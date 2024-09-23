Qué hacer estas fiestas
Puertas abiertas para la Mercè: consulta la lista completa de visitas gratis
Estos son todos los museos y edificios de Barcelona en los que puedes entrar gratis durante las fiestas
Dónde comer durante la Mercè: los mejores bares y restaurantes cerca del meollo
Mejores lugares para el Piromusical de la Mercè: dónde ver los fuegos artificiales
Belén García
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Guarda esa cartera. Toca hacer turismo gratis. Las jornadas de puertas abiertas se multiplican por Barcelona por la Mercè. Museos, edificios emblemáticos, salas de exposiciones, centros culturales, pide por esa boquita. Tienes casi una cincuentena de espacios que visitar sin rascarte el bolsillo. Aquí está la lista completa por orden alfabético y los horarios, no te vayas a herniar buscando en Google.
- Archivo Fotográfico de Barcelona (plaza de Pons i Clerch, 2). Exposición temporal 'Manel Esclusa. Las formas que mueven la existencia'. 23 de septiembre, de 10.00 h a 19.00 h. 24, de 10.00 h a 14.00 h. 25, de 10.00 h a 19.00 h. 26, de 10.00 h a 19.00 h. 27, de 10.00 h a 19.00 h. 28, de 10.00 h a 14.00 h.
- Biblioteca Pública Arús (paseo de Sant Joan, 26). 23 de septiembre, de 11.00 h a 15.00 h.
- CaixaForum (Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Casa dels Entremesos (Pl Beates, 2). Del 23 al 28 de septiembre, de 10.00 h a 13.00 h y de 16.00 h a 19.00 h.
- Castell de Montjuïc (Carretera de Montjuïc, 66). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB (incluye visita al mirador) (Montalegre, 5). 24 de septiembre, de 11.00 h a 20.00 h
- Col·lecció de Carrosses Funeràries (Mare de Déu de Port, 56). 27 y 28 de septiembre, de 10.00 h a 14.00 h
- CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes, 37) 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- El Born. Museu d'Història de Barcelona (plaza Comercial, 12). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Espais Volart (Ausiàs Marc, 22). 27 de septiembre, de 11.00 h a 19.00 h
- Fundació Joan Brossa - Centre de les Arts Lliures (Flassaders, 40). 23 de septiembre, de 16.00 h a 20.00 h. Días 24, 25, 26 y 27, de 11.00 h a 20.00. Día 28, de 11.00 h a 18.00 h
- Fundació Joan Miró (Avinguda de Miramar, 1). 24 de septiembre, de 10.00 a 20.00 h.
- El Hivernacle de la Ciutadella (passeig de Picasso, 7). Del 23 al 28 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Jardí Botànic de Barcelona (Doctor Font i Quer, 2). 24 de septiembre, de 10.00 h a 19.00 h
- Jardín Botánico Histórico (Avinguda dels Montanyans, 30). Del 23 al 28 de septiembre, de 10.00 h a 19.00 h. El sábado 27 habrá un taller que enseñará a hacer plastilina con pigmentos y olores naturales de las plantas aromáticas del huerto.
- La Capella (Hospital, 56). 23, 25, 26 y 27 de septiembre, de 12.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 20.00 h. El día 28, de 11.00 h a 14.00 h.
- La Virreina Centre de la Imatge (La Rambla, 99). Del 23 al 28 de septiembre, de 11.00 h a 20.00 h
- Monasterio de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- MUHBA Domus de Sant Honorat (Fruita, 2). 24 de septiembre, de 10.00 h a 14.00 h
- MUHBA El Call (placeta de Manuel Ribé, 3). 24 de septiembre, de 11.00 h a 14.00 h
- MUHBA Plaça del Rei (Plaça del Rei, 7). 24 de septiembre, de 10.00 h a 19.00 h
- MUHBA Templo de Augusto (Paradís, 10). 24 de septiembre, de 10.00 h a 19.00 h
- MUHBA Turó de la Rovira (Marià Labèrnia, 1). 24 de septiembre, de 16.00 h a 19.00 h
- MUHBA Vil·la Joana (Carretera de l'Església, 104). 24 de septiembre, de 10.00 h a 15.00 h
- Museu d'Arqueologia de Catalunya (Passeig de Santa Madrona, 39). 24 de septiembre, de 10.00 h a 14.30 h
- Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) (Plaza dels Àngels, 1). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Museo del Chocolate (Comerç, 36). 24 de septiembre, de 10.00 h a 14.30 h
- Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Plaça de Leonardo da Vinci, 4). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Museu Etnològic i de Cultures del Món *sede Montcada (Montcada, 12) 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Museu Etnològic i de Cultures del Món *sede Montjuïc (Passeig de Santa Madrona, 16). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Museu Frederic Marès (plaza de Sant Iu, 5). 24 de septiembre, de 11.00 h a 20.00 h.
- Museu d'Història de Catalunya (plaza de Pau Vila, 3). 24 de septiembre, de 10.00 h a 19.00 h
- Museu Marítim de Barcelona (Avinguda de les Drassanes, 1). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Museu de la Música - L'Auditori (Lepant, 150). 24 de septiembre, de 10.00 h a 18.00 h. El día 27, de 10.00 h a 19.00 h
- Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mirador Palau Nacional, 6). 24 de septiembre, de 10.00 h a 15.00 h
- Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch (Avinguda de l'Estadi, 60). 24 de septiembre, de 10.00 h a 14.30 h
- Museu Picasso (Montcada, 15). 24 de septiembre, de 9.00 h a 20.00 h
- Museu de Pintura Contemporània Can Framis (Roc Boronat, 116). 27 de septiembre, de 11.00 h a 18.00 h.
- Museu Tàpies (Aragó, 255). 24 de septiembre, de 10.00 h a 19.00 h.
- Palau Güell (Nou de la Rambla, 3). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h. Las entradas gratuitas se deben reservar a través de entrades.palauguell.cat.
- Pavelló Mies van der Rohe (Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h
- Poble Espanyol (Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). 24 de septiembre, de 10.00 h a 20.00 h. Imprescindible descargar la entrada anticipada online.
- Recinto Modernista de Sant Pau (Sant Antoni Maria Claret, 167). 24 de septiembre, de 9.30 h a 15.00 h Registro a través de este enlace.
- Sagrada Família Inscripción por sorteo en sagradafamilia.org 24 de septiembre, de 16.00 h a 20.00 h
- Tibidabo (pl Tibidabo, 3). 24 de septiembre, de 11.00 h a 21.00 h. Clica aquí para conseguir la invitación.
