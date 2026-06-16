Esta es la mejor burger de wagyu japonés de Barcelona

¿Existen las burgers japonesas? Supongo que sí; al menos eso predica la filosofía del nuevo Mecha (Muntaner, 233), una hamburguesería que quiere diferenciarse de la marabunta 'smash' apelando a la mística nipona. No son nuevos en esto. Mecha es un 'upgrade' de Fry House, un 'take away/delivery' que pasó fugazmente por el Raval y que, durante su corta vida, sedujo a modernos e instagrammers gracias a su pollo frito y sus alitas al estilo japonés.

La hostelería es un terreno impredecible. Fry House ya forma parte del pasado inmediato y, un año después, estoy en Mecha, un nuevo espacio de vocación nocturna y estética a medio camino entre lo industrial y lo cyberpunk; podría ser el escenario del anime de moda. Su alma mater, Sergi Villaubí, no se ha complicado la vida y ha antepuesto calidad a cantidad. Y, a diferencia de Fry House, la plancha se suma a la freidora como protagonista.

En esta tesitura, la doble cheeseburger de wagyu (con bacon, por favor) es la nueva cabeza de cartel, al menos para mí. Cuidado con esta pieza porque es un caramelo para los yonquis de la carne con sabor a carne. La clave son los discos 'smasheados' de wagyu. Asegura Sergi que es la única hamburguesería de Barcelona con auténtico wagyu japonés, un material graso, sabroso y adictivo que la casa combina con vaca madurada en lugar de ternera, una forma de inyectarle un extra de sabor cárnico que deja huella. Pan de brioche, pepinillos encurtidos caseros, doble ración de cheddar, dos lonchas de bacon que parecen sábanas de cama de matrimonio, cebolla y una salsa secreta completan la obra. El resultado es una de las propuestas más serias que he probado en los últimos meses. En plena moda de las burgers de colores que tanto gustan a los influencers de turno, se agradece que Mecha apueste por lo básico: la carne. Y se agradece también que no trate al cliente como si fuera un niño de 13 años.

Recomiendo acompañar la burger con las patatas fritas. Las clavan y las recubren con queso y una salsa de wasabi muy ligera; son un peligro. Entre los entrantes, destaca la posibilidad de pedir gyozas o karaage, es decir, pollo frito a la japonesa. Trabajan con contramuslo de pollo de pagès de mucha calidad. Le quitan la piel y lo marinan al estilo japonés, pero con matices, para que nuestro paladar no se resienta. Es el mismo pollo frito que encontrarás en su Japanese Chicken Burger, un viejo conocido de la era Fry House al que aplican un rebozado extra crujiente para que aguante dentro del bocadillo.

Noticias relacionadas

Y todavía queda un Easter Egg: ¡la Ramen Cheeseburger! Que nadie se tire por la ventana, porque no se les ha ocurrido combinarla con fideos. El secreto de esta preparación es la jugosa carne de cerdo que se utiliza en los tazones de ramen. Con ella, arman un bocadillo señorial -con encurtidos, salsas y brioche- que sorprenderá a muchos por su cremosidad. Por cierto, en los líquidos hay cinco opciones de vino natural y tres de sake, por si quieres acabar la noche como si fueras un oficinista tokiota más.