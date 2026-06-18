Los gastro 'hits' del verano: las tapas más frescas de Barcelona

Sé lo que comiste el último verano. Y no es una visión agradable. Pero estás a tiempo de cambiar. Se avecina una canícula dolorosa y necesitas en tu móvil los 'hits' del estío. Salmorejos, gambas, salazones, bombas, ensaladas, mariscos, cebiches… Tu cuerpo pide sanarse y refrigerarse con medicina gastroveraniega. En la siguiente receta encontrarás los restaurantes adecuados para recuperar tu organismo y comer con la mayor de las dignidades. Los éxitos del verano suenan así de bien.

1. Los huertos vivientes

Ensalada para todos

Cuando tienes prisa, cualquier comistrajo de consumo rápido te vale, y no debería ser así. Porque la ensalada, plato veraniego donde los haya, puede ser también un icono street food. Enlagloria Salad House (Avenir, 66) ha convertido la comida 'healthy' en algo 'cool' y la jugada es maestra. Trabaja con ingredientes de calidad, cuida mucho el producto y entiende la ensalada como un plato excitante, no un actor secundario.

Los 'salad bars' más famosos de Barcelona disponen de una larga lista de ensaladas, pero lo mejor es que puedes fabricarte una a tu gusto, escogiendo entre los muchos ingredientes expuestos en vitrina (siempre frescos y de calidad). Y atención a los aliños, porque les ponen el mismo amor que tiene Ortega Cano por los sombreros de paja. Por cierto, si buscas un buen restaurante con una buena ensalada, mi consejo es que vayas a Bellafila (Bellafila, 5). Cocina de mercado con raíces locales y un plato con brotes de ensalada, frutos rojos y nueces garrapiñadas que Ricardo III jamás cambiaría por un caballo.

2. Ensaladilla japonesa

Sardinas con 'punch'

Hace un día espléndido en el Guinardó, estoy vibrando en la terraza de Kasa Hanaka (Pl. de Salvador Riera, 2). Las sombrillas contienen los rayos ultravioletas, corre un biruji reparador y tengo la panorámica de Barcelona a mis pies. El Casal Mas Guinardó es el espacio que acoge el tercer restaurante Kasa Hanaka de Barcelona y tiene una terraza con una de las mejores fotos aéreas de la ciudad: desde la montaña hasta la línea de mar, inmutable en el horizonte.

La terraza panorámica del Kasa Hanaka. / El Periódico

Esto es cocina japonesa casera, reconfortante, a precios sensatos, para el barrio. Esto no es sushi con fresas; hablamos de tapas japonesas con influencia mediterránea y mucho 'caliu'. Podríamos quedarnos con su hummus de edamame y kimchi o con el mutabal kurogoma, es decir, paté de berenjena con sésamo negro y pan de pita. Eso sí, para tapas catalano-japonesas frías, dos 'hits': las sardinas marinadas con wasabi de verdad (espectaculares) y la ensalada de patata japonesa: parecida a la rusa, pero con mayonesa Kewpie, encurtidos nipones y sardina ahumada. La pastelería japonesa de la 'kasa' es una delicia; deja sitio para un capricho.

La ensaladilla japonesa de Kasa Hanaka. / Kasa Hanaka

3. 'Cap i pota' summer

Empedrat deluxe

Tangana (Riera Sant Miquel, 19) no tiene terraza, pero sí barra. Y una carta que ya se ha adaptado a los rigores veraniegos. Ahí está su salmorejo en primer plano, para que no se lo salte ni un canguro. Bendita casa la que me acoge, un restaurante que no oculta su pasión por los platos de siempre; más bien, se enorgullece de ella. Sus tapas, platillos, guisos, pescados y carnes se acercan al comensal sin tonterías, pero con un extra de producto y autoría.

La ensaladilla rusa es cremosa y suculenta, no puede faltar en los días de calor. En los fríos tampoco dejaría escapar la stracciatella con fresas y lágrimas de pimientos o los puerros confitados con mojo picón y mató. No obstante, patidifuso me dejó uno de los fríos con más personalidad de Gràcia: el carpaccio de 'capipota' con pistacho, un plato de fondo convertido en entrante frío para el verano, vaya genialidad. Por cierto, dato para alimentar el hype: el día que fui a comer, estaba Pep Guardiola.

4. Conchas y espinas

Atún al tuntún

La Taberna Nardi (Corders, 11) grita verano con todas sus fuerzas. En esta marisquería casual es demasiado fácil hacerle la peineta al reloj. Aviso a canallitas: tiene la cocina abierta todo el santo día y es una caldera llena de jolgorio y movimiento. La tabla fría de embutidos de mar debería ser obligatoria para cualquier tunante que se precie. Pero aquí hay una joya que aúna lo mejor del verano: el atún, en este caso en modo tartar, y el salmorejo. Ambos en una sola toma, sobre una tostada de brioche que aguanta el chaparrón y se ha convertido en una de las estrellas de la carta.

Por cierto, el pez limón curado con vinagreta de jengibre tampoco es moco de pavo. Atención a la rusa con ventresca y piparritas encurtidas, de las mejores de Barcelona. Y ya que estamos en territorio de fríos veraniegos, sería una impertinencia decirle que no al carpaccio de atún Balfegó con olivada, encurtidos, frutos secos y tomate: un caramelo.

5. Bomba de felicidad

Gambas con un par

Tener una terraza gigante ya es una suerte. Pero tenerla en la Barceloneta y a cuatro pasos mal contados de la playa de Sant Miquel es como si te tocara el Gordo de Navidad durante veinte años seguidos. Casa Costa (Baluard, 124) revive un comedero histórico del barrio con platos reconocibles que anteponen identidad a paellas para turistas. De hecho, en este restaurante no hay arroces, pero sí pescados y carnes de calidad, y un desfile de tapas y platillos con alma barcelonesa.

La bomba es un infaltable del verano y uno de sus bocados estrella, una bola apetitosa, generosa, preñada de carne y con un baile de salsas en perfecto equilibrio rojiblanco. Y de un clásico saltamos a otro 'hit' veraniego que se ha puesto de moda en los últimos años: la gamba de cristal. En Casa Costa acompañan los bichitos con dos huevos fritos que palpitan como la yugular de un cantaor. Y toda la movida, en primera línea de playa, con el trajín de los bañistas como entretenimiento infinito: mejor que la boda de Lolita.

6. Panic at the pisco

Cebiche limeño

Qué manita que tiene el cocinero Roberto Sihuay. Le conocí años atrás en Nikkei103, donde ya se podía vislumbrar su enorme talento y corazón. Nuestras vidas vuelven a cruzarse tiempo después en Macambo (Laforja, 83), un espacioso restaurante con terraza en el que Roberto y su equipo dan el do de pecho para bordar una cocina peruana con raíces, sólida, técnicamente impecable y con algún destello creativo aplicado con dos dedos de frente. Cada plato, una fiesta, de eso doy fe. Y los cebiches son de otra constelación.

El más celebrado por la clientela es el cebiche carretillero, con corvina fresca y leche de tigre de rocoto. Lleva la guarnición pertinente —cancha, choclo y boniato confitado— y se le añade un chicharrón de calamar que aporta el crujiente. “Se le llama carretillero porque lo puedes encontrar en cualquier esquina de un barrio humilde de Lima. Y allí, el especialista te lo prepara al momento”, comenta Roberto. Otro frío de Macambo a subrayar sería el enrolladito de atún fresco, con verduras encurtidas y leche de tigre de maracuyá: ve-ra-no.

7. Invasión de las ultragildas

Siguiendo la moda

Sí, la gilda es tendencia, lo sabemos. Y este verano me jugaría el tupé a que será el producto estrella. ¡Pobre del restaurante que no la tenga! Pues bien, ahí van las dos gildas que más me han gustado en lo que va de año. La primera la preparan en Finorri (Boqueria, 23) magnífico restaurante de cocina de producto con barretina ladeada. Recuerdo perfectamente el ensamblaje de la gilda: tomate encurtido, anchoa, aceituna gordal y una piparra ahumada que le da una magia especial.

Noticias relacionadas

La gilda de Finorri. / O.B.

Otra gilda estratosférica se prepara en el nuevo Casa Platos (Fraternitat, 37): lleva aceituna, piparra, ventresca de atún (chutoro) y yodo texturizado.