Los mejores mercadillos de este fin de semana en Barcelona

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Anota: estos los mejores mercadillos de viernes a domingo. Two Market arranca el fin de semana con Akilo Vintage Store, una 'pop up' de vintage y segunda mano donde se vende a kilo. Sábado y domingo, días 15 y 16, en Central Poblenou (Pere IV, 117). Y domingo, en Soulivre (Llull, 68), montan Los 22 del Market, mercadillo con 44 expositores que traen lo que ya no quieren en sus casas a precios increibles, desde ropa de marca, hasta decoración, libros, vinilos, etc. Dos citas indispensables para los amantes del vintage y la segunda mano.

Un sábado más, los vendedores de la calle Riera Baixa, en el Raval, sacan sus tiendas a la calle. Vintage, discos, gastronomía y más. Todo kilómetro cero, apoyando el comercio local.

Fuera de Barcelona, en Cornellà de Llobregat, el Mercadell (el mercado mensual de segunda mano del municipio). Moda circular, sostenible y con joyitas vintage y de segunda mano por descubrir. 15 de febrero, en la plaza Sant Ildefons.