Dónde comer durante las fiestas
La mejor cocina catalana de Sants
Sobrevive a las fiestas con un buen chup-chup. Santuarios del porrón. La mejor cocina casera de este barrio de Barcelona para coger fuerzas para la Festa Major
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Después de Gràcia, la parranda callejera se desplaza a Sants. Y también las miradas de los 'foodies', ansiosos por listar los mejores comederos del barrio. No voy a ser menos, pero para no caer en la fotocopia, he decidido apuntar a la frontera con La Bordeta y acotar mis recomendaciones al ámbito de la cocina catalana, pues hay barricadas que la bordan y la reivindican con orgullo.
Como la familia Tramendu, una escudería tremendamente fiable que se divide en tres opciones para tres moods. Sí, están en La Bordeta, pero en la misma frontera con Sants; una dualidad que ellos mismos abrazan y les sienta la mar de bien. En Tramendu: Ens agrada el vermuting (Passatge Andalusia, 8) vuelan tapas, vermuts y platillos con moldura mediterráneo-catalana y el inequívoco burbujeo del chup-chup. Ensaladilla rusa impecable, tomates con ventresca para refrescar la sesera, bikini con jamón ibérico, un pincho de tortilla que aprobaría el examen de deglutir a la primera…, quién sabe, a lo mejor tienen manitas de cerdo o unos callos con 'capipota', por si necesitas cargar la batería para las festividades.
Si eres un purista de la cocina catalana a la brasa, en Tramendu: El caliu de la brasa (Parcerisa, 11) tienen los mejores anabolizantes para la dura competición que te espera en Sants. Imagínate que entras en una masia y te ponen para desayunar una careta de cerdo recién pasada por la brasa, una butifarra con judías del Ganxet sin trampa ni cartón, un conejo a la brasa como el que te hacían en el pueblo años ha, unos caracoles humeantes que para que té voy a contar… Bueno no hace falta que lo imagines, basta con que acudas a este santuario del mantel de cuadros y el porrón para que se hagan realidad tus ensoñaciones.
Y si tienes un poco de paciencia, el día 25 de agosto, con las fiestas de Sants todavía en marcha, vuelve de vacaciones el restaurante Tramendu: Encenem els fogons (Passatge Andalusia, 10), una experiencia que recomendaría con los ojos vendados. En este espacio, la cocina catalana “revisada” es la protagonista. Platos más sofisticados, con un sensato poso de autoría y requiebros suculentos, como la molleja a la meuniere 2.0 (casquería 'deluxe').
En el apartado más vermutero, que no se te escape el sam de empedrat con bacalao, ventresca de atún y romesco, un entrante frío perfecto para estas fechas. Atención al 'snack' mar y montaña con tarta de calamar, panceta y butifarra. Y para dar el toque de gracia, el suquet de rape o los macarrones del cardenal con gamba roja. El sitio ideal para poner el broche a unas fiestas que se intuyen exigentes.
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