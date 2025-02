Mejor que en casa: los bares más acogedores de Barcelona

Dicen que como en casa en ningún lado. No es mi intención contradecir la sabiduría popular, pero muchas personas se estarán descojonando ante semejante afirmación. Porque para algo existen los bares: por muy crudo que suene, en algunos de ellos se está mejor que en el hogar. Son bares que ya eran ‘cozy’ eones antes de que la palabreja se pusiera de moda.

Espacios que te masajean el alma, como L’Ascensor (Bellafila, 3). La entrada del local es un viejo ascensor modernista, el estilo que también impera en su cálido interior: las mesitas de mármol, los bancos aterciopelados, los espejos antiguos, la iluminación ambarina convierten L’Ascensor en un refugio que nunca te proporcionarán el sofá de casa y Netflix. A todo este despliegue de magia, además, hay que sumarle una coctelería notable y un servicio hospitalario. Dato de interés: cuenta la leyenda que, el siglo pasado, Lou Reed pilló una cogorza antológica en L’Ascensor de tan a gusto que estaba. Lo que decía: ‘cozy’.

No menos acogedora es la coctelería Nuts (Muntaner, 147), un local que surgió de la mente de Lázaro Rosa-Violán, uno de los mejores interioristas del país, y José María Morera, un diseñador de gran prestigio. De esta entente solo podía surgir un espacio de gusto exquisito y candor sideral. Nuts es un deleite para los voyeurs: cada mesa, cada lámpara, cada detalle de carpintería, cada taburete tiene una historia y un trabajo detrás. El interiorismo se despliega de forma gloriosa y envolvente para transmitir atemporalidad, confortabilidad. La última noche que lo visité, había música jazz en directo y el ambiente era espumoso, mágico y embriagador. Merece la pena pagar un poco más para disfrutar de esta burbuja no apta para amantes del minimalismo.

Y para calidez, la que desprende The Punch Room, la coctelería 'speakeasy' del hotel The Barcelona Edition (Av. Francesc Cambó, 14). La mesa de billar es solo la punta del iceberg. En este espacio te sentirás como en un club privado londinense. Sofás y butacones comodísimos, madera noble, colores caoba, luces afelpadas… El exquisito diseño de este hogareño salón es un derroche de ‘cozyness’. Además, a este bar escondido, lo mejor es acudir en grupo, pues se practica el noble arte del ponche. La carta tiene distintas variedades que podrás compartir con tus panas, como hacían nuestros abuelos en los guateques. ¿Acaso hay mejor forma de socializar? Y The Punch Room no apuesta solo por los ponches, obviamente. En su elegante barra no faltan vinos y cócteles (clásicos o de autor). Ni tampoco aperitivos. Estarás tan requetebien, que no verás los 300 whatsapps de tu madre preguntando si vienes a cenar.