Restaurantes top de Barcelona que no cierran en agosto

Siempre he admirado a los 'mártires' que se quedan en la oficina en agosto para que sus compañeros puedan disfrutar de unas bonitas vacaciones en familia. En realidad, son los más listos: en agosto se trabaja más bien poco, la ciudad está semivacía y hay muchos restaurantes de calidad que no bajan la persiana. Todo un mes para ti solo, con la 'city' a tus pies y los locales que te dejo aquí para que no te falte de nada a la hora de zampar. Solo falta que te ponga la alfombra roja.

Para una velada de coctelería, buena mesa y musicón, deberías marcar Casa Platos (Fraternitat, 37) en rojo en el mapa de Gràcia. Abre todo el mes de agosto y su atractivo se debe a tres razones: cocina mediterráneo-japonesa con la firma de Ot Salvans y un equipo de cocina de altas prestaciones; un servicio de coctelería con voz propia y complejidad de alta gastronomía; y un equipo de sonido profesional en el que se han gastado una pasta gansa. En Casa Platos comes, bebes y escuchas con los honores que bien merecen los valientes que no abandonan Barcelona como si se hundiera el barco.

Si la sofisticación no va contigo, seguramente te encontrarás mucho más cómodo en Veracruz (Mallorca, 321), el encomiable proyecto de Gerard Sans, un romántico que le ha regalado al Eixample una casa de comidas sin trucos de trilero. Esto es cocina catalana hecha con amor, buen producto y una madera entre los dientes a la hora de poner los precios. Butifarra con judías, zarzuela, macarronada, 'capipota'... Lo de siempre, hecho con amor. La primera y la última semana de agosto abre en horario normal y las dos semanas centrales solo por las noches, con una fórmula de cenas de fliparlo: por 16 euros tienes una croqueta de pollo eco, una tortilla de patatas con huevazos eco recién hecha (de las mejores de Barna, por cierto), postre, bebida y café. En las sesiones nocturnas, toca película en la tele y la elección corre a cargo de Gerard, que consulta cada día el Teleprograma para dar con el 'blockbuster' adecuado. Cine (y comida) de barrio.

La tripa con 'capipota' del restaurante Veracruz. / Òscar Gómez

Pero si hay un restaurante en el que me pasaría todo el mes de agosto, ese es Glug (París, 77). Diablos, si me dieran las llaves hasta podría dormir al lado de alguna nevera. Pienso en Beatrice Casella e Iván García y celebro su gran éxito, porque se lo han ganado: son muy buenos y son alérgicos a la tontería. Glug podría cerrar estas vacaciones, pero no; ahí está, abierto para recibirte con su imponente bodega (unas 600 referencias) y una de las cartas con más personalidad de Barcelona. Glug es una burbuja en un panorama gastronómico cada vez más bidimensional. No hay reglas, solo un hilo que conecta Italia y Catalunya y recorre el Mediterráneo. El producto de temporada moldea la carta, que se mueve con elegancia y, aparte de nuevos clásicos como las albóndigas de conejo, ahora contiene maravillas veraniegas como el tomate relleno de gamba blanca y cereza, el espárrago blanco con ostra y matcha o los 'cappelletti' de tomate, pesto y tomate amarillo. Para terminar, yo pediría el postre con pistacho, nabo y lichi: grita verano a cada cucharada.

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Y que nunca nos falten unos buenos tacos después de la playa. Da igual el calor que haga, siempre puedes bajarlos con una michelada bien fresquita en La Güerita Mexicana (Manso, 53). Todos firmes ante la calidad de sus tacos al pastor, para muchos tacólogos barceloneses, de los mejores de la ciudad. Los tacos de pescado son también de mascletà y las quesabirrias, con consomé para mojar, no toman prisioneros. Todo se hace con tiento, amor y hospitalidad mexicana en este magnífico restaurante. Y los precios son razonables, dada la calidad del producto. Si has tenido que quedarte en la ciudad con tus hijos, aquí tienes un refugio para apaciguar a las bestias.