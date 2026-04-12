Reserva para uno: tres restaurantes de Barcelona para comer en solitario

Soy un defensor acérrimo de la soledad. Hace veinte años me parecía aberrante ir a comer solo a un restaurante, pero el paso del tiempo me ha enseñado lo equivocado que estaba. Las ventajas de compartir con tu sombra una buena comida son incontables, pero a la hostelería se la repampinfla: las almas solitarias no gustamos en muchos restaurantes. De hecho, se me ha negado varias veces una reserva por ir solo, y no me invento nada que no haya vivido cualquier otra persona en mi situación.

Pero no hemos venido aquí a llorar, sino a aportar soluciones. Afortunadamente, en Barcelona hay restaurantes que acogen al comensal solitario como si fuera de la familia. Norte (Diputació, 321) es uno de ellos. Una carta que honra la gastronomía del norte de España y un equipo al mando que es como una familia, y te trata como uno más. Y sin pasar por el calvario de reservar. Cocina de verdad, a precios razonables, para alimentar a una clientela fiel que se pierde en sus tortillas de patatas, entre las mejores de Barcelona.

El plato de verduras de temporada es una fantasía veggie. Croquetas de jarrete como torpedos de felicidad. Un bocadillo de calamares que va a la contra, pues introduce el bicho pasado por la plancha, sin rebozados chungos. Una de las mejores merluzas a la romana que he catado… Puedes disfrutar de la soledad en las mesas pequeñas de la terraza —el trajín de la esquina Diputació-Bruc es de lo más entretenido— o en el interior, donde recibirás el amor de un personal que trata con personas. Siempre al norte.

Y siempre a La Boqueria, aunque ahora decir esto parezca una blasfemia. La barra de Kiosko Universal (La Rambla, 91) ha sido desde tiempos inmemoriales territorio amigo para los que comemos sin compañía. El equipo humano, que se mueve entre planchas, humaredas y bandejas de marisco, se encargará de que no te falte de ná y te sientas arropado. Y que vuelen esos huevos fritos con gambas al ajillo que despiertan a un muerto, ese capipota más gelatinoso que la papada de Camilo José Cela, esas alcachofas a la plancha adictivas como las chips, ese pulpito rico, ese flan casero… Kiosko Universal celebra su 50 aniversario en plena forma. La última vez que fui, tuve la suerte de departir con una clienta de toda la vida, que devoraba unas gambas en el taburete de al lado. La vida es esto.

Otro espacio que recomiendo visitar en solitario es Gurí (Rector Triadó, 72), una propuesta que merece más repercusión en esta Barcelona saturada de restaurantes meméticos. En Gurí no tendrás que preocuparte de nada, solo entregarte a su menú degustación y disfrutar de una cocina con alma que es un puente entre el Mediterráneo y el río de la Plata. El fermento, el fuego y la paciencia son las columnas que sostienen una experiencia que se disfruta mucho en solitario, con todos los sentidos puestos en los platitos que aterrizan en la mesa.

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Carnes, verduras, pescados, Gurí trabaja con producto de temporada, ecológico y de proximidad, y lo mima con una atención especial. Hay tres formatos: siete elaboraciones a 70 euros, 10 elaboraciones a 85 euros y 13 elaboraciones a 110 euros. No descartes añadir maridaje: la bodega está llena de referencias catalanas y disfrutarás de la comodidad de embriagarte contigo mismo.