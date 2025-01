Estas son las actividades gratis que llenarán los espacios naturales del área metropolitana de Barcelona

Que el frío polar no te eche para atrás. No hay excusa para quedarse en casa: sal a hacer ejercicio en plena naturaleza. Además, lo tendrás fácil. La AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) inaugura hoy domingo, día 19, el 19º ciclo de Actividades en Parques, Playas y Ríos metropolitanos. Decenas de ciudades del área metropolitana se unen para llenar sus espacios naturales de actividades.

El pistoletazo inaugural es en el Jardí Botànic de Barcelona (Dr. Font i Quer, 2), en Montjuïc. Consta de una jornada de puertas abiertas —de 10 a 17 h—, y se podrán visitar las zonas ajardinadas y los espacios expositivos, como la colección de bonsáis. Además, habrá juegos para niños y un espectáculo familiar protagonizado por hipopótamos gigantes, a cargo de la Companyia Zum-Zum Teatre.

Naturaula en la playa de Gavà. / AMB

Las actividades, que se extenderán hasta noviembre de 2025, son gratuitas, para todos los públicos (no solo para niños y familias) y estacionales. Por ejemplo, ahora en invierno, el día 26 de enero se celebra en el parque de Torreblanca (Sant Just Desvern) la fiesta de las rosas, para plantar rosales, antes de la temporada de floración. En febrero y marzo se abrirán y dinamizarán espacios como el castillo de Castelldefels o el poblado ibérico del turó d’en Boscà en Badalona. Incluso también se harán planes nocturnos, como el día 7 de marzo, una sesión de astronomía en el parque de Can Lluc, en Santa Coloma de Cervelló.

En verano destacan las actividades de agua, como los talleres de regresión de playas, el día 11 de mayo en la playa de les Roques, en Montgat, el taller de nidos de tortuga, el 18 de mayo, en la playa de Can Camins, en el Prat de Llobregat, o la sesión de ‘biosnorkeling’, en la playa del Fòrum de Sant Adrià del Besòs.

Taller de convivencia con perros en el parque del Turonet, en Cerdanyola. / AMB

La agenda cuenta con muchas actividades para aumentar los conocimientos animales. El 14 de junio, en el Llobregat en su paso por Cornellà, habrá un taller sobre anfibios y reptiles del río. El 20 de septiembre, en Sant Joan Despí, también en el Llobregat, se organizará la noche de los murciélagos y las ranas. El 18 de octubre, habrá una sesión para conocer las mariposas y los insectos del Llobregat en Sant Vicenç dels Horts. Y el 26 de octubre enseñarán a crear un jardín de mariposas en miniatura en el parque del Molinet, en Santa Coloma de Gramenet.

En total, decenas de planes que van desde arte hasta deporte, y todos al aire libre. Puedes consultar toda la programación y los procesos de inscripción en la página de la AMB.