¿Qué hacer hoy en Barcelona? Agenda de actividades para esta semana

Festa Major de Sant Antoni y Tres Tombs en Sant Antoni

50 años de fiesta mayor

La Festa Major de Sant Antoni cumple 50 ediciones. Por eso, este año la celebrarán a lo grande: con más de 140 actividades en más de una veintena de espacios del barrio. Además, este año, la fiesta mayor coincide con el bicentenario de la cabalgata de los Tres Tombs en Sant Antoni, que el sábado, día 18, llenará el barrio con carruajes de caballos, asnos y mulas que recibirán la tradicional bendición.

Cuándo: del 17 al 26 de enero.

Porkada del Clot

Fiesta, fuego y gastronomía

El Clot celebra su habitual Porkada, un plan con talleres familiares, muestras de cultura popular y comida del barrio: habrá vermú musical, comilonas populares, tarde de tapas y el porkatapes, un recorrido por los bares del barrio con tapas especiales. Al final, un correfoc para acabar la jornada festiva.

Dónde: plaza del Mercat del Clot.

Cuándo: 18 de enero.

Mercados del fin de semana

Cazadores de vintage y segunda mano

¿Tu tarjeta todavía no ha tenido suficiente con las rebajas? ¡Pues que continúe el 'shopping'! Este domingo, 19 de enero, vuelve el Todo a 1 euro. Será en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11). No es la única propuesta de mercadillo para el finde. Los organizadores del mercadillo montan también el Akilo Vintage Pop Up. Mismo día y hora, pero aquí la ropa se vende al peso.

De viernes a domingo, del 17 al 19 de enero, el Espacio 88 (Pamplona, 88) albergará decenas de palmeras, bananeros, helechos, arecas y todo tipo de plantas tropicales que te transportarán a unas vacaciones de verano en Tailandia. Un paraíso vegetal con precios de ocasión. Así es la Gran Venta de Plantas de Plantes pour Tous, con miles de plantas, macetas y tierra para macetas desde solo 0,99 €, con más de la mitad de las plantas a menos de 10 euros, y con las gigantescas a 19,90 €.

En Potassi K19 (Sant Pere més Alt, 19) sigue el mercadillo Flea Sales, una edición especial del Flea con descuentazos en vintage y segunda mano. Hasta domingo, 19 de enero.

Mercadillo de Todo a 1 euro en Central Poblenou. / EP

Eveli Torent. Entre Els Quatre Gats y la masonería

Modernismo de Badalona, en el MNAC

Eveli Torent fue un pintor e ilustrador poco conocido pero de sorprendente personalidad y trayectoria. Nació en Badalona en el siglo XIX y estuvo vinculado al entorno de Els 4 Gats, epicentro crucial del modernismo catalán. Esta muestra nace con el objetivo de darle a conocer, por eso recoge algunas de sus obras más características y otras piezas que ayudan a darle contexto. Último mes para pasarse por la exposición.

Dónde: Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Cuándo: hasta el 16 de febrero.

RavaleArt

Festival del arte urbano del Raval

El RavaleArt tiene como objetivo crear murales callejeros en el Raval Sud para, no solo mejorar la estética de algunas de las zonas más degradadas, sino también ofrecer espacios donde dialogar sobre justicia global e inclusión de los jóvenes del barrio. Durante el festival, impulsado por Street Art Barcelona, La Traginera Comunalitat y el Ajuntament de Barcelona, estudiantes y niños del barrio realizarán murales en varios equipamientos municipales. Y el día 31, se celebrará una fiesta con paellada popular, conciertos y sesiones de 'dj' para conmemorar el proyecto.

Cuándo: del 13 al 19 de enero (creación de murales) y el 31 de enero (celebración).

Olympia

El antifranquismo con Paco Ibáñez

La obra 'Olympia' se inspira en el álbum de 'Paco Ibáñez en el Olympia', disco que recoge el concierto que el cantante, hijo de exiliados en Francia, hace en el teatro Olympia de París. Una noche histórica que se convierte en símbolo de la izquierda antifranquista y que llega a España en 1976, después de la muerte del dictador. Carlota Subirós, directora de la obra, se inspira en este evento y en los sentimientos que despertó para escribir un viaje emocional sobre la libertad, la inspiración y la vocación.

Dónde: Teatre Lliure de Gràcia (Montseny, 47).

Cuándo: hasta el 2 de febrero.

Orientalismo: De la tradición a la resistencia

Nuevo curso del Institut d'Humanitats en el CCCB

"Según Edward Said, el Orientalismo es un concepto que se refiere a la construcción y representación de Oriente desde una perspectiva occidental. Esta visión suele representarse a través de una óptica exótica y estereotipada, que simplifica y deforma la riqueza y la complejidad de las culturas no europeas". Esta es la premisa del nuevo curso del Institut d'Humanitats en el CCCB: explorar cómo Occidente construyó una visión sesgada de Oriente.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 5 de febrero.

Los mundos de Alicia

160 años de 'Alicia en el país de las maravillas'

El autor Lewis Carroll se imaginó el país de las maravillas como un lugar lleno de magia, seres fantásticos y donde los sueños se transforman en realidad. Un mundo donde la imaginación vuela, y que ha inspirado a cientos de artistas a dibujar sus propias versiones de este enigmático mundo. Ahora, el CaixaFòrum recoge algunas de estas versiones en Los mundos de Alicia, una completa exposición llena de color e imaginación.

Dónde: CaixaFòrum (Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de febrero.

Exposición en CaixaFòrum sobre Alicia en el País de las Maravillas. / FERRAN NADEU

Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris

29 ediciones de circo

Un clásico de las fiestas para la familia: el Circ d’Hivern del Ateneu Popular 9 Barris. Este año, para su 29ª edición, estrenan "Rara avis", una propuesta de circo contemporáneo que a través del concepto de los pájaros celebra la diversidad y salirse de la norma. Hay cuerdas lisas, trapecios y más circo aéreo.

Dónde: Ateneu Popular 9 Barris (Portlligat, 11-15).

Cuándo: hasta el 19 de enero.

El Petit Príncep

El musical navideño de Barcelona

Ya es un clásico festivo. Después de 550 funciones y más de 385.000 espectadores, vuelve El Petit Príncep, el musical basado en el libro infantil, con su onceava temporada. Firmado por Àngel Llàcer, Manu Guix y La Perla 29, es un espectáculo lleno de ternura apto para toda la familia.

Dónde: Sala Paral·lel 62 (avenida Paral·lel, 62).

Cuándo: hasta el 2 de febrero.

Una de las anteriores temporadas de 'El Petit Príncep'. / DAVID RUANO

Amazônia

La exposición multisensorial del Amazonas

Después de una gira mundial con 1,4 millones de visitantes por todo el globo, 'Amazônia' llega a Barcelona. La exposición recoge el trabajo fotográfico de Sebastião Salgado durante 7 años en la Amazonia. La exposición, además, llega en formato multisensorial: además de imágenes, la exhibición proyecta sonidos naturales de la región y una banda sonora compuesta específicamente para hacer el viaje más inmersivo.

Dónde: Les Drassanes Reials (avenida de les Drassanes, s/n).

Cuándo: hasta el 20 de abril.

Imagen de Sebastião Salgado sobre la Amazonia. / Archivo

Pantalla Barcelona

Cine gratis por toda la ciudad

Vuelve el Pantalla Barcelona, el ciclo de cine más asequible de la ciudad: todas las proyecciones son gratuitas. En esta edición, el cartel recoge películas que permitirán divagar sobre el futuro: ¿hacia dónde vamos? ¿qué viene? ¿cómo resolvemos los problemas climáticos que se avecinan? Cada filme despertará una pregunta diferente. Algunos títulos que se proyectarán, 'As bestas', 'El triángulo de la tristeza', 'Nomadland' y 'Robot Dreams'.

Dónde: Centros cívicos de Barcelona.

Cuándo: hasta el 29 de marzo.

Musicveu

Festival solidario

Arranca el Musicveu, que de diciembre a julio llenará escenarios singulares del Penedès, el Garraf y L'Anoia con 18 conciertos solidarios (para la plataforma Som Salut Mental 360, impulsada por Sant Joan de Déu). El cartel lo conforman nombres autóctonomos como Maria Del Mar Bonet, La Guardia, The Blow Monkeys, Elena Gadel o Paula Koops.

Cuándo: hasta el 19 de julio.

Jules Verne 200

La nueva exposición inmersiva de Barcelona

"Un viaje inmersivo extraordinario". Así es Jules Verne 200, la última exposición de IDEAL, pioneros en el arte inmersivo en Barcelona. Esta producción nace para celebrar el bicentenario de uno de los autores más populares de la literatura. Esta muestra tecnológica es un viaje por la literatura del autor, con imágenes extraordinarias que te sumergen de lleno en su mundo de ciencia e imaginación.

Dónde: IDEAL (Doctor Trueta, 196-198).

Exposición inmersiva sobre Julio Verne / JORDI COTRINA

House of ErikaLust

La primera experiencia erótica inmersiva de Europa

ErikaLust, productora de cine pornográfico feminista e igualitario, estrena un plan inédito en Europa: House of ErikaLust, la primera experiencia erótica inmersiva de Europa. Un universo que usa tecnología como las proyecciones y la realidad virtual para explorar tu propio placer con curiosidad, sin reservas y, sobre todo, teniendo en cuenta la diversidad de cuerpos, placeres y sensualidad.

Experiencia inmersiva erótica House of ErikaLust. / ZOWY VOETEN

Bubble Planet

La exposición inmersiva sobre burbujas

Es la nueva aventura inmersiva de moda: Bubble Planet, un plan interactivo y sensorial para toda la familia, donde las burbujas son las protagonistas y cuyas salas están pensadas para estimular todos los sentidos. En total, 11 habitaciones con un protagonista diferente, desde piscinas de bolas hasta globos gigantes, pasando por proyecciones y realidad virtual.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).