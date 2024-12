Viaje en el bus 47 de Barcelona después de ver 'El 47'

Uno no vuelve a sentirse igual en un autobús de Barcelona después de ver la película 'El 47'. Sobre todo si resulta que va sentado en el 47. Aún más si, en palabras del abuelo que llevo detrás, “llegan las fuerzas vivas”.

Fue mi caso el otro día. Venía de gozar de la emocionante historia de Manolo Vital, el tipo que secuestró ese bus en 1978 para subirlo a su barrio, Torre Baró, con sus callejas sin asfaltar, que el Ayuntamiento consideraba fuera del mapa de la ciudad (un episodio de orgullo fundamental, versión barcelonesa del gesto de la afroamericana Rosa Parks en otro autobús en 1955). La película, dirigida por Marcel Barrena, arranca veinte años antes, cuando inmigrantes extremeños y andaluces intentan construir sus chabolas: la policía no podía tirar las casas si cuando amanecía estaban techadas. Y así, “tocho a tocho, con nuestras manos”, levantaron una comunidad y una vida que aún hoy cuenta con menos servicios que la mayoría de barrios de la ciudad (es muy recomendable leer la crónica del estreno publicada en noubarris.info).

Obviamente, el Pegaso achacoso de la película poco tiene que ver con el 47 en el que viajo ahora. Cuando he caído en que iba en el 47, he decidido no bajarme hasta el final del recorrido. Hay parejas de yayos, trabajadoras domésticas que hacen videollamadas lejanas con sus móviles con funda de estuche y unos minutos después, unos revisores que piden la tarjeta validada. Lo más cerca que estaré hoy de una de las escenas épicas de la película, cuando los grises ponen fin a la aventura del secuestro. Su subida ahora, además, coincide con un control policial en Rosselló con paseo Sant Joan. “Caram, están todas las fuerzas vivas”, dice con sorna el yayo.

El actual bus 47. / M.O.

Entra una pareja de adolescentes góticas y elige los asientos del final, como en las excursiones escolares. La gente mira por la ventana con aire distraído: en Indústria con Córcega, unos 35 turistas hacen cola en el típico sitio de 'brunc'h. “Yo para comer no hago cola”, dice una yaya, con tono de están-locos-estos-romanos. “Es que son turistas”, informa su marido, antropólogo de corazón, “estos comen a las nueve”.

En Passeig Maragall con Indústria se sienta una pareja joven. Comparten un huevo Kinder (qué mayor muestra de amor) y de la bolsa de él sale una botella de la marca peruana Inca Kola (un objeto que jamás podría aparecer en la peli, cuando tanto las bebidas como la procedencia de la inmigración eran otras). “Mira, una bandera de España”, grita un niño cuando ve una estelada que ondea en la Plaça Revolució (su abuelo, que va canturreando 'Tancant portes' con acento gallego, no lo saca del error).

"Si quiero, conduzco esto con pedales"

Cambia el comercio a medida que subimos, también los bloques de edificios, los toldos naranjas o verdes, la arenisca en las fachadas. Ronda Guineueta y ya estamos cerca del final, al lado de la escuela de natación. En la última parada, la ciudad se ofrece al fondo, detrás de un párking público. El trayecto no se ha parecido al de la película, pero la película (mezcla magnífica de Rovira Beleta, Spielberg y Ken Loach) debería servir para ver “otros buses” y problemas actuales.

Volveremos desde aquí. “Yo es que estoy muy fuerte, que mi familia es vasca. Si quiero conduzco esto con pedales”, le dice el conductor a un cliente (con un enorme tatuaje en el antebrazo donde se lee Raquel). El conductor sonríe bajo un generoso bigote. También ahí está Manuel Vital y la vida que le dio a esta ciudad.

