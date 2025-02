¿Qué hacer hoy en Barcelona? Agenda de actividades para esta semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’: están las mejores tortillas, churrerías virales, 'hot spots' para posturear por encima de tus posibilidades. ¿Quieres venirte más arriba que el precio del aceite de oliva? Aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Croissant Fest

El primer festival dedicado al cruasán

Barcelona estrena el Croissant Fest: un festival dedicado enteramente al cruasán con entradas gratuitas (para residentes de Catalunya). Una decena de expertos en el arte del cruasán (como la pastelería Hofmann o Takashi Ochiai) ofrecerán desde las versiones más clásicas hasta 'cronuts' hasta 'cruffins' y 'crookies'.

Dónde: Sant Jordi Club (paseo Olímpic, 5-7).

Cuándo: 21 y 22 de febrero.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Anota: estos los mejores mercadillos de viernes a domingo.

El mercadillo más destacado este fin de semana es el Jaleo Vintage. Mercadillo de entrada gratuita con decenas de marcas... y todo a 10 euros. Un mercadillo lleno de gangas, del 21 al 23 de febrero, en el número 6 de Buenaventura Muñoz.

Más chollos: vuelve el Todo a 1€ de Two Market, el mercadillo de vintage y segunda mano más barato de Barcelona. El 23 de febrero, en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11). Y también el 23 de febrero, en la Nau Bostik, Akilo Vintage. Una sección del mercadillo dedicada a chollos que se venden al kilo.

El mercadillo más viral de Barcelona (en Instagram tiene ya 176 mil seguidores) vuelve este fin de semana. Es Viva Vintage, con decenas de vendedores de vintage, segunda mano, accesorios, decoración y más miscelánea de productos que no sabías que necesitabas, este domingo, día 23, en el Espacio 88 (Pamplona, 88).

Sábado y domingo, 22 y 23 de febrero, nuevo Soka Market. Vintage de marca, 'upcycling' local y puestos de moda urbana -tatuajes, gemas dentales, uñas-. Un mercadillo muy versátil en Spai Sokarrat (Nou de Sant Francesc, 27).

Un sábado más, los vendedores de la calle Riera Baixa, en el Raval, sacan sus tiendas a la calle. Vintage, discos, gastronomía y más. Todo kilómetro cero, apoyando el comercio local.

Y en Gràcia, nueva entrega del mercadillo de fin de semana de La Vila Market. 22 y 23 de febrero en la esquina entre las calles l'Or, 42, y Torrijos, 72.

Amaia en concierto

Gira 'Si abro los ojos no es real'

Amaia, la ganadora de 'OT 2017', llega a Barcelona para presentar su aclamadísimo álbum 'Si abro los ojos no es real'. Lo hará con doble fecha en el Sant Jordi Club, y con prácticamente todas las entradas agotadas (corre a por la tuya). Una ocasión perfecta para conocer a una de las artistas jóvenes más interesantes del país.

Dónde: Sant Jordi Club (paseo Olímpic, 5-7).

Cuándo: 21 y 22 de febrero.

Avatar: The Last Airbender In Concert

La banda sonora en directo

La mítica serie que dio origen a la saga 'Avatar' (la de dibujos, no la de James Cameron), vuelve por un día a Barcelona con un concierto de su banda sonora. Un espectáculo de más de dos horas con una orquesta en directo que acompañará una proyección con los mejores momentos de la serie.

Dónde: Auditori Fòrum CCIB (plaza Leonardo da Vinci, 4).

Cuándo: 23 de febrero.

El chico y la garza + Concierto

Un año del premio Oscar

Para celebrar que se cumple un año del Oscar a 'El chico y la garza', la última película de Miyazaki, los cines Mooby la vuelven a traer en cartelera. Además, viene acompañada por un concierto previo del cuarteto musical The Moonrivers y Sergio Del Boccio. Esta proyección se enmaca en el ciclo Icons, en el cual también proyectarán clásicos de la animación como 'Akira', 'Ponyo en el acantliado' o 'Ghost in the shell' durante los meses de marzo y abril.

Dónde: MOOBY Bosque (rambla de Prat, 16).

Cuándo: 23 de febrero.

Bubble Planet

La exposición inmersiva sobre burbujas

La aventura inmersiva de las burbujas, Bubble Planet, llega a su fin este febrero. Última semana para pasarte por este plan interactivo y sensorial para toda la familia, cuyas salas están pensadas para estimular todos los sentidos. En total, 11 habitaciones con un protagonista diferente, desde piscinas de bolas hasta globos gigantes, pasando por proyecciones y realidad virtual.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Cuándo: hasta el 22 de febrero.

Habitación de Realidad Virtual en Bubble Planet. / Ferrán Nadeu

Dino Expo XXL

Un parque jurásico en Catalunya

"Nunca los verás tan cerca", prometen en Dino Expo XXL. 120 dinosaurios a escala real, 5.000 metros cuadrados de exposición. Un parque jurásico de maquetas (por suerte, aquí no acabarás huyendo de un t-rex). La exposición, que está de gira mundial, estará este febrero en Santa Coloma de Gramenet.

Dónde: Gran carpa blanca, parque de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet).

Cuándo: hasta el 23 de febrero.

Maquetas de dinosaurios en la Dino Expo World Tour XXL. / Dino Expo

La Inesperada

Festival de cine de no ficción

Vuelve, con su quinta edición, La Inesperada, el Festival de cine de no ficción. Este año proyectará 18 películas (4 largometrajes y 14 cortos) divididos en 7 sesiones. Entre otros temas, el festival tratará las realidades palestinas a través de la película 'A Fidai Film', de Kamal Aljafari.

Dónde: Filmoteca de Catalunya (plaza Salvador Seguí, 1), Zumzeig (Béjar, 53) y CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: del 20 al 23 de febrero.

Impossible

Un juicio sobre un escenario

Ponte en la escena: un fiscal está interrogando a un hombre. Lo acusan de asesinato por algo que podría haber sido un accidente -un hombre ha caído por un precipicio en la montaña tras encontrarse con el acusado-, pero que le provoca sospechas al fiscal, ya que ambos pertenecieron a la misma banda armada, la cual fue encarcelada porque el muerto se chivó de sus compañeros a cambio de librarse de la cárcel. Este es el argumento de 'Impossible', una batalla judicial teatralizada que te enganchará a la silla.

Dónde: Atrium (Consell de Cent, 435).

Cuándo: hasta el 23 de febrero.

Chicago, el Musical

Uno de los clásicos de Broadway, en Barcelona

Es uno de los musicales más emblemáticos de Broadway: 'Chicago'. 27 años en cartelera de forma ininterrumpida, representado en 40 países y con más de 34 millones de espectadores. Una historia de crimen y pasión con una coreografía y música excelente que, ahora, vuelve a Barcelona.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 2 de marzo.

L'Aranya

Àngel Guimerà en la Sala Gran del TNC

'L'Aranya', obra del dramaturgo catalán por excelencia, Àngel Guimerà, llega por primera vez al TNC. Una historia de ilusiones y desengaños, amores y desamores, fidelidad y tradición, en el contexto de una pareja que está siendo encapaz de engendrar un hijo. Una obra incómoda, dramática y con tensiones que pone la familia y las expectativas sociales bajo lupa.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).

Cuándo: hasta el 9 de marzo.

'L'aranya', de Àngel Guimerà, en el TNC. / EPC

Eroding Franco

Analizando la deuda ambiental del franquismo

Turismo masivo, agroindustria, la política de construcción, la gestión del agua... Políticas conducidas durante el franquismo y que consiguieron el "milagro económico" del país, pero que tienen hoy en día muchas consecuencias climáticas. La exposición 'Eroding Franco' de Jordi Jon explora la huella ambiental de la dictadura y la desertificación actual de España.

Dónde: Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

Una de las imágenes de la exposición 'Eroding Franco'. / Jordi Jon

La Prenyada

Una exposición viva

La Prenyada es una instalación de arte con vida. Parte de una losa del pavellón Mies van der Rohe, en Montjuïc, que estará expuesta a musgo y organismos vivos, que irán transformando su aspecto, con la idea que, al final de la exposición, la muestra sea diferente al día de su inauguración. Una evolución viva que pretende reflexionar sobre la relación entre arquitectura, tiempo y naturaleza.

Dónde: La Fuga (Lluís Piadós, 3).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

Pantalla Barcelona

Cine gratis por toda la ciudad

Vuelve el Pantalla Barcelona, el ciclo de cine más asequible de la ciudad: todas las proyecciones son gratuitas. En esta edición, el cartel recoge películas que permitirán divagar sobre el futuro: ¿hacia dónde vamos? ¿qué viene? ¿cómo resolvemos los problemas climáticos que se avecinan? Cada filme despertará una pregunta diferente. Algunos títulos que se proyectarán, 'As bestas', 'El triángulo de la tristeza', 'Nomadland' y 'Robot Dreams'.

Dónde: Centros cívicos de Barcelona.

Cuándo: hasta el 29 de marzo.

Jules Verne 200

La nueva exposición inmersiva de Barcelona

"Un viaje inmersivo extraordinario". Así es Jules Verne 200, la última exposición de IDEAL, pioneros en el arte inmersivo en Barcelona. Esta producción nace para celebrar el bicentenario de uno de los autores más populares de la literatura. Esta muestra tecnológica es un viaje por la literatura del autor, con imágenes extraordinarias que te sumergen de lleno en su mundo de ciencia e imaginación.

Dónde: IDEAL (Doctor Trueta, 196-198).

Cuándo: hasta el 29 de marzo.

Exposición inmersiva sobre Julio Verne / JORDI COTRINA

Sound and Vision

Ciclo de documentales musicales

Nitsa, Charli XCX, PJ Harvey... Estos son algunos de los protagonistas del ciclo 'Sound and Vision' de la Sala Taro, un conjunto de proyecciones de documentales sobre el mundo de la música. Cada jueves de febrero y cada miércoles de marzo y abril.

Dónde: Sala Taro (Rossend Arús, 9).

Cuándo: hasta el 9 de abril.

Amazônia

La exposición multisensorial del Amazonas

Después de una gira mundial con 1,4 millones de visitantes por todo el globo, 'Amazônia' llega a Barcelona. La exposición recoge el trabajo fotográfico de Sebastião Salgado durante 7 años en la Amazonia. La exposición, además, llega en formato multisensorial: además de imágenes, la exhibición proyecta sonidos naturales de la región y una banda sonora compuesta específicamente para hacer el viaje más inmersivo.

Dónde: Les Drassanes Reials (avenida de les Drassanes, s/n).

Cuándo: hasta el 20 de abril.

Imagen de Sebastião Salgado sobre la Amazonia. / Archivo

Musicveu

Festival solidario

Arranca el Musicveu, que de diciembre a julio llenará escenarios singulares del Penedès, el Garraf y L'Anoia con 18 conciertos solidarios (para la plataforma Som Salut Mental 360, impulsada por Sant Joan de Déu). El cartel lo conforman nombres autóctonomos como Maria Del Mar Bonet, La Guardia, The Blow Monkeys, Elena Gadel o Paula Koops.

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Fernando Botero. Un maestro universal

Homenaje al artista

El emblemático artista colombiano murió en 2023. Tras poco más de un año de su muerte, el Palau Martorell le rinde homenaje con 'Fernando Botero. Un maestro universal', la exposición más completa de pinturas del artista presentada en España. Más de 110 obras, gran parte de ellas inéditas, procedentes de colecciones privadas, que incluye esculturas, óleos, acuarelas, sanguinas, carboncillos y dibujo a lápiz.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 20 de julio.

La exposición Fernando Botero: un maestro universal en el Palau Martorell. / Manu Mitru

House of ErikaLust

La primera experiencia erótica inmersiva de Europa

ErikaLust, productora de cine pornográfico feminista e igualitario, estrena un plan inédito en Europa: House of ErikaLust, la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Un universo que usa tecnología como las proyecciones y la realidad virtual para explorar tu propio placer con curiosidad, sin reservas y, sobre todo, teniendo en cuenta la diversidad de cuerpos, placeres y sensualidad.