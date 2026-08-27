De burgers a kebabs: el mejor 'fast food' vegano de Barcelona

Los excesos del verano dejan mácula y no son pocos los que se pasan a la coliflor y la quinoa para que la vuelta al trabajo sea todavía más miserable. Es una opción: hundirte en el pozo a golpe de ensaladitas. De todos modos, ¿por qué renunciar a la alegría de vivir cuando puedes pecar en baja fidelidad y comer esos caprichos que tanto te gustan con ingredientes vegetales? Los restaurantes 'plant-based' están en boga, y algunos de ellos consiguen reinventar iconos del 'fast food' en clave vegana, apartándose de las carnes y grasas y apostando por el umami de sus alternativas vegetales. ¿Burgers, tacos, sushi, ramen y kebabs sanos? El mundo es un lugar extraño y maravilloso.

1. Sushi vegetal

Asia sin carne

Piensa que, a partir de ahora, puedes y debes darle descanso a los atracones de proteína animal que tantos ardores te han dado este verano. En Desoriente (València, 201) proponen cocina asiática 'plant-based' desde la misma raíz, nunca mejor dicho, y manejan un catálogo de opciones de lo más variado, que va de Tailandia a Japón, con paradas de avituallamiento en la India. La idea es que comas con alegría, sin olvidarte de tu salud. Vaya, que puedes engullir bandejas de sushi 'plant-based' sin el menor atisbo de sentimiento de culpa: lo he probado en su local del Eixample y, teniendo en cuenta las limitaciones autoimpuestas, les sale un producto dignísimo.

La carta es 100% vegana, todo se elabora en casita desde la base y huyen de la ceremoniosidad de lo 'healthy'. En Desoriente quieren que te diviertas y lo consiguen con el ceviche de setas, el ramen con caldo de dashi y leche de coco, tofu y verduras asiáticas o el bao de tikka masala con fake pollo. ¿Para beber? Kombuchas, refrescos sanos, infusiones y, si conviene pecar, algún cóctel o una copa de vino, aunque hay que ir con tiento, porque el alcohol, de momento, no se lo han quitado.

2. Verano vegano

Ramen sin hueso

Todo es más 'plant-based' que el potus que agoniza en tu escritorio. La proteína animal no existe en Umami Plant-Based (Progrès, 6), uno de los restaurantes veganos con más adeptos de Barcelona. Se entiende que sea una odisea encontrar mesa: esta gente no se anda con tonterías y manufactura casi todos los componentes de sus platos en su obrador, con estas manitas, que diría Eduardo Manostijeras. Y lo hacen todo sabroso, apetitoso, goloso… Todos los “osos” necesarios para que en ningún momento tengas la sensación de que falta 'punch'.

Total, que el ramen de la casa les sale de premio —fideos hechos a mano— y se agradece el esfuerzo de intensificar el umami con ingredientes naturales y saludables; no echas de menos la carne ni el poso de los huesos. Recuerdo probar un bao de yaca que estaba para ponerle varios pisos y un ramen cremoso de setas, de cuyo bol lamí hasta la cara exterior. UPB ha conseguido redondear un producto gocho y sano a la vez, justo lo que te piden tu corazón y tu último análisis de sangre. Por cierto, en verano hay más disponibilidad de mesas: aprovecha ahora, porque cuando haga frío todo serán lamentos.

3. V de Vurger

¡Vacas no!

El niño quiere hamburguesas y tú ya tienes el cerebro más aplastado que una 'smash'. No estás para gritarle que basta ya de tanta ternera y que deje de darle 'likes' a tantos reels de The Champions Burger, que eso te obstruye las arterias con solo mirarlo. Para evitar otro dolor de cabeza, lo mejor que puedes hacer es ir a Mad Mad Vegan (Aribau, 65) y dejar que los peques (y más de un adulto) se explayen con sus reputadas burgers veganas.

La filosofía 'plant-based' trasladada al súmmum del 'fast food', la guarrada sana, el gran oxímoron gastronómico personificado en una carta con hamburguesas vegetales de todo tipo, con sus respectivos quesos y bacon vegano, y la garantía de mis cuatro amigos 'veggies', que les dan una nota muy alta.

En Vrutal (Diputació, 200 / Rambla del Poblenou, 16) también se han especializado en las vurgers, con v de vegano. Piezas 100% 'plant-based', con ingredientes elaborados en casa, sin ninguna gana de renunciar a su rol de transmisor inmediato de placer. Su objetivo es que no te preguntes si sus vurgers son vegetales, de origen animal o se cocinan en una pedanía de Raticulín, sino que acabes asumiendo que están buenas. Y ojo con las alitas de coliflor en modo snack: han pensado en todo.

4. Kebabs veganos

Durum de pelar

Si hay gente que come 'burgers' de legumbres con más alegría que El Golosina saltando en el Rocío, ¿por qué nos debería parecer contradictorio que en este mundo existan kebabs, ejem, sanos? En un ataque de hambre lobuno propiciado por una leve borrachera, una tarde-noche cualquiera en Gràcia, acabé dando de bruces con Good Shit (Torrent de l’Olla, 138). De primeras, el nombre del local, “buena mierda” en inglés, me puso en alerta, pero me sacudí rápido los prejuicios y decidí investigar sus kebabs veganos. Al menos para poder decir que había probado uno antes de morirme.

La curiosidad se tornó sorpresa cuando caté su producto. Había opciones con Heura, pero opté por uno que llevaba un delicioso seitán hecho en el obrador, con un marinado loco, realmente rico. Las salsas caseras también estuvieron a la altura. El pan de pita y los acompañamientos me gustaron. Me pareció un kebab de enorme calidad, dadas las circunstancias. A Good Shit solo le falta que el padre de Lamine Yamal lo ponga de moda: se lo merece.

5. Pinche carnívoro

Tacos meat-free

¿A quién no le va a gustar un taco? ¿Y si te digo que los tacos veganos de Gallo Santo (Torrent de l’Olla, 64) no parecen veganos? Es mucho decir, pero es la verdad. Este restaurante mexicano es un proyecto valiente, honesto y riguroso: todo es vegano y todo está bien. Y la gente ha respondido con entusiasmo a la propuesta. Aunque para muchos radicales, cocina callejera mexicana y veganismo son menos compatibles que Rajoy y el Langui, en cuanto entras en el corral del Gallo, todos estos prejuicios dejan de importarte.

En esta casa se trabaja bien, con rigor y con amor, y han conseguido alcanzar un nivel de calidad destacable. Los nachos llevan chile de lentejas, las flautas llevan boniato, los tacos de tinga llevan zanahoria, los tacos pibil llevan yaca, y así todo el rato. Disfrutón y para todos los públicos: tus hijos ni se darán cuenta.

6. De buena pasta

Italiano sin excesos

Dicen en su web que 26 kg es la cantidad de pasta que un italiano consume al año. De ahí el curioso nombre. Y no es baladí, porque 26 KG (Sancho de Ávila, 175) ha perfeccionado de forma sorprendente el arte de hacer pasta fresca 'plant-based', sustituyendo las muchas bondades del huevo con derroches de creatividad y recursos. Y sí, se puede. Quizás no es igual que la pasta fresca “tradicional”, pero se le acerca al milímetro; no hay que dar un salto de vértigo y, para mí, eso es un logro destacable.

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Quesos veganos, pan, kombuchas y salsas se elaboran también en casa, y el resultado es una fórmula de calidad, reconfortante y benigna con tu salud y el medio ambiente. Me gustaron mucho los espaguetis a la carbonara, con una salsa de tofu cremosísima y un falso guanciale de seitán que crujía lo suyo. Atención a la fórmula de mediodía: por 15,50 € tienes entrante, plato de pasta, bebida y café o postre.