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Un restaurante italiano de Barcelona que no necesita pizzas para triunfar

Una carta con clara alergia a los topicazos y un afán por poner en valor la cocina casera italiana desde un prisma actual

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Pappardelle con ragú de carrillera y caracoles de Mina.

Pappardelle con ragú de carrillera y caracoles de Mina.

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Òscar Broc

Òscar Broc

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Un italiano sin pizzas. Me gusta. Un italiano con solo dos platos de pasta. Me interesa. En esta Barcelona llena de restaurantes de copistería que se ahogan en masas napolitanas y espaguetis a la carbonara, uno aprecia con fervor las cocinas corajudas que renuncian a lo fácil y aspiran, ante todo, a forjar una voz propia. Y en esa categoría se encuentra Mina (Casanova, 262), una osteria, taberna, llámalo como quieras, que está a punto de cumplir dos años sin renunciar a su actitud. Ya lo decía aquel anuncio de colonia: don't imitate, innovate.

Oliviero Causa, Riccardo Pattaro y Jacopo Serena Monghini son los tres socios italianos que dieron forma al proyecto y unos controladores de calidad de lo más fiables. En los fogones manda Julián Mannarino, un cocinero argentino que la toca como Messi y la pone como Baggio. Tiene mano, personalidad y buenas ideas; justo lo que necesita un restaurante italiano que no quiere ser obvio ni siquiera en el nombre. Qué bien el homenaje a la cantante lombarda Mina, un guiño que los melómanos sabrán apreciar.

Alergia a los topicazos

En la carta hay una clara alergia a los topicazos y un afán por poner en valor la cocina casera italiana desde un prisma actual (pero sin pasarse de listos). Encuentran un equilibrio que el comensal agradece. Todo es confort, un camino directo al placer que puede empezar con un plato tan simple como monumental: la scarpetta a la norma, es decir, dos rebanadas de pan de Forno Bomba —bien jugado— y un cuenco con una salsa de tomate San Marzano, berenjena y ricotta salada para mojar y remojar el mendrugo hasta el fin de los tiempos.

La scarpetta a la norma de Mina.

La scarpetta a la norma de Mina. / Mina

Disfruto y descubro la panella. «Es una comida callejera que se come mucho en Palermo. Se parece a la polenta, pero es una masa de harina de garbanzos que se enfría, se corta en cubos y se fríe. Nosotros le ponemos una espuma de pecorino romano con pimienta y una salsa que es como una demi-glace hecha con puerros», me cuenta Oliviero Causa. Acompaño la panella con una bomba diferente: lleva trozos de calamar fresco en su interior —gran idea— y hummus de ’nduja. Pecado capital.

En la escueta sección de pasta es imposible no dejarse tentar por los pappardelle con ragú de carrillera y, oh, caracoles. Hacen la pasta ellos, se nota, y me sopla Oliviero que se inspiran en la salsa genovese, una receta napolitana con ternera y cebolla como protagonistas, que en Mina honran con una carrillera cremosísima y unas cuantas horas de mambo en la olla. Coronan el plato con unos caracoles a la catalana que han pasado por el horno y le sientan como un guante. Billete Nápoles-Barcelona por solo 19 euros.

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La lista de platos fuertes podría incluir carbonaras y lasañas, pero aquí encuentras una corvina, una terrina de conejo o un pato con apionabo y ajo silvestre que se esfuma en segundos. Curan el pato con koji y no sé qué magia oscura practican con el bicho, pero qué piezas tan tiernas y jugosas. Un platazo que debería rematarse con el postre más tocho de la casa: el flan de dulce de leche con nueces pecanas; operación Bikini al carajo.

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