El brunch 'aesthetic' de Barcelona donde se forman hasta colas de una hora

Si eres de los que está harto de los ‘brunches’, sigue leyendo. A este local seguro que querrás darle una oportunidad. Es un éxito viral (TikTok y Reels están llenos de vídeos de fans encandilados por su carta), y trabajan los huevos con un amor y una variedad que hasta los defensores acérrimos de la tortilla le darían el visto bueno.

En pleno ‘overbooking’ de los locales de ‘brunch’, hay pocos que merezcan la pena, pero The Egg Lab (con tres sucursales: Bruc, 33; Sepúlveda, 80; Lluís el Piadós, 2) es de esos que son imprescindibles. No en vano, en fines de semana más vale reservar, o puedes irte hasta la hora haciendo cola por una mesa. Y en pleno invierno, nada apetece menos.

La estética minimalista, premiada y fotografiadísima del local. / The Egg Lab

Su local, además, es catalogado como ‘aesthetic’ por sus fans. Para los que no hablen el lenguaje de internet: precioso, digno de hacer fotos y vídeos, un lugar que te garantizará “me gusta” en tus ‘stories’ de Instagram. De hecho, su primer local, el de calle Sepúlveda, recibió un reconocimiento en los premios Restaurant & Bar Design Awards de 2022, que buscan los restaurantes y bares mejor decorados de todo el mundo.

Aunque la propuesta de The Egg Lab no es nueva -llevan ya varios años en activo y, en Barcelona, un local de ‘brunch’ es igual de único que una tienda de empanadas argentinas-, su fama no deja de escalar. Cuentan con miles de seguidores en redes sociales, y cada semana se generan decenas de vídeos de TikTok alimentando su éxito. ¿Algunas recomendaciones? Los huevos ‘benedict’ con pollo frito coreano (otra de las obsesiones actuales de TikTok) o los huevos pochados con pan turco y falafel. Platazos internacionales, copiosos y alrededor de los 15 euros.