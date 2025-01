La iglesia de Sant Cugat donde la productora techno Cora Novoa desconecta de todo

Pregunta a Cora Novoa por su escondite favorito y te sorprenderá la respuesta. De alguien como ella, afamada productora techno, dueña y directora creativa del futurista sello Seeking The Velvet, habría sido más fácil esperar, por ejemplo, una tienda de discos especializada en electrónica o un bar hi-fi (como el que eligió CLARAGUILAR, el exquisito Oblicuo). Pero su elección va en otra dirección: es la iglesia del Monasterio de Sant Cugat, cuyos alrededores suele visitar para desconectar del trabajo. "Cuando voy suelo quedarme en los bancos que la rodean", dice la artista de Ourense, instalada en Catalunya desde hace 14 años. "Me siento, leo y observo a la gente. Me hace estar en paz. No es que vaya todos los días, ni mucho menos, pero de vez en cuando me dejo caer".

Sin ser creyente, Novoa siente el máximo interés por las religiones, el misticismo y los santos. "El amor por los santos es herencia de mi abuela. Su favorito era San Antonio. Lo del misticismo me viene de Galicia, que aparte de ser 'terra de meigas' es un lugar muy místico. Y llevo tiempo acercándome al tema de las religiones desde la curiosidad, el interés y el respeto. Hubo un momento en que me di cuenta de que para el ser humano es imprescindible tener fe, fe en lo que uno considere: en la energía, en una religión, en ti misma, en la sociedad, en los planetas… Si no tienes algo en lo que creer, dejas de tener esperanza, y para levantarnos cada día de la cama es algo que necesitamos".

¿A qué suenan las catedrales?

No es tan difícil leer en prensa musical a alguien describiendo algo muy grande, de arquitectura sónica elaborada y ambiciosa, como "catedralicio". Yo mismo admito haberlo hecho en estas páginas para hablar de Beach House. "Nunca la he usado, pero diariamente uso en el estudio emulaciones del 'reverb' de espacios grandes como catedrales o iglesias", explica Novoa. Lo electrónico y lo sacro no están reñidos, pero esta clase de lugares son de difícil acceso para musica que eluda la religiosidad más estricta. "En el festival WOS de Santiago de Compostela se hacen conciertos de música experimental en una iglesia, pero claro, es una iglesia que está desacralizada".

Novoa puede vanagloriarse, eso sí, de haber actuado en algunos lugares curiosos. Entre los más especiales, "los Jameos del Agua en Lanzarote, o el Alsisar Mahal de la India, un palacio del siglo XVII [antigua residencia del thakur de Alsisar, reformada y convertida en hotel histórico de lujo] donde presenté mi show audiovisual en 2018".

Directo audiovisual

A principios de diciembre, Novoa publicaba 'ACT III: This is not about you and me. This is about us', tercera parte del álbum conceptual 'Mental diary', obra monumental que recuerda todo lo (ambicioso, envolvente, consciente) que puede ser el techno cuando cae en buenas manos. "Mucha música electrónica nació con la intención de dar identidad a movimientos y colectivos y como herramienta activista", recuerda Novoa. "Lo vimos con el house y lo que significó para la comunidad LGTBIQ+ en Chicago, o con el techno berlinés tras la caída del Muro. También pasa en la actualidad en países como Georgia, más concretamente en Tblisi. La electrónica crea espacios de libertad y sirve como herramienta de manifestación frente a esos gobiernos de extrema derecha que están decididos a silenciar cualquier voz que no comulgue con su mensaje radical".

El nuevo material debe incluso crecer (o, bueno, volverse catedralicio, me atrevo a decir) en el directo audiovisual que Novoa presenta en estos momentos. "Me llevo mi sintetizador modular y mis cajas de ritmo y, junto a los visuales del artista digital Tomás Aciego, doy vida a la narrativa del álbum". El tour arrancó en el DNIT de CaixaForum el 29 de noviembre, pero para suerte de quienes nos los perdimos, Novoa volverá a presentar el espectáculo en Barcelona en el próximo Sónar. Reserven la jornada.