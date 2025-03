El mejor paisaje del mundo está en Xerta, según la escritora y periodista Laia Viñas 

Teniendo en cuenta la importancia del paisaje deltaico en sus novelas 'Les closques' (premio Documenta de narrativa 2020) y 'Aquí baix', o la determinación con la que ejerce el periodismo territorial desde A Prop, extraña bien poco que Laia Viñas (Xerta, 1997) tenga como escondite favorito un idílico recodo de su pueblo natal y no cualquier cafetería de moda de Barcelona o alguna otra gran ciudad catalana.

"La Peixera es un rincón que conoce todo el mundo y gusta a todo el mundo", nos explica Viñas. "Está justo al lado del embarcadero. Hace una pequeña bajada y te situa al lado del río. Es objetivamente muy bonito, especialmente en otoño, cuando caen las hojas y todo el paseo entre el río y el canal se vuelve ocre y marrón. Podría haber elegido cualquier sitio por donde pase el río, estar a su vera es de lo que más me gusta, ver cómo baja, especialmente en invierno y si va lleno".

Cuando le propusimos participar en esta sección de EL PERIÓDICO, tuvo clara su elección en tiempo récord. "Tengo una amiga con la que siempre bajo allí y un día me dijo que era el sitio que más le gustaba del mundo. Me hizo pensar y creo que también es el mío. Quizá sea exagerado, pero dudo que pueda haber un paisaje mejor, con el río, las montañas de fondo, el bosque de ribera…".

La inspiración del entorno

Su lugar favorito del mundo no es, sea como sea, su despacho ideal. "Me cuesta mucho escribir al aire libre", señala. "Como mucho tomo notas en el móvil si tengo alguna idea o escucho una frase que me gusta, o una palabra, lo que sea. Pero no soy demasiado de llevarme una libreta y trabajar bajo un árbol o en un banco del paseo. Es algo un poco curioso, pero solo escribo si no estoy en el exterior. Dentro de estaciones de tren o metro no hay problema. Necesito un techo, no sé por qué. Para leer me pasa lo mismo. No me llevo libros a la playa porque sé que preferiré no leerlos".

Sea como sea, el río, la desembocadura y el Delta han tenido protagonismo en su obra literaria, sobre todo en 'Les closques'. "Crecer y vivir en un pueblo a la orilla del Ebro me hace fijarme en cosas que otros no ven, obviamente. El entorno en el que nos criamos nos condiciona e inspira de maneras que no podemos cuantificar, pero lo hace, y mucho", reflexiona sabiamente.

En todas partes pasa todo

Viñas vivió en Xerta toda su vida hasta que con 18 años se fue a Barcelona a estudiar. "Pero volvía al pueblo cada fin de semana y en vacaciones; no sentí en ningún momento que perdiese la conexión, al contrario. Entonces me di cuenta de que esa idea que tienes de pequeño de que en el pueblo no pasa nada y en la ciudad pasa todo, no tiene ningún sentido". Al acabarse la pandemia, aprovechó para volver y crear, conjuntamente con Judit Camacho, A Prop, medio digital ebrense con el foco puesto en la cultura y el arte. "Trabajo totalmente desde las Terres de l'Ebre y las recorro de arriba a abajo, y me encanta", afirma.

Sin planes concretos para un tercer libro, ahora mismo se dedica a (y disfruta con) el oficio de periodista. "Es lo que me permite tener un trabajo, ingresos y seguir escribiendo cuando me puedo poner. Lo bueno del asunto es que, por suerte, tengo un trabajo que me gusta mucho y que me permite conocer a mucha gente interesante y muchos rincones bonitos de casa, algo que, seguramente, me da ideas cada día para seguir escribiendo".