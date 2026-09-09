Los mejores platos de 'cuina' catalana de Barcelona para celebrar la Diada

Ya tenemos la Diada encima, la mejor época para presumir de catalanidad por las calles de Barcelona. Y para entrar en este 'mood' celebratorio, nada mejor que cuidarnos con los platos más 'nostrats' de nuestro amplio recetario. Los 40 principales de la gastronomía tradicional con la que hemos crecido, para entendernos. Si no sabes dónde comer este puente con Diada, aquí va una lista de 'greatest hits' y dónde encontrarlos: fricandó, 'capipota', caracoles, macarrones, crema catalana y siesta. Buena Diada y, como decía Jaume Pastallé, que tinguin una bona cuina!

1. Capipota

¡Chup, chup, hurra!

El 'capipota' de Veracruz (Mallorca, 321) está para mojar y no echar gota. En este restaurante joven de cocina vieja se trabaja con una honestidad y amor que desarman. Me gusta recomendar casas como esta: no quiere gurmetizar nada, solo darte de comer como lo hacía tu madre, a precios sensatos. La prueba es su entrañable 'capipota' con callos. La casquería llega de Menuts Rosa, la Boqueria. En cocina se obra el truco de magia: hora y media dándole calor a la cebolla, tomate natural, pimienta dulce y picante, un toque de chorizo furtivo, vino rancio y que empiece la fiesta. El hervido se hace con el mismo caldo que utilizan para la escudella. ¿Hace falta que diga lo bueno que está el dichoso invento?

En esta línea, me permito salir del centro para hincarme de hinojos también ante el 'capipota' con callos de Debut Bar (Lleida, 32, L’Hospitalet), una de las cocinas más fiables y disfrutables de L’Hospitalet. Lo trabajan con la misma pasión que Veracruz y lo coronan con una piparra, un adorno que aprecio sobremanera en guisos con más colágeno que la cara de Mickey Rourke. Por cierto, si tu primo el modernillo viene a Barcelona, húndele la cabeza en el 'capipota' con influencias indias de Arraval (Marquès de Barberà, 22): lleva 'garam masala', queso y una foto de tu nutricionista amordazado.

2. Macarrons

Pasta gansa

Ahora que tanta polémica generan los macarrones a 15 euros, uno se encuentra una sorpresa inesperada que cabe destacar. El milagro tiene lugar en Parada Torres (av. Francesc Cambó, 16), el bar de tapas de los hermanos Torres en el mercado de Santa Caterina. Ración tocha de macarrones gratinados por 8,5 €, ojo al dato. Llegan directos del horno y en la misma cazuela oblonga de gratinar. Son los macarrones que hacía otro hermano Torres, David, cuando compartían todos piso. Atolón de queso, descargas de chorizo, salsa de tomate, algunos macarrones esponjosos y otros crujientes a morir, víctimas del horno; una relación calidad-precio inmejorable.

Los macarrones de Parada Torres. / O.B.

Por cierto, ahora que Colmado Carpanta (P. Sant Joan Bosco, 51) vuelve después de una remodelación no exenta de obstáculos, tengo la obligación moral de recomendar sus macarrones, que llegan en bandeja metálica, convertidos en una mancha de gratén, tomate y queso que apenas deja ver la pasta. Cargan con una 'boloñesa' de pollo a l’ast y una 'bechamel' de parmesano que podría inyectarme en la cara, como si fuera Donatella Versace delante de un barreño de bótox.

3. Fricandó

Dar la 'llata'

El fricandó de Bar Dijous (Consell de Cent, 93) sabe mejor cuando te percatas de que estás en una de las calles más gentrificadas de Barcelona y, a tu alrededor, el grueso de la clientela es local, muchos de ellos vecinos del barrio. Esto es cocina catalana para barceloneses a precios contenidos. Bordan los sospechosos habituales y triunfan con su fricandó con 'moixernons': melosísimo, varado en un estanque de salsa que huele a otros tiempos, acompañado por un puñado de papas fritas caseras.

No obstante, el mejor fricandó que he probado nunca se sirve en Salao (Armenteres, 4), uno de los grandes restaurantes de Sant Feliu de Llobregat. El cocinero Aitor García aprendió la técnica de Carles Gaig, y le dedica toda la atención y horas a la receta para que salga per-fec-to. La 'llata' de ternera se deshace, que no se desintegra, en la boca. No faltan los preceptivos 'moixernons' y unas chalotitas flotando en la piscina. Un fricandó de alta cocina, si es que algo así existe. ¿Más ternera con setas? En Gelida (Diputació, 133), los Tortíllez (Manso, 50) o Agullers (Agullers, 8) encontrarás el dulce veneno que buscas.

4. Cargols

Lentos pero seguros

Ojalá en los cines pusieran los caracoles a la llauna de Tramendu (Parcerisa, 11) en lugar de palomitas. Se van como si se los llevara el viento. En esta brasería-masía destilan la cocina catalana hasta dejarla en las espinas, sin tonterías ni moderneces. Judías con panceta, bacalao, careta de cerdo y, ahhh, esos caracoles a la llauna que dejan cicatriz en el paladar: potentes, intensos, picantes, tremendamente adictivos, solo para los muy cafeteros de este invertebrado.

Por otra parte, sería un error pasar por alto lo bien que se preparan estos bichos en la cocina de Ca l'Estevet (Valldonzella, 46), un histórico que resiste milagrosamente en un Raval distópico. Todo está bueno en esta casa de comidas, pero los caracoles, cocinados con pimienta negra y farigola, son uno de los cromos más apreciados por los coleccionistas. Y a pesar del guiño francés, también merecen una buena dosis de amor los caracoles a la gormanda de Can Ugal (Berlín,19), un restaurante que le da un plus a los platos populares y convierte este divisivo bocado en una 'delicatessen'.

5. Fideus a la cassola

Cucharón y barretina

Celebro que los fideus a la cassola hayan vuelto. Cada vez más restaurantes los incorporan en su oferta, pero no hace tanto eran un plato esquivo. Me interesan especialmente los de restaurantes como Tangana (Riera Sant Miquel, 19), que honra la receta sin volverse tarumba, que busca el confort y la nostalgia sin estridencias. El cocinero Álex López me explica que son como los fideos que su abuela cocinaba los domingos. Un buen sofrito que se estira hasta las siete horas. Unas salchichas de pimienta de Calaf y una costilla de cerdo bien trabajada. Caldo de pollo para que baile todo… Y ya tenemos uno de los fideus a la cassola que más me han gustado últimamente.

Más recomendaciones: en la Fonda Pirenaicas (Terol, 6) los hacen de cine y los de Can Vilaró (Comte Borrell, 61) tienen más galones y actitud que el sargento chalao de 'La Chaqueta Metálica'.

6. Crema catalana

Catalunya a cucharadas

Son incontables los restaurantes que hacen buenas cremas catalanas en Barcelona, lo que es más difícil -por no decir imposible- de encontrar es un negocio como Sucre Cremat, que respeta la receta, pero subvierte el formato y lo lleva a la calle. De postre de mesa, mantel y Farias a icono 'street food'. Suena loco, pero han ejecutado la idea con sensatez. Si te puedes comer un gofre o un tiramisú por la rúe, deberías poder hacer lo mismo con la crema catalana, un producto más nostrat que la barretina de Jordi Culé.

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Sucre Cremat (Canvis Vells, 2) elabora sus cremas con producto de proximidad y quema el caramelo en el momento de pedir. La única diferencia con muchos restaurantes es que esta crema te la puedes llevar de paseo mientras observas como le birlan un Rolex al turista de turno. Suena bien, ¿no?