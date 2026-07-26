Es uno de los mejores bikinis de Barcelona y los influencers aún no lo han descubierto

El Barça, la Moreneta, Sant Jordi y el bikini. El orden de los factores no altera al barcelonés. Este sándwich que consideramos tan nuestro es objeto de continuo debate, tema central de artículos y programas de televisión y juguete de influencers deseosos de comunicarnos la enésima lista con los mejores bikinis de Barcelona.

En paralelo a los lamentos por la despersonalización de la escena gastro local —el ceviche, las 'smash', la cantinela que todos conocemos—, el bikini ha seguido su propio camino de éxito sin perder un ápice de su barcelonidad. Incluso las cafeterías de especialidad, rebosantes de bollería internacional, 'banana breads' y bocatas de pastrami, han entendido que el bikini es innegociable y lo han acabado incluyendo en sus instagrameables cartas.

Ahora, el reto ya no consiste tanto en encontrar un buen bikini como en dar con uno nuevo. Lo que mueve la búsqueda ya no es la calidad, sino la novedad. Eso sí, en los pocos casos en que se juntan creatividad y suculencia en el mismo bocadillo, las campanas tañen como nunca. Y cuando pruebas los bikinis de Lot Roasters (Bailén, 43), el repique es ensordecedor.

Obrador con personalidad

Lo que Cristian Larosa y Úrsula activaron como una célula de resistencia chocolatera ha ido creciendo hasta devenir en uno de los obradores más completos y con más personalidad de Barcelona. Lot ya se ha asentado como la referencia barcelonesa del chocolate 'bean to bar', es decir, sometido a un estricto proceso de selección y tostado del grano de cacao; los mejores restaurantes de la ciudad se rifan su producto. Con el paso del tiempo, Lot también se ha convertido en una excelente cafetería y en una expendeduría de bollería y pastelería artesana de muchos quilates.

Y la casa sigue evolucionando, porque desde hace un tiempo ha ido incorporando sus diferentes versiones del sándwich más barcelonés que existe. No los llama bikinis, quizá por respeto a la fórmula original. Pero lo son. Vaya si lo son. Y conociendo la obsesión de Cristian por la calidad de los ingredientes, estoy seguro de que no ha puesto sus bikinis en carta hasta estar convencido de que son los mejores que ha probado.

El Toastie, con lacón y queso ahumado. / O.B.

Muerdo el Toastie (6 €), quizá el más parecido al bikini barcelonés, pero con un giro gallego que lo convierte en una rara avis a descubrir. Olvídate de normas y tratados. Ellos le ponen lacón y queso ahumado, ambos procedentes de Galicia. Y rematan el relleno con un generador de placer instantáneo: una montañita de cebolla pochada en el obrador. El pan se alinea con el tramezzino italiano: de molde, fino, ligero, crujiente y en forma rectangular. Una fusta para que los amantes de las emociones fuertes se arreen duro en el paladar. La forma alargada es seductora, la corteza del pan está correctamente embadurnada de mantequilla, el lacón le imprime personalidad y las ingentes cantidades de queso ahumado se derraman como cortinas por los laterales. De traca.

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No es el único. Me cuenta Cristian que ha sumado nuevas propuestas, dado el éxito que tienen sus bikinis 2.0, planchados, sándwiches o llámalos como te dé la gana. Hay un guiño italiano sin disimulo: el Panino Tartufo, con mortadela, mozzarella y tartufata, un clásico transalpino atrapado en las leyes de la física del bikini. Para los vegetarianos hay mambo en forma de sándwich vegetal, con queso comté, champiñones, puerros y pimienta. Puedes hasta preguntar por el bikini especial del día, que lleva sobrasada, queso de cabra y miel tostada, o hacer lo que nunca habrías pensado: pedirte un canelé de avellana e inaugurar la nueva costumbre de terminar el desayuno con un postre. Como debe ser.