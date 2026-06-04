Te has dejado la paga doble en una entrada VIP para el festival de turno, ¿qué sentido tiene racanear con la comida? Nada en contra de los comistrajos de algunos festis, pero no hace falta ser un genio para saber que, fuera del recinto, uno come más, mejor y sin preocuparse por la venganza de Moctezuma. El Primavera Sound ya está aquí. El Sónar enseña la patita. No te darás cuenta y ya estarás como las Grecas en el Cruïlla. Tanto frenesí exige calorías de calidad, y aquí tienes una guía de restaurantes cercanos a las zonas calientes festivaleras de Barcelona. En los bises, listas milagrosas para los que se llevan el bocata al festival y los que necesitan superar muchas cosas, la más apremiante: la resaca.

1. Fòrum con patatas

Cucharas en la zona cero

Es más fácil encontrar un wookie con falda escocesa que buenos restaurantes pegados al Parc del Fòrum, pero tampoco hace falta cruzar la ciudad para encontrar algo decente que llevarse al gaznate. El hotel SLS sería la opción con mejor relación calidad-cercanía. Este bajel arquitectónico para peña con dentadura de porcelana es un derroche, pero en su interior palpita el restaurante que tu organismo necesita. Se llama Lora (De la pau, 2) y propone un viaje de ida y vuelta Barcelona-Beirut. Cruce de culturas mediterráneas y sabores placenteros, muchos de ellos realzados por la parrilla de brasas y el horno de leña, protagonistas del percal. Carnes, pescados, snacks para dipear, flatbread recién hecho… ah, y carta internacional de vinazos para llenar el depósito con el mejor diésel.

Si los hoteles cuquis no entran en tu lista de preferencias, a 7 minutos en coche del Fòrum te espera la casa de comidas definitiva. Se llama Olimpiada 92 (Pellaires, 1) y, como su propio nombre indica, no se ha movido de los 90. Cocina casera, platos tradicionales, mandanga de aquí hecha como antes y a precios de antes. Por 12 euros te puedes empujar un gazpacho, una fideuá y un postre; todo de campeonato olímpico, claro. Si vas en grupo, atrévete con el arroz con bogavante: llegarás al Primavera Sound con los dientes más apretados que un Hulk restreñido.

Sala del restaurante Bar Olimpiada 92. / Alberto García Moyano

Por cierto, a tres paradas de Tram del Fòrum tienes una leyenda de la manduca popular: el bar Las Palmeras (Jaume Huguet, 11), con un arsenal de tapas a precios sensatos: pide la bomba, las anchoas y el pincho de tortilla, y Damon Albarn tendrá que echarte a puñetazos del escenario durante el concierto de Gorillaz.

Si no te importa hacer un trayecto en taxi de 8 minutos, antes de dejarte el dinero y la dignidad en el Cruïlla o el Brunch Elektronik, mi consejo es que prepares tu cuerpo con el mejor anabolizante natural que existe: la cocina mexicana. Bronco Moreno (Fluvià, 33) es el sitio; sus tacos de lengua y chilaquiles son los mejores de Poblenou y alrededores; las micheladas de la casa reviven fiambres y la exhibición de mezcales no tiene rival en la ciudad. Órale.

2. Comilona electrónica

Sónar a la plancha

Chunda-chunda es igual a 1.000 calorías al cuadrado. No lo digo yo, lo dice la ciencia. El Sónar se hace fuerte en Fira Gran Via, un territorio ignoto para los barceloneses que no salen del Eixample. Afortunadamente para tu estómago, en las cercanías del recinto se esconden algunos restaurantes en los que merece la pena guarecerse del 'deep house'.

Un viaje de bus de 7 minutos es la distancia ridícula que separa el monstruo tecnoide del Bar Iberia (Mare de Déu del Port, 219), una de las casas de comidas con mejor producto de Barcelona, la gasolinera que necesitarás para lo que te espera: callos, anchoas, calamares rellenos de butifarra, costillas de lechal, carnes de calidad, rabo de vaca; clásicos de nuestra cocina popular elevados, pero con precios a ras de suelo. Los manteles de cuadros plastificados no engañan.

A un paseo de la Fira (un plis si vas en coche), se encuentra también otra institución gastronómica del extrarradio barcelonés: la Granja Elena (P. Zona Franca, 228). No necesita presentación: uno de los restaurantes más apreciados de la ciudad. Cocina de fuego lento, guisos refinadísimos, tortillas de otra galaxia, bocadillos de verdad… En este santuario podrás desayunar como si el mundo se fuera a acabar hoy mismo. Y si has reservado a tiempo para comer, le darás las gracias a David Guetta por haber sido tan precavido: la cocina de Borja es mucho mejor que los subidones del francés.

Y a los que disponen de un presupuesto ajustado, siempre les quedará Las Palmeras-Casino Seat (Mecànica, 20). Los que conocen la marca saben lo que hay. Las Palmeras se han popularizado por sus anchoas, que parecen filetes de ballena. Tampoco les salen nada mal las frituras, siendo el pescadito uno de sus 'hits' infaltables.

También hay platos de fondo, con guisos tradicionales o carnes de entidad. Sería un crimen no pedir las bravas y la tortilla, por cierto. Cuando lleves siete horas bailando dark techno como un toro desbocado en la curva de Estafeta, te percatarás del poder del método Las Palmeras.

3. Bocadillos en la zona VIP

Indie pop entre panes

Sabes que te quiero, no hay mucho dinero, como cantaba Tam-Tam Go. Y si hay amor, pero no hay pasta, hay que optimizar. Si eres de los que se llevan el bocata al festi, hazlo con la cabeza bien alta. Antes de pasarme por el Fòrum, yo me dejaría caer por Poblenou y cargaría la bolsa en Sandwich Club BCN (Badajoz, 67). Bocadillos de nueva generación con excelente producto y salsas muy tochas. El sándwich de pastrami es un 'oldie' que nunca falla. Si eres más moderno que el flequillo de Harry Styles, siempre puedes llevarte el de pollo frito estilo coreano o el katsu sando. ¿Estás más por la labor de acumular calorías? El cubano te entrará en el estómago como un torpedo de Red Bull.

Si buscas calidad pero a precios más bajos, en la bocadillería Sanz (General Álvarez de Castro, 5) te llenarán el zurrón de bocatas planchados de gran calidad. Y tu agujereada billetera te lo agradecerá. Tienen una lista interminable con combinaciones para todas las sensibilidades: frankfurt, salchichas, jamón, chistorra, cascadas de queso fundido, pan crujiente y templado… Sanz es la iglesia del bocata en las inmediaciones del mercado de Santa Caterina. Y cuidado con abrir el bacon-queso cerca del escenario, no sea que el bajista de The XX le pegue un bocado furtivo.

Por cierto, el bocadillo de albóndigas de Can Ros (Roger de Flor, 303) o los bocadillos de salchichas de El Pibe (Rbla. Poblenou, 41) son una magnífica opción si te has prometido aguantar todo el festival sin ayuda de sustancias. Pegan más duro que el tusi.

4. El día después

Resaca Sound

La resaca de un festival no es una resaca cualquiera. No es fácil, además, encadenar tres seguidas y sobrevivir al órdago. En Barcelona hay ambulatorios antirresaca que te devuelven a eso que llamabas vida.

Mi primera opción sería Tacos Guzmán (Sant Pau, 27). La taquería del Raval tiene la bendición de la comunidad mexicana de BCN y juega con precios razonables. Los tacos son escandalosamente buenos, pero todavía lo son más, si cabe, sus burritos con película de queso fundido en el exterior. Si la resaca fuera el alcalde de Barcelona, lo habría cerrado hace tiempo.

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En Rooq (Diputació, 349) también podrás combatir la cruda a base de pollo frito. Sus bocadillos de 'fried chicken' son legendarios en la ciudad y los combos de alitas podrían resucitar a Tutankamón. Todo es casero: pan, salsas, encurtidos… y tienen una fórmula secreta en el marinado y rebozado del pollo que les hace únicos.