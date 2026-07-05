Los mejores tacos de Barcelona

México se la juega este lunes contra Inglaterra y, para qué negarlo, servidor desea con ardor tijuanense que los 'brits' palmen. Merecerá la pena solo por ver a los mexicanos enloquecer todavía más de lo que ya han enloquecido. Y, para estar en sintonía con esta oleada de pasión azteca, no hay nada como visitar una buena taquería; a mi modo de ver, un mensaje de apoyo mucho más auténtico que el grito de «¡Viva, Zapata!» del vicepresidente del Barça, Rafa Yuste.

Insisto en recomendar Tacos Guzmán (Sant Pau, 27), una taquería que todavía huele a nuevo y triunfa entre la comunidad mexicana de Barcelona. Comida callejera de alma norteña y espíritu popular. Tiene vasos y platos de plástico, es una lata de sardinas, pero los tacos y las quesadillas son de una calidad intachable: todo se hace desde cero, tortillas incluidas, y lo poco que hacen lo bordan. Puedes pedir los tacos con pollo, asada o adobada; impresionantes. Báñalos en la salsa verde de la casa. Y, por si fuera poco, aquí se factura el mejor burrito de la ciudad, pero eso ya es otra historia.

Y dejamos a don Guzmán para saltar a otro apellido con tronío, porque en Sants acaba de abrir Tacos Muñoz (Vallespir, 51), un espacio que dará que hablar entre los tacófilos. Es el nuevo proyecto de los hermanos Mani y Ajid Alam y Sergio Muñoz, y cuenta con el asesoramiento de expertos en la materia para que cada taco se distancie lo mínimo del auténtico sabor mexicano.

Antes que nada, un sí rotundo al guacamole con totopos y un extra para mayores de 18 años: una corteza de cerdo del tamaño del antebrazo de Rey Mysterio. Pero aquí, el gancho es el taco al pastor, un icono mexicano que ponen en valor apelando a ingredientes de la máxima calidad. Destaca la jugosidad del cerdo, marinado durante 24 horas, y el ensamblaje perfecto del taco, que evidentemente no cierra, como mandan los cánones. Trabajan con un distribuidor de tortillas artesanas de gran calidad, pero la idea es hacerlas en casa en un futuro muy cercano. Hasta el corte de piña está bueno.

El taco de ternera es la constatación de que al señor Muñoz no le gustan los atajos; la carne está trabajada, tiene sabor y textura, y la salsa roja la acompaña como Fred Astaire a Ginger Rogers. No obstante, mi carta ganadora es el taco de chicharrón, uno de los más golosos que he probado últimamente. La loncha de cerdo es néctar porcino y viene empapada en una salsa de frijoles cuyos chorretones rebaño con los dedos, a lo bestia. Y los vegetarianos están de enhorabuena, porque encontrarán un taco vegetariano de entidad, una receta de temporada con un toque de mole y un lecho de queso fundido para enmarcar. Me dejo el taco de birria estilo Tijuana y las quesadillas en el tintero, porque la intención es volver, volver, como Chavela.

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PD: Casi me olvido de los amantes del pescado, pero si buscas el mejor bocado marinero, el taco de pescado rebozado estilo Ensenada del restaurante Metl (Llull, 57) genera consenso entre los entendidos: simply the best, como Tina Turner.