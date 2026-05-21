Bares de barrio de Barcelona con las mejores reseñas en Google

¿Harto de tanta pompa gastronómica? ¿Has dicho basta a los makis de salmón con Peta Zetas? Cuando quieras, deja las tonterías en la puerta y echa un vistazo a los siguientes bares. Seguro que no te han aparecido en los reels de moda, porque la mayoría de ellos no tienen ni redes. De hecho, algunos se te antojarán pelín viejunos, pero no caigas en el error de prejuzgarlos, porque tienen mejores puntuaciones en Google que muchos restaurantes de estrella Michelin. Son baratos, apuestan por una cocina casera sin complejos y te reciben como si fueras de la familia. Parece increíble, pero la rebelión de los bares empieza en el terreno de juego de los restaurantes pijos: internet. Y están ganando la partida.

1. Tapas con historia

De padres a hijos

El 4,5 que marca el Bar La Masia (Elisabets, 16) en Google es admirable. Más alta que el Leña de Dani García, por ejemplo. Está a un añito de cumplir los 75 en plena forma, y es reconfortante verlo siempre lleno, con una clientela mayoritariamente local. Es uno de los garitos más auténticos y bulliciosos del Raval, un negocio familiar que ha sobrevivido al cambio de siglo sin una sola concesión. Y es uno de los feudos culés más culés del barrio; si eres del Madrid, mejor que no mires las paredes, porque están llenas de pósters y fotos vintage del Barça.

En el interior, mesas de mármol, sillas de madera, tapas en expositor, los clásicos que definen el bar de barrio. La Masia es una vermuteria, un bareto de tapas, un reducto pendenciero en el que vuelan cañas, boquerones en vinagre, albóndigas en salsa, croquetas, bombas, ensaladillas…, la artillería necesaria para que te suba la bilirrubina y se anime el cotarro. Alegría de vivir y de beber: el Raval necesita más iglesias como esta.

2. Sobremesa cósmica

Chup-chup al cuadrado

El bar al que van los gastrónomos para desquitarse. El Iberia (Mare de Déu del Port, 219) supera con creces a muchos restaurantes de alta cocina en las puntuaciones de Google. Un brutal 4,5 para un espacio en las antípodas de la floritura gastronómica y que reina a sus anchas en la Marina del Port. En este negocio no hay trampa, solo producto y cocina tradicional elevada a monumento, como su espectacular 'capipota'.

El 'capipota' del bar Iberia. / Jordi Otix

Pero no solo de cucharas vive su clientela, por eso cuidan con especial mimo el apartado de pescados y mariscos. Iberia, además, es sinónimo de sobremesa dilatada, porque platos como los calamares rellenos de butifarra, los huevos con garbanzos, las costillas de lechal o la manitas de cerdo no encajan con las prisas, y a este bar uno va a jugar hasta que el árbitro pita el final del partido y se han acabado los chupitos de hierbas. No te pires sin darle todo tu amor a las anchoas de la casa, enormes en todos los sentidos. Mención especial a sus manteles de cuadros plastificados.

3. No al 'brunch'

Se te va la olla

Uno de los secretos mejor guardados del Farró. Y con unos desayunos de tenedor que tumbarían a Arvydas Sabonis. Viva el Bar Sant Josep (Saragossa, 33), el feudo de Pepo y Montse, que abren la persiana cuando los gallos todavía roncan y alimentan a currantes con unos guisos reconfortantes, servidos en copiosas raciones.

Pepo con unos callos. / RICARD CUGAT / EPC

Esta casa de comidas parece vivir en un pliegue de la realidad, ajena a lo que sucede ahí fuera, en Barcelona. Y ahí radica el secreto de su éxito: en la cocina atemporal, nostálgica y rebosante de sabor que Montse pergeña en las incontables ollas que pueblan los fogones. Esto es serio. Aquí se sirve un fricandó estelar, una tortilla de patatas académica, unos callos de toma pan y moja, un guiso épico de judías pintas… y así hasta completar un 'greatest hits' de platos populares contra el que pocos pueden competir en la zona. Si tienes 16 euros en el bolsillo, no te los gastes en cartas de Pokémon: inviértelos en su menú del día y te olvidarás del pringado de Charizard en cuanto Pepo te plante un codillo delante de las narices. 4,7 estrellas.

4. Carteles que alimentan

Bocatas subversivos

El horror vacui define la entrada del Burger Niu (València, 101). Incontables carteles escritos a mano avasallan al visitante y dejan perplejos a quienes no saben de qué va el percal. Su dueño, Francesc Pujadó, podría dedicarse a elaborar pancartas para manifestaciones: trabajo no le faltaría. “Súper Frankfurt”, “Súper butifarra de pagès”, “Patatas enmascaradas”… carteles y más carteles en un garito que juega en otra liga y acumula un increíble 4,7 en las reseñas de Google.

La gente aprecia la sencillez, la falta de ceremonias, la honestidad y la alergia a lo moderno de un negocio que se sostiene sobre los bocatas de butifarra —la especialidad de la casa—, las salchichas, las hamburguesas, las tapas de guerrilla y las cervezas. El señor Pujadó, además, muestra tal aversión a las tarjetas de crédito que ha convertido este diminuto bareto en un inesperado foco de resistencia contra la tiranía del sistema. La mejor manera de combatir la avaricia bancaria que conozco: hincarle el diente a una de sus burgers o a uno de sus frankfurts de barrio y soltar el 'cash'. Burger Niu 1 — La Caixa 0.

5. 100% Raval

Vermut de barrio

Que La Bodega d’en Rubén (Robador, 33) tenga un 4,8 en Google me reconcilia con la humanidad. Nada te pone más en tu sitio que una visita a esta trinchera adorada por los vecinos del Raval profundo. Carmen Lomana ardería por combustión espontánea a los dos segundos de entrar. Esta pequeña bodega es el repelente definitivo contra turistas y pijos, y precisamente por eso se está tan bien, especialmente si lo que quieres es tomarle el pulso al barrio.

La barra de La Bodega d’en Rubén / Facebook

Rubén lleva desde tiempos inmemoriales detrás de la barra, repartiendo felicidad en forma de anchoas, tortillas, vermuts e incluso ceviches, un plato que, por cierto, le sale redondo. Los clientes son amigos, y uno tiene la sensación de haber encontrado el bar de pueblo más auténtico de Ciutat Vella —si nos olvidamos del ceviche—. Representando al Raval desde principios de siglo, ahí sigue, pintándoles la cara en las reseñas 'online' a restaurantes de alto copete. El nuevo punk.

6. Milagro en Urquinaona

Elogio de lo casero

¿Menú degustación? ¡Menú del día! Adoro el Bar Timón (Jonqueres, 18): lo tengo cerca de casa y he cedido a la tentación más de una vez. Por 15,50 euros puedes meterte entre pecho y espalda unos canelones de primero, unas albóndigas a la jardinera de segundo, un flan casero de postre y una cerveza helada para refrescar el gaznate. El Timón es un negocio familiar que luce un asombroso 4,8 en Google. Palabras mayores. Y seguramente sea su falta de pretensiones lo que enamora a la clientela.

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Butifarra con patatas fritas de Bar Timón. / Alberto García Moyano

Cuesta encontrar bares de este calibre en Urquinaona, una zona envenenada por la gentrificación y los negocios enfocados al turismo. Puede ser un gazpacho, una butifarra, unos callos de ternera, un bistec o una carrillera de cerdo: da igual lo que introduzcas en tu organismo; en el Timón siempre podrás limpiarte los chakras que tanto has ensuciado en restaurantes de sushi con DJ.