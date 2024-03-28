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A 30 minutos de Barcelona

Reabre Panoràmic, las vistas más famosas del Maresme

Atardeceres, mar, música y cervezas artesanales a media hora de Barcelona: la receta del éxito para este 'hot spot' de citas románticas que estrena la temporada 2026

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Atardecer con vistas al Maresme desde el Panoràmic de Montgat.

Atardecer con vistas al Maresme desde el Panoràmic de Montgat. / @viupanoramic

Abel Cobos

Abel Cobos

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Atención cazadores de vistas: acaba de empezar la temporada 2026 de Panoràmic (Carretera Bateries, s/n, Montgat), el famosísimo bar y mirador a media hora de Barcelona. Situado en una colina sobre la ciudad costera, el Panoràmic es fruto de un plan para revivir una zona que, tras servir de cuartel militar, quedó abandonada y en desuso, a pesar de su potencial. La zona, ahora transformada en un parque, a la vez reconvertido en chiringuito con terraza, ha aprovechado su privilegiada ubicación para establecerse como escenario de incontables primeras citas que buscan un plan romántico digno de ‘Tres metros sobre el cielo’.

No en vano, son las mejores vistas del Maresme (o así lo predican firmemente sus fans), especialmente al atardecer, cuando todo el litoral barcelonés se baña con una luz naranja que sirve de estampa idílica para lanzar un primer beso. Y no, el nombre de este chiringuito no engaña: son vistas panorámicas de la costa sur del Maresme.

Para los pocos que todavía no lo conozcáis: imagináoslo como una especie de Turó de la Rovira de Barcelona (sí, los mal llamados bunkers del Carmel). De hecho, el parque que acoge el Panoràmic también fue un monte con baterías antiaéreas (todavía quedan un par de cañones de 1917 y 1918 de la República). Eso sí, aquí la densidad de guiris es muchísimo más baja. Porque, aunque los residentes estacionales ya han descubierto esta joyita de Montgat, el Panoràmic todavía sigue apostando por ofrecer un ambiente que aún sea acogedor para los locales.

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La clave de su éxito, más allá de las vistas, es la combinación del entorno marítimo con una agenda cultural cargada de conciertos (con una curada selección de música local), una carta de gastronomía cuidada y las cervezas artesanales kilómetro cero de Maresme Brewery. En resumen, un planazo que sirve de pistoletazo de salida para la primavera en el litoral barcelonés. Todo listo para empezar la temporada de solecito de Tinder: tráelos aqui y te aseguras llegar con un rollete al verano.

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