apreciar los detalles de unas producciones hipnóticas, magnéticas, en las que abundan 'samples' retorcidos hasta el delirio onírico. Miércoles 26, La Nau, 21.00 h.

10. Guillem Gisbert

El emblemático Festival·B, que se celebra cada septiembre en el Parc del Fórum, cuenta también con una selecta programación en salas entre enero y marzo. Cierran ciclo con este concierto en solitario del líder de los hibernados Manel. Favorita personal de Gisbert a solas: 'Cantiga de Montse', gran canción de amor con producción de El Extintor (es decir, David Soler y Marcel Bagés). Razzmatazz, sábado 29, 19.30 h.