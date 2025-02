¿En qué sitios de Barcelona se rodó 'A muerte', la serie con Verónica Echegui del director de 'Casa en flames'?

Con la recientemente estrenada 'A muerte' (Apple TV+), el director Dani de la Orden ofrece un buen complemento a su propia y exitosa 'Casa en flames': la comedia es ahora más romántica que familiar, pero de nuevo está teñida de una nada disimulada oscuridad y aborda temas graves en un entorno bastante ligero. En la serie seguimos los días más agitados en la vida de Raúl (excelente Joan Amargós), un hombre algo gris al que diagnostican un angiosarcoma cardíaco, es decir, un cáncer en el corazón. En su caso, la quimioterapia no es opción; tan solo le queda operarse en dos semanas.

De modo que nuestro héroe se decide a perder menos el tiempo y a tratar de vivir sin controlar tanto, justo la especialidad de su antigua compañera de instituto Marta (Verónica Echegui), una mujer algo irresponsable, caótica, alérgica al compromiso y al margen de convencionalismos… que acaba de descubrir que está embarazada. Es decir, cuando Raúl se reencuentre con Marta (en un tanatorio, nada menos) y surja una química prometedora, ambos tendrán algo grande que contar al otro. O no contar.

La tienda de jardinería

Antes de interesarse por Marta, Raúl ha sido abandonado por Georgina (Paula Malia), novia cansada de llevar el timón en su relación. Les vemos tener una buena discusión en una fabulosa tienda de jardínería, "un garden maravilloso que se llama Vivers Ernest [Carretera de Lliçà d'Amunt a Caldes de Montbui, km. 5,8]", nos precisa Núria Guardia, diseñadora de producción de la serie (y, antes y no después, de 'Casa en flames'). "Fueron muy amables al permitirnos rodar allí. Además, colaboraron en todo lo que pudieron. Una suerte de sitio".

También en el primer episodio veíamos a Marta en su trabajo como creativa en una agencia de publicidad; localizada, curiosamente, en las oficinas reales de [la productora de la serie] Sábado Películas. "Fue una idea que surgió durante la preparación y que gustó a todos, así que nos lanzamos a por ello”, dice Guardia. “Queríamos crear un ambiente muy de agencia de publi: caótica pero estética, con mucha vidilla y color, un poco como la propia Marta".

Del tanatorio al LAUT

El encuentro entre Raúl y Marta se produce nada menos que en el Tanatori de Collserola, donde coinciden en el entierro de un conocido común; para Marta, más que conocido. "Rodar en un tanatorio resulta, como mínimo, curioso", explica Guardia. "El rodaje dependía literalmente de que no muriera nadie en las fechas del rodaje, por lo que fue un poco tenso hasta el final. Aprovechamos una zona con poco uso y medio en obras para no sufrir tanto con que hubiera un velatorio. Pero al final todo salió bien y pudimos rodar como teníamos previsto".

Tras charlar agradablemente en ese espacio no tan agradable, nuestra pareja tiene una primera cita oficial en el Bolero Bar (Remei, 2), un local de Les Corts que a Guardia siempre le había parecido tremendamente fotogénico. "Yo misma he tenido alguna cita allí y me parece un lugar fantástico para quedar", apunta.

Después, se van a bailar a un club anónimo que es, en realidad, el LAUT (Carrer de Vila i Vilà, 63): "La decoración está muy cuidada y el espacio es muy estético. El baño, en concreto, me encanta. ¡Pero ya os digo que en la vida real no hay ninguna cucaracha!". Bien está saberlo.

Últimas vistas (por ahora)

Dos escenarios clave del tercer episodio, el último estrenado, forman parte del mismo espacio: la Torre Bellesguard, casa modernista de Gaudí en la zona alta de Barcelona. “Aprovechamos una planta vacía del palacete para hacer la clínica ginecológica y el jardín para hacer el rodaje [del anuncio del falso medicamento para gases]; un dos en uno".

Para volver a maravillarse con la magia del cine, aquí va otro dato interesante: en la serie solo se ha rodado en un hospital real, el de Terrassa. “Las Urgencias y los quirófanos se rodaron en realidad en la Universitat Autònoma de Barcelona", se presta a revelar Guardia.