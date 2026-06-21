Dónde comer Tuna Melt en Barcelona: el próximo sándwich de moda

Siempre estamos buscando el nuevo ítem de moda; las redes se alimentan de la novedad. Y la gastronomía también vive de 'one-hit wonders', comistrajos promocionados por influencers trasnochados que generan colas un par de meses y quedan sepultados bajo la nueva tendencia cuqui. Afortunadamente, uno de mis sándwiches favoritos parece eludir el radar de los influs, aunque en Barcelona empieza a despuntar y dejarse ver en cada vez más sitios. Es el Tuna Melt, y puedo prometer y prometo que este bocadillo sí tiene mimbres para convertirse en tendencia con sustancia.

El artefacto es simple. He aquí un sándwich con pan de molde tostado que incluye en su núcleo una cremosa ensalada de atún, elaborada, grosso modo, con atún en conserva, mayonesa, encurtidos, hierbas y mostaza. La cara interior del pan se pavimenta con paladas de queso, generalmente cheddar, para que funda bien y le dé al conjunto un apetecible manto de grasa. Se puede pintar con mantequilla o mayonesa para darle un bonito bronceado en la sandwichera. Dicen que es un invento de los americanos, como todo.

Perfecto para el verano

Un informador me sopla que el Tuna Melt del restaurante Superauto (Rosselló, 182) es digno de ser deglutido. Lo preparan con mano de santo y lo tienen disponible en los desayunos, lo que me parece un acierto del copón. Hay mucho amor en este sándwich. Llega en plato oblongo, acompañado de una buena ración de pepinillos y un recipiente con mostaza Dijon, por si quieres jugar sucio. El sándwich es perfecto para el verano; la ensalada de atún es ligera, detecto tropezones de encurtidos, una agradecida loncha de tomate fresco y la cantidad justa de queso fundido para que no te pringues las falangetas. La limonada rosa con menta y el 'flat white' (buen café) serían mis líquidos favoritos para bajarlo todo.

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El Tuna Melt de Colmado Puntal. / O.B.

Y del Eixample a Ciutat Vella, porque ya estoy sentado en la banqueta de Colmado Puntal (Carders, 17) esperando con notable excitación a que salga del obrador el Tuna Melt. Su versión es la más cercana al modelo estadounidense y tengo las orejas a punto para aplaudir. Expectativas altas y satisfechas al primer bocado. Está hecho como a mí me gusta, con pan de molde artesano de corte ancho, 'punch' de mantequilla y corteza perfectamente dorada. Con una ensalada de atún a la que no le quitaría ni añadiría nada.; una masa cremosa en la que encuentras pequeñas porciones de atún, guijarritos de pepinillo, pinceladas de eneldo y alcaparras, y unas lascas de cebolla encurtida que le quedan de muerte. Queso fundido en las dos caras interiores, como debe ser. Cuando el Tuna Melt esté de moda, recuerda que esta fue la Zona Cero.