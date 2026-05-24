Descubre una joya gastronómica escondida en el Putxet

La calle Saragossa se está convirtiendo en un bastión de la cocina real. El Bar Sant Josep sienta cátedra en materia de desayunos de cucharón. La Bodega Josefa encara una nueva vida sin modificar su apuesta por la cocina catalana popular. Y después está Emocionar (Saragossa, 122), un restaurante familiar que sube las apuestas, centrándose en la honestidad de la comida y la memoria de sus propietarios, los hermanos Àlex y Sergi López Monné, cocina y sala respectivamente.

Gente joven. Cero ego. Mucho oficio. Poca o nula atención a la pompa instagramera. Tanto es así que llevan seis años abiertos y, de no haber sido por una amiga, servidor seguiría sin haberse enterado de su existencia. Pido perdón.

La atmósfera de Emocionar nos deja un dulce rastro de nostalgia. Es como ir a un restaurante cuando no había redes sociales. Tiene las formas de un bistró, pero la base es catalana. Envueltos en una iluminación ambarina —nada de focos cegadores para que las fotos salgan bien—, decidimos poner la selección en manos de la casa. Aquí manda la cocina de mercado, el producto de temporada y la aparente sencillez de las preparaciones.

Y también el recuerdo familiar, algo que los hermanos valoran sobremanera. No en balde, algunos platos de la carta, como las croquetas de gallina con jamón ibérico, son recetas recuperadas de la libreta de su tío Enric Monné, que llevó las riendas del restaurante barcelonés 18 d’Octubre de 1979 a 2012. Es un gesto emocionante y sincero que reviste de magia una carta orientada al confort, impermeable a las modas del momento y libre de maquillajes innecesarios. El flipe en el que parecen instalados muchos bares de vinos y platillos 'cool' resuena aquí desde un universo paralelo.

Lo notas cuando pruebas algo tan manido como las patatas bravas y acabas aplaudiendo con los pies. Gajos de un tamaño perfecto, corteza crujiente, interior lujurioso, fusión de alioli y chipotle perfectamente equilibrada. Es la única concesión que hacemos a los Cuarenta Principales.

Y de repente nos ponemos serios con unas gyozas de butifarra con setas y alioli de membrillo que parecen caramelos. Seguimos con una fórmula que descubrí hace unos meses en el restaurante Arraval: el bikini de sopa de cebolla. Le añaden gruyère, para que no se diga. Es otro platazo que devoramos a dos carrillos, sin chistar; el silencio es aquí el mayor elogio. Después, aterriza en la mesa una receta del tío de Àlex y Sergi que seduce por la sencillez de sus componentes. Es el pastel de berenjena con salsa de tomate especiada y puré de berenjena ahumada, un requiebro vegetariano tan sabroso, cremoso y rústico que nos deja una sonrisa bobalicona en el rostro.

Llegan los platos fuertes. Unos raviolones rellenos de gambas y ricotta con una 'velouté' de cangrejos que terminamos lamiendo directamente del plato. Para el final, 'soul food' en estado puro: un meloso de ternera de la vieja, viejísima escuela que se deshace al primer cucharazo. Y cuando parece que la comida ya está vista para sentencia, se materializa en la mesa el flan de trifásico de Bailey 's. Vaya forma de acabar. Una crema sedosa, con ecos cafeteros, que gustaría incluso a quienes no beben café. Mil veces mejor que un carajillo; dónde vamos a parar.

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La autenticidad y la humildad son dos virtudes que el Dios de la hostelería barcelonesa reparte en cuentagotas. De ahí mi reconocimiento a Emocionar, un formato que lleva seis años hablando solo a través de sus platos. Seis años sin levantar la voz, en una Barcelona cada vez más gritona y hortera. Tiene mérito.