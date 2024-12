No estamos en la entrada de un texto, sino en la de una bodega. En la de la mejor bodega catalana de Barcelona. Y yo no voy a pedirte que leas, sino que me des unos euros.

No es un atraco, porque el dinero no es para mí. Es para que sus responsables rematen el documental sobre La Bodega d’en Rafel, que cerró hace ya unos meses (tal y como la conocíamos) en Sant Antoni. “Cuando cierre este bar, morirá Barcelona”, dice uno de sus clientes, en el tramo final de la película.

Tu dinero estará en buenas manos, porque los directores lo han hecho por amor a la idea, al sitio y a su dueño. Eran clientes asiduos, casi perennes, así que cuando se enteraron de que Rafel se jubilaba decidieron entrevistar a sus trabajadores y a muchos de sus feligreses. Es un documental hecho con el corazón y desde dentro (desde la barra, desde las mesas de mármol, desde el barril de la puerta). Y se nota.

Es posible que conozcas ese bar, pero incluso si no lo pisaste nunca esta película te va a emocionar. Peculiar y vitalista como lo era la bodega y su dueño, en su subtítulo encontrarás pistas: “Un documental sobre bars, màgia, comunitat, russos, pandèmies, escapolits, barri i ratafía”.

Tomemos rusos, por ejemplo. Se alude ahí a Andrei, un tipo rudo del Este que servía quintos y mandonguilles, pero que también agilizaba el tráfico si algún cliente se ponía pesado. Cuenta que llegó a España “porque tenía problemas” y que Rafel, “todo corazón” (su gesto favorito era golpearse tres veces ahí con el puño), le salvó la vida. Desde entonces, todos intentábamos sonsacarle algo de su pasado. Cómo acabó, según él por un error burocrático, en las fuerzas especiales en una guerra chechena. Y cómo llegó a hacer de asesino a sueldo en una película española.

O veamos qué hay detrás de ese “escapolits”. Se habla en ese punto de Roger, un ingeniero químico que prefería ser cocinero. Un día entró a trabajar por azar en el Rafel y se pasó años bordando tortillas. En un punto de la peli, un cliente dice: “Hoy hemos perdido al cocinero… Es un puesto simpático, este”. La cosa es que Roger se ha fugado: se dice que andaba en negocios turbios, que quizá esté en Italia, que cocinaba bien y era buena persona, que esto solo podría pasar en el Rafel.

Son solo dos de los personajes de la orquesta que era este bar de barrio en el que he pasado las mejores horas de mi vida. Pero el de la batuta es la gran estrella: Rafel, que tomó esta bodega por amor (era de la familia de la gran Mari). Llegaba para unos días y se quedó más de 35 años. Rafel tiene nombre de arcángel y para muchos lo era. Al principio la bodega era un abrevadero de hombres mayores, paletas y trabajadores de la Seat que jugaban al dominó. Con la crisis de 2008 empezó a llenarse de gente joven. Rafel no descuidó nunca a los otros clientes, así que convivían personas de todo pelaje.

La bodega apareció en series de TV3, en novelas (en las mías, sin ir más lejos), en programas de la televisión japonesa. En el reportaje nipón, la voz en off flipa cuando Rafel saca un cajón lleno de llaves: ahí guarda el juego de seguridad de un montón de vecinos. A ver en cuántos bares dejarías tú las llaves de casa. En uno, como el Rafel, que consideraras casa.

Retrato de una Barcelona en las últimas, de una parroquia palpitante, de una persona única, el documental es fascinante. Así que te voy a pedir que entres en el Verkami de La bodega d’en Rafel y dejes unas monedas como quien paga, feliz, una ronda para todos.

