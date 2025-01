Alternativas a Tinder: eventos para conocer a “gente real” en Barcelona

Intentar ligar por Tinder se está haciendo más difícil que averiguar qué comió Mazón el día de la dana. Ni que fueras Tom Hanks buscando a alguien a gritos en la isla de ‘Náufrago’. A estas alturas, cualquier princesa Disney se iría corriendo a morder una manzana envenenada tras un mes en Tinder o Bumble. 8 de cada 10 usuarios están hartos de estas 'apps', según 'Forbes'. Hasta han caído en bolsa. Uno ya va a las citas a ciegas con el mismo recelo que un personaje del Cluedo. “¿Cansado de ligar por Tinder? –es el nuevo estribillo de Instagram-. Ven a conocer a gente real”.

Es la plaga que se avecina este 2025 en Barcelona: eventos offline. Quedadas con grupos de desconocidos en busca de “conexiones reales”. Sin ‘matches’ previos, sin ‘ghostings’, sin pantallas, sin ni siquiera poder comentar el vestido de la Pedroche a golpe de retuit. Hay quien encierra todos los móviles en una taquilla bajo llave.

Un club para conectar

“No recuerdo cómo era ligar en persona”, resopla Rocío rodeada de extraños. Es artista, peruana, 32 años. Ha venido a curiosear, dice. Se acaba de sentar frente a una hilera de mesas con una veintena de desconocidos aún mirándose de reojo, todos extranjeros, la mayoría solteros sin confirmar. En una hora acabarán confesándose sus sueños, sus miedos, qué les motiva a levantarse cada mañana. “¿Has robado?”, te preguntan a bocajarro sin haber tomado ni una cerveza. (El evento incluye pica-pica con refrescos). Es como ir al psicólogo, sonríen. “Y es más barato”.

Acaba de estrenarse hace apenas un mes The Usual: quiere convertirse en una especie de club social que facilite “las conexiones genuinas". “No es solo para hacer amigos –puntualiza Mo-, no es solo para tener pareja. Es como un club. Como un grupo de Whatsapp pero no digital. Un espacio social alternativo para conectar de forma más fácil y real”. Quedan en La Textil Collective (Casp. 33B). El próximo evento es el día 19 de enero. De momento, los organizan en inglés, pero "no es algo solo para guiris", garantiza Mo.

Encuentro de The Usual en La Textil Collective. / Joan Cortadellas

Mohamed Hamed, Mo, ha sido coach, comercial, chef, hasta piloto. Este treinteañero egipcio ejerce ahora de facilitador de encuentros. El tipo que antes te presentaba al amigo de un amigo. “Es como invitar a alguien a mi casa”, asiente. Presenta a la gente, comparte juegos de mesa, cajitas con preguntas incómodas. “¿Alguna vez has dudado de tu cordura?”.

Uno de los juegos de preguntas. / Joan Cortadellas

“Me gusta que sea un ambiente desprovisto de la presión de las citas”, asiente Sabrina, 30 años. “No es el interminable chat de siempre”, añade Stuart, de 40. “Últimamente estamos muy enfocados en nosotros mismos”, resume Mo. “Pero no tenemos educación social”, se encoge de hombros. “No hablamos mucho y necesitamos practicar. Tenemos gimnasios para hacer ejercicio, pero no tenemos gimnasios sociales”.

Oasis sin móviles

No sabrás si te has colado en una cafetería o en una novela de Jane Austen. La gente lee, escribe, pinta acuarelas, hace ganchillo. Los pajaritos cantan y hay miraditas fugaces. Nadie posturea frente al móvil. Aquí eso es algo insólito: este es el Alice Secret Garden, el jardín secreto con más reels virales de Barcelona. Pero hoy no se ve un móvil a la redonda, no. Están todos en una taquilla con candado a la entrada. Vendría a ser el guardarropa digital. “Te sientes como en los 90s”, te confesarán dos horas después con sonrisa retro. Y sí, por primera vez en años vuelves a disfrutar de una actividad ‘vintage’ esencial: aburrirse.

Encuenrto de The Offline Club en el Alice Secret Garden. / The Offline Club

“Es un evento donde conocer a personas, pero va mucho más allá”, garantiza Mónica. “Es un movimiento. Queremos conseguir un cambio cultural. Decir ‘basta’ a tener el móvil como extensión del brazo”.

The Offline Club es un invento holandés. Hace un año que se lanzó en Ámterdam. Enseguida se hizo viral. Mónica Sedó -catalana-suiza, 28 años- se lo trajo el pasado octubre a Barcelona. “Cuando las cafeterías se transforman en oasis sin móviles”, se resume en Instagram. ¿El objetivo? ”Normalizar un espacio donde no haya distracciones digitales”, detalla la maestra de ceremonias ‘offline’. Aquí se cuecen interacciones libres de móviles.

El 12 de enero retomarán los brunch de los domingos en el Alice Garden. Ese domingo, además, lanzarán un ‘challenge’ global: 24 horas de détox digital. El año pasado se unieron al reto 1.500 personas por todo el mundo. También organizan ‘afterworks’ temáticos entre semana. Suelen hacer ‘sold out’ solo con el boca a boca.

Momentos de lectura y pinturas en el Alice. / The Offline Club

Cenas con desconocidos

Es la comidilla viral: el "planazo" que anuncian los 'influencers' desde hace meses para conocer gente nueva. “Experiencias sociales en la vida real”. Así se describe en Instagram Timeleft. Es un invento francés. Una plataforma que organiza cenas con extraños en 280 ciudades. Solo en Barcelona quedan cada miércoles 400 personas. Más de 18.000 en 70 países. Funciona por suscripción. Creas una cuenta, respondes un test exprés de personalidad y -voilà- un algoritmo te busca una mesa compatible y hasta te facilita preguntas para romper el hielo.

Aún hay más: el próximo jueves llega a Barcelona Imperfect Strangers, de Fever. Su intención es organizar cenas con extraños cada jueves, anuncian, como hacen en Madrid desde septiembre. También hay que rellenar un formulario y dejar que el algoritmo haga su magia. Son media docena de “desconocidos afines” por mesa. Se acaba la cena jugando al ‘yo nunca’.

El amigo de una amiga

“¿Cansado de ligar por Tinder? –lanza ganchos otra ‘app’ social por Instagram-. Ven a conocer gente real”. Se estrenó el año pasado en Barcelona: El Hotspot, se llama. “Queremos que conozcas a ese ‘amigo de una amiga’ –incita Agustina-, esa manera natural de relacionarte con alguien, que quizás en persona gana un poco más que en su foto de perfil”.

Agustina Orsi es educadora sexual, sexóloga y psicóloga. Monta quedadas ‘single’ en Kaktos Botanical Society (Comte Borrell, 147). Hay 30-50 desconocidos por evento. También hay que rellenar un formulario. Te dan una tarjeta con posibles ‘matches’ y proponen actividades para soltarse en grupo. “Es muy difícil conocer gente”. Se lo dicen mucho en la consulta y por redes. “¿Por qué no –propone- un lugar donde sepamos que la gente está disponible emocionalmente o, por lo menos, abierta a charlar y conocer a otras personas?”.

Suscríbete para seguir leyendo