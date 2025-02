¿Qué hacer hoy en Barcelona? Agenda de actividades para esta semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’: están las mejores tortillas, churrerías virales, 'hot spots' para posturear por encima de tus posibilidades. ¿Quieres venirte más arriba que el precio del aceite de oliva? Aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Carnaval Carnaval

El recorrido de las rúas

Este año, el Carnaval será del 27 de febrero al 5 de marzo. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Dicen los expertos en disfraces que este año se llevará, de nuevo, ‘El juego del calamar’. Corre a por tu mono rojo y la máscara, que se ve que cuelgan el ‘sold out’ rápido. ¿Dónde sacar a pasear tu ‘look’ carnavalero? Este año, el Arribo de los monarcas del carnaval y la gran rúa se descentralizan y estarán localizados en Sants. Aquí tienes los horarios y el recorrido de la rúa. También el programa detallado por barrios.

Judeline - Bodhiria Tour

Gira de su álbum debut

Solo tiene cuatro años de carrera, pero ha colaborado con Tainy y ha sido artista invitada en la gira de J Balvin. La gaditana Judeline es ya un icono de la música nacional, y el año pasado estrenó Bodhiria, su álbum debut, que este jueves presentará en Razzmatazz.

Dónde: Razzmatazz (Almogàvers, 122).

Cuándo: 27 de febrero.

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la nueva exposición Universo Goya, un recopilatorio de sus obras más icónicas en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Cuándo: a partir del 27 de febrero.

The Tutsies

Concierto solidario

La ONG Manos Unidas organiza un concierto solidario de The Tutsies (junto a The Changes, como teloneros) a favor de un proyecto en Jaffa (Tel Aviv) para dar asistencia sanitaria a inmigrantes y a palestinos que no tienen derecho a la sanidad en Israel.

Dónde: Luz de Gas (Muntaner, 246).

Cuándo: 26 de febrero.

Arca – ‘Angels’

La exposición de la aclamada productora

El nombre de Arca no será nada nuevo a los asiduos de los festivales barceloneses. La productora, compositora y cantante venezolana ha estado en el Sónar, en el Primavera Sound y en las mejores salas de la ciudad. Ahora, su obra estará colgada en una galería de arte, en la exposición 'Angels'. Una serie de pinturas con las que la autora se explora a sí misma y a su yo creativo.

Dónde: Cordova Gallery (Encuny, 24).

Cuándo: hasta el 19 de abril.

L'Herència

La obra de teatro de moda

Es la obra de la que todos hablan: 'L'Herència', la macroapuesta del Lliure protagonizada por Carlos Cuevas. Es una adaptación de la pieza de Matthew López, estrenada en 2018 y considerada por la crítica como la obra norteamericana más importante del siglo. 'L'Herència' see adentra en cómo fue ser un joven gay en Nueva York una generación después del momento álgido de la crisis del sida. Además, lo hace con un formato a lo grande: con dos partes que pueden verse en días alternos, o seguidas en formato maratón.

Dónde: Lliure de Montjuïc (Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 16 de marzo.

Chicago, el Musical

Uno de los clásicos de Broadway, en Barcelona

Es uno de los musicales más emblemáticos de Broadway: 'Chicago'. 27 años en cartelera de forma ininterrumpida, representado en 40 países y con más de 34 millones de espectadores. Una historia de crimen y pasión con una coreografía y música excelente que estará hasta marzo en Barcelona.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 2 de marzo.

ExpoDinos

Jurassic Park en el Poble Espanyol

25 réplicas de seres prehistóricos invaden el Montjuïc. Es ExpoDinos, la última aventura familiar del Poble Espanyol: un Jurassic Park con más de 600 metros llenos de dinosaurios y otros coetáneos que sacarán vuestro lado más explorador. Además, hay zonas con talleres de arqueología (¡para aprender a desenterrar un esqueleto de dinosaurio!).

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).

Cuándo: hasta el 21 de abril.

L'Aranya

Àngel Guimerà en la Sala Gran del TNC

'L'Aranya', obra del dramaturgo catalán por excelencia, Àngel Guimerà, llega por primera vez al TNC. Una historia de ilusiones y desengaños, amores y desamores, fidelidad y tradición, en el contexto de una pareja que está siendo encapaz de engendrar un hijo. Una obra incómoda, dramática y con tensiones que pone la familia y las expectativas sociales bajo lupa.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).

Cuándo: hasta el 9 de marzo.

'L'aranya', de Àngel Guimerà, en el TNC. / EPC

Eroding Franco

Analizando la deuda ambiental del franquismo

Turismo masivo, agroindustria, la política de construcción, la gestión del agua... Políticas conducidas durante el franquismo y que consiguieron el "milagro económico" del país, pero que tienen hoy en día muchas consecuencias climáticas. La exposición 'Eroding Franco' de Jordi Jon explora la huella ambiental de la dictadura y la desertificación actual de España.

Dónde: Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

Una de las imágenes de la exposición 'Eroding Franco'. / Jordi Jon

La Prenyada

Una exposición viva

La Prenyada es una instalación de arte con vida. Parte de una losa del pavellón Mies van der Rohe, en Montjuïc, que estará expuesta a musgo y organismos vivos, que irán transformando su aspecto, con la idea que, al final de la exposición, la muestra sea diferente al día de su inauguración. Una evolución viva que pretende reflexionar sobre la relación entre arquitectura, tiempo y naturaleza.

Dónde: La Fuga (Lluís Piadós, 3).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

Pantalla Barcelona

Cine gratis por toda la ciudad

Vuelve el Pantalla Barcelona, el ciclo de cine más asequible de la ciudad: todas las proyecciones son gratuitas. En esta edición, el cartel recoge películas que permitirán divagar sobre el futuro: ¿hacia dónde vamos? ¿qué viene? ¿cómo resolvemos los problemas climáticos que se avecinan? Cada filme despertará una pregunta diferente. Algunos títulos que se proyectarán, 'As bestas', 'El triángulo de la tristeza', 'Nomadland' y 'Robot Dreams'.

Dónde: Centros cívicos de Barcelona.

Cuándo: hasta el 29 de marzo.

Jules Verne 200

La nueva exposición inmersiva de Barcelona

"Un viaje inmersivo extraordinario". Así es Jules Verne 200, la última exposición de IDEAL, pioneros en el arte inmersivo en Barcelona. Esta producción nace para celebrar el bicentenario de uno de los autores más populares de la literatura. Esta muestra tecnológica es un viaje por la literatura del autor, con imágenes extraordinarias que te sumergen de lleno en su mundo de ciencia e imaginación.

Dónde: IDEAL (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 29 de marzo.

Exposición inmersiva sobre Julio Verne / JORDI COTRINA

Sound and Vision

Ciclo de documentales musicales

Nitsa, Charli XCX, PJ Harvey... Estos son algunos de los protagonistas del ciclo 'Sound and Vision' de la Sala Taro, un conjunto de proyecciones de documentales sobre el mundo de la música. Cada jueves de febrero y cada miércoles de marzo y abril.

Dónde: Sala Taro (Rossend Arús, 9).

Cuándo: hasta el 9 de abril.

Amazônia

La exposición multisensorial del Amazonas

Después de una gira mundial con 1,4 millones de visitantes por todo el globo, 'Amazônia' llega a Barcelona. La exposición recoge el trabajo fotográfico de Sebastião Salgado durante 7 años en la Amazonia. La exposición, además, llega en formato multisensorial: además de imágenes, la exhibición proyecta sonidos naturales de la región y una banda sonora compuesta específicamente para hacer el viaje más inmersivo.

Dónde: Les Drassanes Reials (avenida de les Drassanes, s/n).

Cuándo: hasta el 20 de abril.

Imagen de Sebastião Salgado sobre la Amazonia. / Archivo

Musicveu

Festival solidario

Arranca el Musicveu, que de diciembre a julio llenará escenarios singulares del Penedès, el Garraf y L'Anoia con 18 conciertos solidarios (para la plataforma Som Salut Mental 360, impulsada por Sant Joan de Déu). El cartel lo conforman nombres autóctonomos como Maria Del Mar Bonet, La Guardia, The Blow Monkeys, Elena Gadel o Paula Koops.

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Fernando Botero. Un maestro universal

Homenaje al artista

El emblemático artista colombiano murió en 2023. Tras poco más de un año de su muerte, el Palau Martorell le rinde homenaje con 'Fernando Botero. Un maestro universal', la exposición más completa de pinturas del artista presentada en España. Más de 110 obras, gran parte de ellas inéditas, procedentes de colecciones privadas, que incluye esculturas, óleos, acuarelas, sanguinas, carboncillos y dibujo a lápiz.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 20 de julio.

La exposición Fernando Botero: un maestro universal en el Palau Martorell. / Manu Mitru

House of ErikaLust

La primera experiencia erótica inmersiva de Europa

ErikaLust, productora de cine pornográfico feminista e igualitario, estrena un plan inédito en Europa: House of ErikaLust, la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Un universo que usa tecnología como las proyecciones y la realidad virtual para explorar tu propio placer con curiosidad, sin reservas y, sobre todo, teniendo en cuenta la diversidad de cuerpos, placeres y sensualidad.