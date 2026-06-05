Probamos el sushi en tubo más viral de Barcelona

«El horror, el horror», decía el coronel Kurtz. «La viralidad, la viralidad», digo yo. La comida viral se ha convertido en un espectáculo que siempre va un paso por delante de las ideas más locas que pueda tener el más desatado de los 'influencers'. El sushi en tubo es la última ocurrencia y, a tenor de la cantidad de influs que han pasado por caja, sus impulsores quieren convertirlo en la sensación del verano barcelonés.

No es un ejercicio fácil, pero imagina un Calippo que, en lugar de un troncho de helado, lleva un roll de sushi en su interior. Sobre esta premisa delirante se sostiene Sushi To-Go (Sant Pau, 12), la tienda de comida callejera más presente en tu algoritmo: una diminuta boutique rosa estratégicamente situada en el Raval. Su público objetivo es el turista, por si alguien tenía alguna duda.

La cosa funciona así: eliges el 'roll' de sushi que más te apetezca entre siete opciones y te lo entregan cortado y embutido en un cilindro de cartón rosa. Junto al cilindro viene un tubo transparente que contiene la soja. Añades la salsa por la abertura superior y utilizas el mismo tubito para empujar el roll desde la base del mamotreto. Los precios oscilan entre los 10 y los 14 euros. Como cabía esperar, TikTok ha enloquecido con este invento importado de Nueva York y conocido allende nuestras fronteras como sushi push-pop.

¿De dónde surge la necesidad de comer sushi por la calle como si fuera un helado? ¿Sobrevivirá el invento cuando los 'influencers' descubran the next big thing? Preguntas para las que nadie tiene respuesta; otro misterio viral que solo puede confrontarse en las distancias cortas.

Así que me armo de paciencia y pruebo el Philadelphia Classic, con salmón, queso, pepino, alga nori y arroz de sushi. El aparatejo funciona, aunque hay que ir con cuidado con el tubito de soja, porque lo carga el diablo. Las piezas son de tamaño considerable. Dadas las circunstancias, es un producto decente, pensado para un público joven que juega con él, se lo lleva a la playa y lo inmortaliza en redes hasta la saciedad. Le hinco el diente también al de atún con mayonesa picante. El cilindro aguanta la soja, que no se filtra por ningún lado. El bocado resulta apañado, comestible y, si vas con hambre, hasta goloso.

Noticias relacionadas

Prueba superada. Quizá ya no tengo edad para estas cosas, pero mi sentido del ridículo me impedirá volver a pasear por Barcelona mientras engullo piezas de sushi en un cilindro rosa y me mancho la pechera de soja. Me temo que seguiré siendo fiel al mejor invento que se ha hecho nunca para comer en la rúe: el bocata. Por cierto, detrás de Sushi To-Go están los responsables del restaurante de brunch japonés Norico (Gran Via, 682), cuyo plato estrella es… ¡la hamburguesa de sushi! Seguiremos informando.