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Tapas gratis

Dónde ir de tapas gratis en las Fiestas de Gràcia: este bar regala gambas y estofado con la caña

No es una leyenda urbana. Hay bares en Barcelona que te dan de comer por tu cara bonita como si fueras de la familia real. Con la caña regalan desde gambas hasta minihamburguesas

Guía de las fiestas de Gràcia: calles decoradas, conciertos y programa de actividades

Cañas con tapas gratis en el Raspall.

Cañas con tapas gratis en el Raspall. / Instagram

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Ana Sánchez

Ana Sánchez

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Parece más improbable que te den algo gratis en Catalunya que descubrir quién es M. Rajoy. Pero no, no es una leyenda urbana. Hay bares que te dan de comer por tu cara bonita como si fueras de la familia real. Incluso en plenas fiestas de Gràcia podrás repostar la caña con un bocado gratis.  

Raspall

  • Samsó, 8

Es un clásico del tapeo ‘low cost’ de Gràcia. Lleva ya casi una década dando de comer gratis a sus fieles, con una pandemia de por medio. “Y todavía estamos vivos”, se ríe el dueño del Raspall, Gastó Francès. Es lo más parecido que puedes encontrar en Barcelona al tapeo de Salamanca o Granada. Por 2,80 € te dan cañita y tapa a elegir de una pizarra interminable. También regalan un bocado con el vino (4 €) o te dan 5 tapas si pides una botella de cava (19 €). 

Es de esos bares en los que sabes con quién entras pero no con quién sales. La barra incita el palique, como las de antes. Aún apuntan a lápiz las comandas sobre el mármol. En la pizarra, las 12, 15 tapas gratis a elegir, van variando cada día. Tataki, gambetas, callos, pincho moruno, minihamburguesas… “Dependiendo de la temporada y el día, voy poniendo unas u otras”, dice Gastó. ¿Que si sale a cuenta? “Hay un margen de beneficio muy estrecho –se encoge de hombros el dueño sin resoplar-. Tengo que vender mucho, mucho, mucho para tener un poco de beneficio”. 

Durante estas fiestas, la caña-tapa costará 3,50 € (sin tapa, 2,50). “Lo tengo que subir un poco –justifica Gastó- porque todo es para llevar y en el vaso de cartón entra más cerveza” (es de 33 cl y el de cristal habitual, de 20 cl). Verás el bar abierto seguramente hasta las 3 de la mañana, pero si quieres comer gratis, ve antes de las 11, 12 de la noche, que cierran cocina. "Este año -anuncia Gastó-, pondré de tapas extras estofado y pollo a l’africana".

Casa Pagès

  • Llibertat, 19

Está a apenas 3 minutos andando del Raspall. Otro oasis ‘low cost’ en Gràcia. Se unió al tapeo gratis hace tres años. Aquí suelen servir cada tarde (de 19 a 21 h) caña y tapa por 2,50 €. Vermut y tapa, por 3 €. Con copa de vino, 3,50 €. La tapa sin bebida cuesta 2 . Desde bravas a croquetas, pulpo, tortilla, anchoas. Hay 15 bocados a elegir. Menos en fiestas. "Es el único momento en el que no lo hacemos", se excusan.

Rosmay

  • Martí, 118 
En Rosmay no solo hay tapa gratis: también te pasan la bota.

En Rosmay no solo hay tapa gratis: también te pasan la bota. / Albert Fernández

Tendrás que ondear una caña a media asta: Rosmay suele estar de vacaciones durante las fiestas de Gràcia. Pero apúntatelo para septiembre. El del bigote en punta a lo Dalí es Senen. Te agasajará con tapas y chupitos gratis y te hablará de León mientras te pasa la bota de Prieto Picudo. Un par de horas en su local y le invitarás a tu boda. 

Hasta los Andares

  • Provença, 471

Queda fuera de territorio Gràcia, a unos 15 minutos a paso ligero de Joanic. Merece la pena la caminata. Es una taberna sacada de algún lugar de La Mancha con filosofía castellana: regalan con la bebida tres o cuatro lonchas de jamón ibérico recién cortado a cuchillo. “Del bueno”, garantiza el dueño. Con la segunda consumición, te dan queso manchego. A la tercera ya te agasajan con lomo o cecina. Todo aderezado con piquitos camperos “con aceite de oliva”.

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Tapa gratis de jamón de Hasta los Andares.

Tapa gratis de jamón de Hasta los Andares. / A.S.

Hasta los Andares, se llama. Es una taberna manchega-manchega: blanco y añil, embutidos en vitrinas y frases del Quijote. Solo falta algún melodrama de Almodóvar. “Aquí el 90% de la gente repite –sonríe el dueño- y el otro 10% es porque no vive aquí”. Siempre está llena, sí. Justo enfrente han abierto un vasco: El Txoko (Provença, 478) también con tapa gratis: un señor platillo de chorizo de toro.

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