¿Qué hacer hoy en Barcelona? Agenda de actividades para esta semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’: están las mejores tortillas, churrerías virales, 'hot spots' para posturear por encima de tus posibilidades. ¿Quieres venirte más arriba que el precio del aceite de oliva? Aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

San Valentín en Barcelona

Romanticismo 'low cost'

Ya está aquí el peor día del año para Melania Trump: San Valentín. Es el 14 de febrero, día oficial de las cursilerías, los mimos y las muestras edulcoradas de afecto. Barcelona se llena con tantas propuestas románticas que harían que Montoya se arrancase no solo la camiseta, sino también los ojos. Eso sí, hay pocas opciones que sean aptas para todos los bolsillos, aunque alguna se salva. Aquí tienes una lista de planes íntimo sin arruinarte.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Anota: estos los mejores mercadillos de viernes a domingo. Two Market arranca el fin de semana con Akilo Vintage Store, una 'pop up' de vintage y segunda mano donde se vende a kilo. Sábado y domingo, días 15 y 16, en Central Poblenou (Pere IV, 117). Y domingo, en Soulivre (Llull, 68), montan Los 22 del Market, mercadillo con 44 expositores que traen lo que ya no quieren en sus casas a precios increibles, desde ropa de marca, hasta decoración, libros, vinilos, etc. Dos citas indispensables para los amantes del vintage y la segunda mano.

Un sábado más, los vendedores de la calle Riera Baixa, en el Raval, sacan sus tiendas a la calle. Vintage, discos, gastronomía y más. Todo kilómetro cero, apoyando el comercio local.

Fuera de Barcelona, en Cornellà de Llobregat, el Mercadell (el mercado mensual de segunda mano del municipio). Moda circular, sostenible y con joyitas vintage y de segunda mano por descubrir. 15 de febrero, en la plaza Sant Ildefons.

Alizzz en Razzmatazz

Doblete del productor

Alizzz, cantante y productor de Castelldefels y ganador del Grammy Latino por la producción de 'El Madrileño' de C. Tangana, hace doblete en Razzmatazz. Concierto para presentar su último álbum 'Conducción temeraria' y, por la noche, sesión 'dj' en el marco de Alizzz i amicsss.

Dónde: Sala Razzmatazz (Almogàvers, 122).

Cuándo: 15 de febrero.

SoundIt

Nueva temporada

SoundIt estrena su temporada 2025 este fin de semana. Será un 'pre-opening', previo a la gran fiesta de inauguración que tendrá lugar en el fòrum el 8 de marzo. Lo hace con un cartel con 'djs' de toda Europa: Berlín, París... habrá hasta italodisco. Arrancan los tardeos primaverales.

Dónde: La Monumental (Gran Via de les Corts Catalanes, 749).

Cuándo: 15 de febrero.

Ela Minus live

Concierto en Astin

Acaba de lanzar álbum y está siendo muy aplaudido por la crítica. Es la nueva sensación del 'techno': Ela Minus, productora colombiana que llega a Barcelona, a Astin (la fiesta gemela de Nitsa de Apolo), para presentar su último trabajo. DJ Python y Thérèse Ha la acompañarán el resto de la noche.

Dónde: Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).

Cuándo: 15 de febrero.

Mitja Marató Barcelona

Domingo de cardio

Este fin de semana toca hacer cardio. Es el turno de la eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks. En total, 21 km de carrera por la ciudad. Prepárate el chándal, que, a pesar del frío, vas a sudar.

Cuándo: 16 de febrero.

BCNegra

La cumbre de la literatura negra

Vuelve el Festival de Novela Negra de Barcelona, BCNegra. Una semana para los amantes del misterio, los crímenes y el 'thriller', con actividades dedicadas íntegramente a promover la literatura negra. En esta edición, el festival llena bibliotecas y espacios icónicos de Barcelona (como La Paloma o el Paral·lel 62) de conciertos, mesas redondas, conversaciones, clubes de lectura y mucho más.

Cuándo: del 10 al 16 de febrero.

Los mundos de Alicia

Últimos días de exposición

El autor Lewis Carroll se imaginó el país de las maravillas como un lugar lleno de magia, seres fantásticos y donde los sueños se transforman en realidad. Un mundo donde la imaginación vuela, y que ha inspirado a cientos de artistas a dibujar sus propias versiones de este enigmático mundo. El CaixaFòrum recoge algunas de estas versiones en Los mundos de Alicia, una completa exposición llena de color e imaginación que llega a su final en Barcelona.

Dónde: CaixaFòrum (Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de febrero.

Disney on Ice

El universo de Mickey Mouse sobre hielo

En su gira mundial, Disney on Ice se pasa por Barcelona para llenar el Palau Sant Jordi con coreografías y peripecias sobre hielo. Los personajes más populares de las películas Disney (como Mickey Mouse, 'Frozen' o 'Encanto') estarán tres días en Barcelona en este plan para toda la familia.

Dónde: Palau Sant Jordi (paseo Olímpic, 5-7).

Cuándo: del 13 al 16 de febrero.

Woody de 'Toy Story' sobre el hielo. / Disney on Ice

Amors on FIRE!! 2025

Selección de cine LGTBI

El FIRE!! Barcelona es una muestra de cine que cada junio proyecta en la gran pantalla historias LGTBI. Ahora, vuelve al CCCB el ciclo Amors on FIRE!!, una selección con las mejores películas de las últimas ediciones del festival.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: del 13 al 16 de febrero.

IrídiaFest

El festival de cultura y derechos humanos

Tercera edición del IrídiaFest, el festival que usa la cultura para defender los derechos humanos y visibilizar la transformación social. Dos días de actividades (música, conciertos, espectáculos...) que ponen foco en el antiracismo, la justicia social, el feminismo o la economía social, entre otras.

Dónde: Sala Paral·lel 62 (avenida Paral·lel, 62).

Cuándo: 13 y 14 de febrero.

Tres porques

¿Cuento infantil o reflexión sobre el capitalismo?

En los tres cerditos, el cuento popular, el cerdito que sobrevive es el que ha hecho la casa de ladrillo, el que ha trabajado más a fondo. Un cuento con una moraleja capitalista, un aplauso a la meritocracia. A partir de esta premisa, Pau Masaló, compañía El Eje y Carla Tovias proponen el espectáculo 'Tres porques', una revisión ácida del cuento infantil para dialogar sobre la clase obrera, el capitalismo y la industria. Última semana en cartelera.

Dónde: Sala Beckett (Pere IV, 228).

Cuándo: hasta el 16 de febrero.

Eveli Torent. Entre Els Quatre Gats y la masonería

Modernismo de Badalona, en el MNAC

Eveli Torent fue un pintor e ilustrador poco conocido pero de sorprendente personalidad y trayectoria. Nació en Badalona en el siglo XIX y estuvo vinculado al entorno de Els 4 Gats, epicentro crucial del modernismo catalán. Última semana para pasarse por la muestra que recoge algunas de sus obras más características y otras piezas que ayudan a darle contexto.

Dónde: Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Cuándo: hasta el 16 de febrero.

Dino Expo XXL

Un parque jurásico en Catalunya

"Nunca los verás tan cerca", prometen en Dino Expo XXL. 120 dinosaurios a escala real, 5.000 metros cuadrados de exposición. Un parque jurásico de maquetas (por suerte, aquí no acabarás huyendo de un t-rex). La exposición, que está de gira mundial, estará este febrero en Santa Coloma de Gramenet.

Dónde: Gran carpa blanca, parque de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet).

Cuándo: hasta el 23 de febrero.

Maquetas de dinosaurios en la Dino Expo World Tour XXL. / Dino Expo

Eroding Franco

Analizando la deuda ambiental del franquismo

Turismo masivo, agroindustria, la política de construcción, la gestión del agua... Políticas conducidas durante el franquismo y que consiguieron el "milagro económico" del país, pero que tienen hoy en día muchas consecuencias climáticas. La exposición 'Eroding Franco' de Jordi Jon explora la huella ambiental de la dictadura y la desertificación actual de España.

Dónde: Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

Una de las imágenes de la exposición 'Eroding Franco'. / Jordi Jon

L'Aranya

Àngel Guimerà en la Sala Gran del TNC

'L'Aranya', obra del dramaturgo catalán por excelencia, Àngel Guimerà, llega por primera vez al TNC. Una historia de ilusiones y desengaños, amores y desamores, fidelidad y tradición, en el contexto de una pareja que está siendo encapaz de engendrar un hijo. Una obra incómoda, dramática y con tensiones que pone la familia y las expectativas sociales bajo lupa.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).

Cuándo: hasta el 9 de marzo.

'L'aranya', de Àngel Guimerà, en el TNC. / EPC

Chicago, el Musical

Uno de los clásicos de Broadway, en Barcelona

Es uno de los musicales más emblemáticos de Broadway: 'Chicago'. 27 años en cartelera de forma ininterrumpida, representado en 40 países y con más de 34 millones de espectadores. Una historia de crimen y pasión con una coreografía y música excelente que, ahora, vuelve a Barcelona.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 2 de marzo.

La Prenyada

Una exposición viva

La Prenyada es una instalación de arte con vida. Parte de una losa del pavellón Mies van der Rohe, en Montjuïc, que estará expuesta a musgo y organismos vivos, que irán transformando su aspecto, con la idea que, al final de la exposición, la muestra sea diferente al día de su inauguración. Una evolución viva que pretende reflexionar sobre la relación entre arquitectura, tiempo y naturaleza.

Dónde: La Fuga (Lluís Piadós, 3).

Cuándo: hasta el 15 de marzo.

Impossible

Un juicio sobre un escenario

Ponte en la escena: un fiscal está interrogando a un hombre. Lo acusan de asesinato por algo que podría haber sido un accidente -un hombre ha caído por un precipicio en la montaña tras encontrarse con el acusado-, pero que le provoca sospechas al fiscal, ya que ambos pertenecieron a la misma banda armada, la cual fue encarcelada porque el muerto se chivó de sus compañeros a cambio de librarse de la cárcel. Este es el argumento de 'Impossible', una batalla judicial teatralizada que te enganchará a la silla.

Dónde: Atrium (Consell de Cent, 435).

Cuándo: hasta el 23 de febrero.

Amazônia

La exposición multisensorial del Amazonas

Después de una gira mundial con 1,4 millones de visitantes por todo el globo, 'Amazônia' llega a Barcelona. La exposición recoge el trabajo fotográfico de Sebastião Salgado durante 7 años en la Amazonia. La exposición, además, llega en formato multisensorial: además de imágenes, la exhibición proyecta sonidos naturales de la región y una banda sonora compuesta específicamente para hacer el viaje más inmersivo.

Dónde: Les Drassanes Reials (avenida de les Drassanes, s/n).

Cuándo: hasta el 20 de abril.

Imagen de Sebastião Salgado sobre la Amazonia. / Archivo

Pantalla Barcelona

Cine gratis por toda la ciudad

Vuelve el Pantalla Barcelona, el ciclo de cine más asequible de la ciudad: todas las proyecciones son gratuitas. En esta edición, el cartel recoge películas que permitirán divagar sobre el futuro: ¿hacia dónde vamos? ¿qué viene? ¿cómo resolvemos los problemas climáticos que se avecinan? Cada filme despertará una pregunta diferente. Algunos títulos que se proyectarán, 'As bestas', 'El triángulo de la tristeza', 'Nomadland' y 'Robot Dreams'.

Dónde: Centros cívicos de Barcelona.

Cuándo: hasta el 29 de marzo.

Musicveu

Festival solidario

Arranca el Musicveu, que de diciembre a julio llenará escenarios singulares del Penedès, el Garraf y L'Anoia con 18 conciertos solidarios (para la plataforma Som Salut Mental 360, impulsada por Sant Joan de Déu). El cartel lo conforman nombres autóctonomos como Maria Del Mar Bonet, La Guardia, The Blow Monkeys, Elena Gadel o Paula Koops.

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Jules Verne 200

La nueva exposición inmersiva de Barcelona

"Un viaje inmersivo extraordinario". Así es Jules Verne 200, la última exposición de IDEAL, pioneros en el arte inmersivo en Barcelona. Esta producción nace para celebrar el bicentenario de uno de los autores más populares de la literatura. Esta muestra tecnológica es un viaje por la literatura del autor, con imágenes extraordinarias que te sumergen de lleno en su mundo de ciencia e imaginación.

Dónde: IDEAL (Doctor Trueta, 196-198).

Exposición inmersiva sobre Julio Verne / JORDI COTRINA

House of ErikaLust

La primera experiencia erótica inmersiva de Europa

ErikaLust, productora de cine pornográfico feminista e igualitario, estrena un plan inédito en Europa: House of ErikaLust, la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Un universo que usa tecnología como las proyecciones y la realidad virtual para explorar tu propio placer con curiosidad, sin reservas y, sobre todo, teniendo en cuenta la diversidad de cuerpos, placeres y sensualidad.

Experiencia inmersiva erótica House of ErikaLust. / ZOWY VOETEN

Bubble Planet

La exposición inmersiva sobre burbujas

Es la nueva aventura inmersiva de moda: Bubble Planet, un plan interactivo y sensorial para toda la familia, donde las burbujas son las protagonistas y cuyas salas están pensadas para estimular todos los sentidos. En total, 11 habitaciones con un protagonista diferente, desde piscinas de bolas hasta globos gigantes, pasando por proyecciones y realidad virtual.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).