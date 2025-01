Vuelve el mercadillo más barato de Barcelona: Todo a 1 euro

¿Ya has arrasado con las rebajas? No guardes la tarjeta todavía, que el fin de semana llega cargado de mercadillos. Two Markets, los reyes de las ofertas en vintage y segunda mano arrancan el finde con varias propuestas: la más barata, el Todo a 1 euro, este domingo, 12 de enero, en L'Ovella Negra (Zamora, 78). También vuelve el Todo a 5 euros, también el domingo 12, en Mecal Factory (Llull, 105).

Y durante 10 días, del 10 al 19 de enero, vuelve el Flea. Será en Potassi K19 (Sant Pere més Alt, 19), con el mercadillo Flea Sales, una edición especial con descuentazos en vintage y segunda mano.

Otro favorito de los cazadores de vintage: La Perxa. Vuelve con una nueva edición ("especial rebajas", prometen) del 10 al 12 de enero, en el número 27 del Nou de Sant Francesc.

Fuera de Barcelona, en Cornellà de Llobregat, primer Mercadell (el mercado mensual de segunda mano del municipio) del 2025. Moda circular, sostenible y con joyitas vintage y de segunda mano por descubrir. 11 de enero, en la plaza Sant Ildefons.