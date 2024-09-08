La desconocida iglesia modernista a 20 minutos de Barcelona construida por un colaborador de Gaudí

El área metropolitana está llena de joyas modernistas poco conocidas. Como, por ejemplo, la cripta de la Colonia Güell de Santa Coloma de Cervelló, las Bodegas Güell del Garraf (Sitges), la fábrica de Anís del Mono de Badalona, la Masia Freixa de Terrasa, y un larguísimo etcétera que demuestran que sí, que hay modernismo más allá de la Casa Batlló, la Pedrera y la Sagrada Família.

Se une a esta lista de edificios modernistas que no aparecen en las guías la Església Major de Santa Coloma de Gramenet. Una joyita por descubrir a 20 minutos en coche o a media hora en metro –tiene a sus puertas una parada de la L9, Església Major–. Más fácil imposible.

Campanario de la Església Major de Santa Coloma. / Archivo

El edificio es, mayoritariamente, obra de Francesc d'Assís Berenguer i Mestres –colaborador de Gaudí durante 27 años–. Construida a principios del siglo XX, es uno de los últimos edificios de estilo neogótico construidos en Catalunya –un estilo que Gaudí usó para muchos edificios, como algunas partes de la Sagrada Família o la Torre Bellesguard–. A la fachada neogótica se le suman muchos detalles modernistas, que lo convierten en punto de peregrinaje para los fans de este estilo, como los capiteles del portal, los detalles de forja o los acabados con azulejos negros y ladrillo visto.

Y, ya que estás por aquí, aprovecha la visita al monumento para descubrir el casco antiguo de Santa Coloma de Gramenet, una de las ciudades más olvidadas del área metropolitana. La zona de la calle Major y la que rodea el ayuntamiento, en su mayoría peatonal, garantiza un paseo tranquilo, con bares y restaurantes tradicionales donde echar una buena comida, y con algunos parques donde sentarse a leer o a charlar un rato. Una perfecta oportunidad para conocer una ciudad con mucho patrimonio y de la cual no se habla lo suficiente.