El nuevo 'speed dating' viral: así se liga ahora en Barcelona

Se abre Instagram y aparece un tipo rodando por unas escaleras interminables. ¿La leyenda del reel? “Mi vida amorosa este año”. Es el estribillo del mundo ‘single’. Intentar ligar por Tinder se ha vuelto más complicado que descubrir en qué trabaja Froilán. Se multiplican los testimonios-meme. “Le ha debido de gustar mucho mi mensaje –confía un reel- porque lo lleva leyendo una semana”. “Me dijo: ‘Me muero por verte’ –comparte otro-. Supongo que se murió porque nunca nos vimos”. Lo confirma ‘Forbes’: 8 de cada 10 usuarios están hartos de las 'apps' de citas. “Volver a creer –garantizan ahora los nuevos Cupidos- depende de ti”.

Hoy toca quedada offline en el Teatreneu de Barcelona. Eso quiere decir que hay más solteros juntos con ganas de “lo que surja” que en ‘La isla de las tentaciones’. Van tomando posiciones entre miraditas de reojo. Casi notas el aliento de Carlos Sobera en el cogote. Hay 33 mesitas con número, bolis y folios a discreción para anotar impresiones con química. "Hola", dos besos, se te presenta un chico, se sienta enfrente. Siete minutos de cita y suena una sintonía. Él cambia de mesa, se sienta delante uno nuevo. "Hola", otros dos besos, "soy Raúl", "Jordi", "Sergi", "Roger". "Arquitecto", "ingeniero", "comercial", "operario", "¿Y tú qué haces?". “¿Qué te gusta?”. “¿Con cuál de los 5 sentidos podrías no vivir?”. Y te abres en canal como si estuvieras en un programa de Tele 5.

Detalle de una cita rápida entre bolis y cañas. / Manu Mitru

Son los miércoles de Cites Ràpides. Es como un Tinder analógico. Un 'First dates' exprés. “Es una nueva manera de socializar”, anuncian por Instagram con aura viral. Este ‘speed dating’ tiene tercer tiempo: te puedes quedar después a cenar. “Está siendo una fiebre esto –resoplan los organizadores-. La gente viene ilusionada a las citas”. Hay lista de espera.

Pau (de pie) da instrucciones a los participantes ante la mirada de su hermano gemelo. / Manu Mitru

No, no es que veas doble porque te has pasado con las cañas. Los anfitriones son gemelos: Pau y Ricard Bartrolí. Periodista y abogado. Soltero y casado. “Los Cupidos”, los llama ya hasta su familia. 33 años. Son del Maresme, “la Toscana catalana”, que dicen ellos. Ahí estrenaron sus citas exprés. Ahora también las organizan en Barcelona y Girona. “Lleida existe”, van reclamando nuevos destinos los instagramers.

“Los resultados son buenos –asegura Pau-. Sorprendentemente buenos”. No se atreve a decir una cifra: le da miedo generar expectativas. ¿50% de matches? “Pon 50%”, asiente. “Aparte de las parejas que están saliendo –añade-, también están pasando otras cosas muy chulas, como amistades. El otro día recibimos una foto de dos chicas. Ellas son heteros, pero se conocieron en el Cites y ahora viajan juntas”.

¿Cómo funciona? Te registras, rellenas un cuestionario y te apuntas en tu franja de edad. El día de la quedada tienes entre 7 y 9 citas de 7 minutos. (A partir de la novena uno se atabala, justifican). Los participantes luego votan qué minicita repetirían y, si hay coincidencia, ambos reciben al día siguiente los datos de contacto. La diferencia de estas nuevas citas exprés es que tienen retranca ‘slow’. Hay intermedio como en el teatro y se puede añadir tiempo de descuento: “La previa y el post”, que dicen los anfitriones. Antes y después de las citas también pueden saltar chispas y teléfonos, incluso entre franjas diferentes de edad.

"Conocer gente es complicado"

La idea nació en una cena de amigos. “Estábamos hablando de esto –recuerda Pau-. Yo hacía poco que había roto con mi pareja. Mi hermano hacía poco que se había casado”. Y alguien soltó la cantinela ‘single’: “Conocer gente es complicado”. “¿Y si hiciésemos alguna cosa?”, lanzaron al aire. “Qué chulo sería que la gente coincidiese”.

Un mes después ya estaban abriendo una cuenta de Instagram con reels-gancho: “¿Cansado de apps para ligar que no funcionan?”. “Haz ‘match’ con alguien que no te haga ghosting”, garantizan. “Conecta en persona”, ese es su lema ya viral. “Si llegamos a los 2.000 seguidores –prometieron hace un año-, tiraremos el proyecto para adelante”. Llegaron enseguida, claro. Montaron sus primeras citas rápidas el 9 de marzo. Se inscribieron 160 personas en apenas 24 horas. A estas alturas, ya han organizado casi medio centenar de eventos. Acumulan 20.000 seguidores en Instagram. “Estamos en un momento de mucha demanda”, sonríen.

“Es mejor 7 minutos cara a cara que dos semanas hablando por un chat”, concluye Jordi. “Ves mucho más rápido si conectas o no”. Lo de Jordi es un decir. Nadie quiere publicar su nombre. “Me lo esperaba fatal, pero me lo he pasado muy bien”, dice una treintañera también anónima. “Repetiría por el buen rollo que da”, repiten todos. La mayoría han venido con amigos para comentar la jugada. Muchos se quedan a cenar. De aquí ha salido más de un grupo de Whatsapp. Hoy la cosa acaba tomando dimensiones de culebrón turco. Una de tus citas exprés te confiesa que se ha encontrado aquí a su ex. Y sí, tuvieron sus 7 minutos cordiales de cita rápida. Tiene cara de recaer.

Lo de bautizar el ‘speed dating’ en catalán -Cites Ràpides- es una declaración de intenciones. “Absolutamente –responden los Cupidos- Tiene esta identidad ‘nostra’”. Ellos son de Calella. “Lo haremos en el Maresme –decidieron- y lo haremos en catalán. La mirada de la comarca”. La mayoría de participantes son catalanoparlantes. Siguen montando un evento al mes en Pineda, Calella o Mataró. Han añadido otro al mes en Girona y cada miércoles llenan de citas rápidas el Teatreneu de Barcelona. Cuesta 26 euros con consumición. Hay franjas por edades y orientación sexual (hace poco que comenzaron a abrir citas LGTBI). Incluso ya montan tardeos ‘single’. “Son dinamizados -detalla Pau-. Hacemos dinámicas para romper el hielo”. El segundo es el próximo sábado 25 en Vilassar.

No son los únicos Cupidos que disparan flechas a discreción por Barcelona. Jordi Martínez lleva ya una década presentando a potenciales tortolitos desde BeDazzling. Por sus manos pasan 150-200 solteros cada semana. “Han pasado exactamente 36.071 personas por mis eventos”, detalla. Monta ‘speed datings’ viernes y sábados en el Hotel Índigo de Barcelona y un martes cada 3 semanas en el Cafè Belgrado de Sant Cugat. “Imposible saber cuántos acaban como pareja –apunta-, pero el 70% de las chicas y el 40% de chicos hace match de media”. Ahora también organiza cenas con desconocidos: los miércoles y sábados (LGTBI) en Barcelona, y los viernes, en Sant Cugat,

Es la plaga que se avecina este 2025: eventos offline. Quedadas con grupos de desconocidos en busca de “conexiones reales”. Ya hay clubs sociales (The Usual) e interacciones libres de móviles (The Offline Club), mil cenas con extraños (Timeleft, Imperfect Strangers) y hasta eventos multitudinarios: este 30 de enero aterrizarán en Barcelona los Thursday Dating. "Los eventos más grandes -prometen- de citas IRL" (In Real Life, en la vida real). Hasta el multitudinario tardeo de Paripé en Pachá estrenó el sábado una sala para Solos y Solas. "Iremos incorporando juegos", adelantan.

