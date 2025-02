El nuevo paraíso arcade: en esta nave de Esplugues hay 170 recreativas y pinballs

Se te queda la misma cara de pasmo que al pez diablo abisal viendo por primera vez la luz del sol. En esta nave –te garantizan nada más entrar- los sueños se cumplen”. Y te señalan hileras de pinballs y recreativas hasta donde alcanza la vista. “25 pesetas, 6 partidas”, anuncia alguna. Se te pone la nostalgia de punta en menos de lo que se tarda en decir “Chanquete ha muerto”. Son 800 metros cuadrados retro. Unas 170 maquinitas con las que alucinar pepinillos, como se hacía en los 80. Del Pac-Man al Street Fighter. Aquí se quedaría sin habla hasta Melody.

Recreativas japonesas de los 90. / Irene Vilà Capafons

Hay nuevo paraíso arcade: dos plantas con medio centenar de pinballs y unas 120 recreativas. Todas originales, garantizan. Desde mediados de los 60 hasta el último lanzamiento de Stern con dragón móvil incluido. “Pero esto no es un salón recreativo –advierten a todo el que quiere apuntarse-. Aquí no hay nadie que esté ganando dinero. Todo esto lo mantenemos entre los socios”.

El último lanzamiento de Stern con el montaje para transmitir en ‘streaming’ vía Twitch. / Irene Vilà Capafons

Esta es la nueva sede de la asociación ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d'Arcades i altres Dispositius d'Entreteniment). Se han mudado de Cornellà a Esplugues de Llobregat. “Se nos quedó pequeño el local”, justifican. Su guarida retro ahora es el doble de grande. “Tenemos una planta de 400 metros dedicada solo a recreativas –detalla Óscar-. Hemos incorporado bastantes de conducción y de disparos, que son más grandes”.

Practicando puntería. / Irene Vilà Capafons

Óscar Nájera, para todos es "El Osquilla", el vicepresidente de la asociación. Tiene un radar para detectar las máquinas que están encendidas. Han llegado a pagar una factura de luz –repite como un mantra- ¡de 1.100 euros! Pregúntale sobre la historia de las recreativas españolas y no parará de hablar durante horas. De hecho, se le puede ver en el nuevo documental ‘Pixel a pixel. Crónicas del videojuego español’. Se proyectará el 13 de marzo en Esplugues, anuncia.

Aquí vienen a jugar desde informáticos a directivos de empresa. De 19 años a 60 y pico. Hay mucho manitas. “Y cada vez más mujeres”. Hace poco se apuntó una italiana experta en Tetris. Son unos 170 socios. “Podríamos ser muchos más”, garantizan. Les das la razón después de 4 horas sin encontrar el momento para marcharte. Con el cambio de local, han decidido ampliar el límite a 200. “Queremos crecer –dice Óscar-, pero que todos nos conozcamos. No buscamos gente que entre aquí y no diga ni hola ni adiós, se ponga a jugar y se vaya”. Lo importante, dicen, es crear comunidad. “No estás pagando una cuota por venir a jugar-insisten-. Estás pagando una cuota para que esto se mantenga”. Pagan 25 euros al mes.

Óscar Nájera (izquierda) juega a la NBA con un socio de la asociación. / Irene Vilà Capafons

Se hicieron virales hace dos años, al aparecer en este periódico. Empezaron a recibir aluviones de mails preguntándoles dónde estaban con ansias de yonqui. “Nosotros no ponemos la dirección porque no somos un local abierto al público –aclara Óscar-. Al día siguiente de salir el artículo, había gente por Cornellà buscando la nave, parecía un ‘escape room’ –se ríe-. Hubo una familia o dos que nos encontraron”.

Uno de los pasillos de recreativas japonesas. / Irene Vilà Capafons

El cartel retro que anuncia las “Recreativas” es de ‘Las leyes de la frontera’, de Daniel Monzón. Estas maquinitas han salido en unas cuantas pelis y anuncios. También tienen pódcast (Arcade Paradise Podcast), juegan en ‘streaming’ vía Twitch y hasta montan torneos de baile: la Eurovisión de los arcades. Este fin de semana organizan una competición solo de matar marcianitos: Shoot’em Up Fest.

Te pones más nerviosa que cuando hacías un test de la ‘SuperPop’. No sabes por dónde empezar. Aquí se pueden matar marcianitos, conducir un cochazo, meterte en una pelea e incluso tocar tambores japoneses. Es una de las últimas adquisiciones adictivas: Taiko no Tatsujin, se llama el juego. Lo compraron en Navidad (4.000 y pico euros). “Uf –resopla Óscar-, se han disparado los precios”. Hay pinballs de 10.000, 12.000, 14.000.

Practicando el tambor japonés con la recreativa Taiko no Tatsujin. / Irene Vilà Capafons

Ahí está la Destroyer, “el primer videojuego desarrollado y comercializado en España”. Lo mismo te topas con máquinas históricas que con recreativas japonesas de los 90 en las que jugar cómodamente sentado. Hileras e hileras. Al fondo está la zona de los bailongos. Hay un pasillo entero de juegos de ritmo. Mucho brili-brilli japonés. Dancerush es la más nueva: una auténtica minidiscoteca móvil.

Dancerush, una minidiscoteca en versión recreativa. / Irene Vilà Capafons

Es el paraíso de cualquier exniño de EGB, sí, pero también de la ESO. “Cada vez hay socios y socias más jóvenes –asegura Óscar-. Les gusta mucho la cultura japonesa, viajan a Japón y juegan allí a los recreativos”. Enseguida se enganchan también a los pinballs. Están en el sótano. Hay dos pasillos: modernos (desde los 90) y clásicos (“electromecánicos”).

Pasillo de los pinballs clásicos. / Irene Vilà Capafons

Se acaban de mudar y esto ya está lleno otra vez, se encoge de hombros Paco Ortiz. Es el presidente de la asociación. “Uno más”, te dirá él. Ahora empiezan a ver la luz después de un año de reformas del local. Todo acicalado entre los socios, a lo MacGyver. “Hacemos de todo”, dice sin darse importancia. Y te enseña el taller donde están creando hasta un pinball de cero.

Paco Ortiz arregla uno de los pinballs de la asociación. / Irene Vilà Capafons

¿El objetivo de la asociación? “Repartir nostalgia”, sonríe Óscar. “Recuperar y restaurar todas aquellas máquinas con las que crecimos –responde- y poder conservarlas”. De hecho, algunos socios también están en el proyecto Recreativas.org, “Nos dedicamos a preservar la historia de las recreativas españolas”. Eso significa que salvan juegos de la extinción de manera altruista. Los rastrean, localizan y vuelcan su contenido en un emulador para que cualquier bicho viviente puede jugar online el resto de sus días.

La zona de juegos de ritmo. / Irene Vilà Capafons

“Me ha cambiado la vida”, asegura Iris. Ella ni siquiera había nacido cuando se lanzó el Tetris. 29 años. “A mí me engancharon las recreativas de baile, pero hoy estoy por la comunidad”, confiesa. “He creado amistades, me he involucrado en proyectos artísticos y estoy aprendiendo muchísimo sobre electrónica, cultura, desarrolladoras…”. “No solo es jugar –le da la razón Javier, 48 años-, también se reparan máquinas, se aprende”. “A mí me gusta la convivencia entre diferentes generaciones y juegos”, dice Raúl, 47. “Esto es una familia”, resume Óscar, 39. “Arcade –asiente David, 41- es un sentimiento”.

