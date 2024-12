6 planes virales para sobrevivir a las Navidades en Barcelona

Para pasar unas navidades virales no hace falta pillar una gripe, basta con apuntarse a cualquiera de estos planes. Es lo que se lleva estas fiestas, desde parques de atracciones navideños hasta planes para ligar en analógico, sin ‘apps’ mediante. Estas son las actividades que no dejan de asomar la pata en los Reels y TikToks más compartidos.

1. Port Aventura

Un clásico que revive en TikTok

Los gurús del ocio están viviendo un diciembre por todo lo alto. Literalmente: se están pasando todo el mes en lo alto de una montaña rusa. Y es que el plan estrella de las navidades de este 2024 es un clásico que no pasa de moda, los parques de atracciones.

Desfile de navidad en Port Aventura. / Port Aventura

El que resuena más es, por supuesto, el más grande de Catalunya (y España): Port Aventura. Sus atractivos son de sobra conocidos. El mítico Dragon Khan, el gigantesco Shambala, el rapidísimo Furius Baco, Red Force (la montaña rusa operativa más alta del mundo) y también la última incorporación al catálogo (estrenada en 2023), Uncharted. Además, ahora está en plena campaña Navideña, con espectáculos, decoración y planes tanto para adultos que vengan a por emociones fuertes como para familias que busquen vivir un poco de magia.

Además, si quieres seguir las guías turísticas de los ‘influencers’, para vivir la ‘full experience’ aprovecha algunos de los muchos festivos que vienen en las próximas semanas y cógete una noche en sus hoteles para que te dé tiempo a visitar todas sus atracciones de una tirada. Ojo, último consejo, llévate biodramina si eres de los que lo pasa mal hasta en las curvas del Garraf.

No es el único parque de atracciones que está ganando notoriedad ahora que se acercan las fiestas. TikTok está redescubriendo el Tibidabo por dos motivos: uno, gracias a sus entradas de 3 €, que te permiten subirte a una atracción emblemática (la más recomendada, Talaia, con sus vistas panorámicas de la ciudad), y dos, por Merlí, la última atracción del parque, una caída libre que, especialmente al atardecer, te deja una estampa inolvidable de Barcelona.

Noria navideña del Port Vell. / Victoria Rovira

Última recomendación TikTokera: la Fira de Nadal que ha llenado de atracciones el Moll de la Fusta. Tanto la noria como las sillas voladoras prometen unas vistas del puerto y del litoral que, con las luces navideñas, te llenarán con tanto espíritu festivo que, en comparación, hasta Santa Claus parecerá el Grinch.

2. ‘Wicked’ y ‘El mago de Oz’

El ‘hit’ cinematográfico de las fiestas

Cualquiera diría que los vendavales de las últimas semanas han sido una campaña publicitaria para el regreso de Oz al ‘mainstream’. Mira al cielo la próxima vez que se levante el viento, no vaya a caerte una casa encima. Es el último fenómeno viral de TikTok: ‘Wicked’, el musical que cuenta la historia de las brujas de ‘El mago de Oz’.

El ‘blockbuster’ protagonizado por Ariana Grande ha tenido tanto éxito que el tirón hasta ha llegado al clásico de Judy Garland. De hecho, la generación Z se ha interesado tanto por el mundo de Oz que en TikTok se hizo viral la búsqueda “cómo está Judy Garland ahora” (sí, más de uno se ha llevado una buena decepción).

Ahora Oz ha traspasado los memes y las fronteras digitales y ha invadido también los espacios de ocio. Y Barcelona no es una excepción. Más allá de las salas convencionales de cine, que están con varios pases de ‘Wicked’, el Phenomena (Sant Antoni Maria Claret, 168) organiza el día 3 de enero un pase doble de ‘El mago de Oz’ (1939) y de ‘Wicked’. Y en el bar La Federica (Salvà, 3), este jueves, día 19, tercera entrega (las dos primeras hicieron ‘sold out’) de la parodia travestí de ‘Wicked’.

La 'drag queen' Kika Superputa interpretando a Elphaba en la parodia travestí de 'Wicked'. / EP

3. Pistas de hielo

Citas hollywoodienses

Si eres más cursi que la filmografía de Renée Zellweger, este es un imprescindible para ir en pareja: patinaje sobre hielo. Este año, Barcelona cuenta con un número récord de pistas donde hacer ‘skating’. Están la del Port Vell, la del Tibidabo, la de L’Illa Diagonal (avenida Diagonal, 557), la dels Llums de Sant Pau (Recinto Modernista de Sant Pau, Sant Antoni Maria Claret, 167) y la de El Corte Inglés Diagonal (avenida Diagonal, 617-619).

La pista de hielo con vistas del Tibidabo. / Archivo

También puedes sentirte como Tonya Harding en el área metropolitana. Por ejemplo, Badalona, a los pies del "árbol de Navidad más alto del país" (como proclama Albiol), hay una pista de hielo (plaza del President Tarradellas). También en Sant Feliu, en la plaza Vuit de Març, y en Esplugues (en la plaza Catalunya).

4. Ikono Barcelona

Instalaciones inmersivas

En Barcelona hay tal invasión de instalaciones inmersivas que ni gritando Jumanji puedes evitarlas. Que si Bubble Planet (la exposición de burbujas), que si Dalí Challenge, que si Jules Verne 200 (en Ideal), que si Mundo Pixar… Una lista larga que, aunque pueda apuntar a cierta sobresaturación del formato, parece que al público catalán le siguen fascinando, porque continúan abriendo nuevas exposiciones de esta índole en la ciudad.

Una de las que se está volviendo a viralizar es Ikono (tiene más de 78 mil seguidores en Instagram). Este “museo inmersivo”, como se anuncia en todo el mundo, cuenta con 10 espacios en los que posturear: piscina de bolas con tobogán, farolillos flotantes, arcades, hasta sala de camuflaje. Las entradas están a partir de 18 euros, y el recorrido dura, aproximadamente, una hora. Está en el Centro Comercial Arenas (planta 3, Gran Vía de les Corts Catalanes, 373).

Sacando adrenalina instagramer en la piscina de bolas futurista de Ikono. / ELISENDA PONS

5. Ligar sin Tinder

Amores analógicos

El hartazgo hacia las ‘apps’ de ligue no es nada nuevo. ¿Quién quiere pasarse las navidades dando ‘swipes’ frenéticamente para que la recompensa sea una cita mediocre que acabe en ‘ghosting’? Nadie en su sano juicio. Por eso, para buscar el amor, cada vez se llevan más los planes analógicos de ligoteo. Y no, no te imagines ir a una discoteca a ligar con cinco cubatas encima (que, ojo, ahora en plena época de cenas de empresa no será por falta de pretendientes). Lo que se lleva ahora son cenas con grupos de desconocidos para ver si surge la química.

Una de las cenas de Timeleften el restaurante Bronzo Born. / Jordi Otix

Hay varias iniciativas que organizan estos eventos. Por ejemplo, en Instagram generó bastante conversación Imperfect Strangers, que tiene presencia en varias ciudades (incluida Barcelona) y que nace como espacio para que adultos hagan nuevos amigos (y lo que surja). A través de un cuestionario, analiza la compatibilidad y te sienta en mesas de personas afines, con la esperanza de que salga un ‘match’ o una preciosa amistad.

Otra plataforma es Timeleft, un invento francés que se basa en el mismo concepto: cenas entre desconocidos para tejer nuevos vínculos. Y además, sin depender de esas ‘apps’ que tantas personas ya han quemado.

6. Comida catalana

Desayunos y platos locales

Si buscas ramen en Google Maps, probablemente tu móvil se sobrecargue y explote de todo el contenido que encontrará. La sopa japonesa ha conquistado los espacios gastronómicos de la ciudad y es por eso que, ante tantísima oferta, en redes cada vez hay más hartazgo hacia este plato oriental y mayores elogios hacia la comida de aquí, la autóctona.

Vista general de la bodega Gol. / Irene Vilà Capafons

“Menos ‘brunch’ y más fricandó, menos ramen y más escudella”, decía un usuario en X (antes, Twitter). Es uno de los muchos eslóganes que usa un movimiento que está surgiendo y que reclama los ‘esmorzars de forquilla’ frente al ‘brunch’, las tapas frente a las ‘toasts’, y los platos de cuchara frente al ramen. Algunos de los que más recomiendan son la histórica Bodega Gol (Parlament, 10), las Mantequerías Pirenaicas (Muntaner, 460; Santaló, 65), la Bodega Montferry (pasaje de Serra i Arola, 13) o el clásico Gelida (Diputació, 133). Las redes lo tienen claro: estas fiestas, toca reivindicar más la cocina catalana.

