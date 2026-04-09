Los desayunos de bar que más lo petan en Barcelona

Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como Torrente. La primera comida del día importa, vaya si importa. Y en Barcelona puedes desayunar por encima de tus posibilidades. Olvídate de combos trillados de café con leche guarro y magdalena industrial, esto va de propuestas originales, de calidad, orientadas a un público exigente. Bikinis, planchados, medialunas, canelés, bocadillos de milanesa, albóndigas… Aquí tienes los desayunos barceloneses que necesitas introducir en tu vida.

1. Cacao técnico

Sweet Eixample

Cristian Larrosa y Úrsula Pérez han creado algo muy especial. Lot Roasters (Bailèn, 43) es el obrador de cacao de referencia en Barcelona, y uno de los más importantes del mundo. La filosofía bean to bar llevada a sus últimas consecuencias. Se entiende que los mejores restaurantes de la ciudad confíen en su artesanía chocolatera. La selección y manipulación del género, la elaboración paso a paso del selecto catálogo de creaciones con base de cacao, todo se fragua desde cero en el laboratorio que hay al fondo del local. Una vez al año, el equipo viaja a Perú para elegir y adquirir la materia prima que luego trata en sus dependencias. Porque Lot es mucho más que una iglesia del cacao, es también una cafetería de especialidad que no se parece en nada a la cafetería de especialidad que tienes en la cabeza.

Cristian ha removido cielo y tierra para encontrar granos excelsos, que trata y tuesta en la misma tienda, con sus manitas. Por eso, el café es de una calidad excepcional, pero también el pequeño catálogo de piezas de bollería y pastelería que Lot elabora desde la base. El canelé cúbico no tiene rival en Barcelona (ni las pastelerías francesas de la ciudad lo superan) y la galleta de sésamo, negra como la noche, es una maravilla. Se entiende que siempre haya gente llenando su precioso espacio: Lot es una experiencia que no tiene émulo en Barcelona y no son pocos quienes han intentado copiarla sin éxito. El mejor (y más codiciado) desayuno de la derecha del Eixample.

2. Milanesas y cafeína

Imperio romano

Si has cenado en el Bar Roma y te ha gustado, deberías hacerle una visita a su hermano mañanero, el Romita (Calàbria, 181), un espacio que abre a las 08:30h para poner Technicolor a tus desayunos. Los legendarios bikinis del Roma pueden encontrarse en este bar. Y por la mañana entran como una descarga de felicidad en tu organismo. Bikinis tochos y agradecidos. Hechos con atención al detalle, un ensamblaje de ingredientes de calidad pensado para el placer (atención a las cortinas de queso fundente) y una portentosa película crujiente en el exterior.

Romita apuesta por un desayuno poliédrico, atrevido e inaudito, porque puedes acompañar el café Nomad con el archiconocido bocadillo de milanesa del Roma, un bun de pollo frito con kimchi muy tentador o unas croquetas de rustido. Si te tira más el dulce, la pastelería casera o las tostadas con mantequilla y dulce de leche deberían bastar para que te vibren las orejas.

3. Medialunas de vicio

Dulce victoria

Cuando fui a probar las medialunas de Primate Bakehouse (Manso,40), enseguida me percaté del potencial del bicho. Este “cruasán argentino” está viviendo una buena época en Barcelona y la familia Primate lo prepara desde la base, a conciencia, con ingredientes de calidad y un allure artesanal irresistible. Esta semana, la escudería ha abierto un nuevo concepto en el Eixample. Se llama Casa Primate (Bruc, 6), un primor de diseño industrial y líneas minimalistas donde vuelve a brillar la bollería artesana. Hay cruasanes laminados, crujientes y alveolados. Hay pain au chocolat, una pieza que está creciendo cada vez más en BCN. Y sí, claro, hay medialunas: tirando a grandes, densas, full equip, sabrosísimas, seguramente mis preferidas de la ciudad.

Casa Primate también ha pensado en los que buscan un desayuno alargado, sin mirar al reloj. Por eso cuentan con una carta variada con bocados para todas las sensibilidades: croque monsieur, yogurt con granola, tostadas con pan hecho en casa, medialuna en modo “bikini” o bocadillo con focaccia y verduras. Para beber, los sospechosos habituales de siempre: café de especialidad y matcha. Lo tiene todo para petarlo.

4. Bikinis top en Sants

Y ya no puerro más

Me encantan los bares que son conscientes de sus limitaciones y no temen anteponer calidad a cantidad. Es el caso de Bar Remei (Olzinelles, 22), un pequeño bar-cafetería-vermutería comandado por Anca Giusca; ella lo hace todo y lo hace muy bien. De hecho, en el Remei encontrarás los mejores bikinis de Sants. El clásico, con pan de Obelisc, jamón de York de calidad y combo de quesos fundentes está perfecto. Y si quieres explorar nuevos horizontes bikiniles, no te pierdas el bikini de puerros, una fórmula inspirada en Gresca, restaurante que Anca venera y en cuya cocina trabajó durante un tiempo.

Pero no se vayan todavía, porque aún hay más, en concreto un pincho de tortilla de patatas como un sol: está cremosa, presenta una corteza intachable, se nota que detrás de estos triángulos amarillos hay una excelente cocinera. Y pastelera. Porque el dulce es otro de los puntos fuertes de Remei, una chistera de la que salen galletas, bizcochos y antojos caseros de alto octanaje. Añade al pack un café de calidad sin ínfulas y no busques más opciones para tus desayunos en Sants. No las necesitarás.

5. La casa de Popeye

Planchado profesional

¿Harto de cafeterías de diseño que parecen haber salido de la misma fábrica? ¿Harto de rolls, muffins, cookies y la madre que los parió a todos? Tu medicina es Dole Café (Manuel de Falla, 16), un rincón que se pasa las modas por el forro metálico de su legendaria barra. Estrecho, antiguo, con camareros de uniforme, y más vivo que nunca con más de 50 palos a cuestas, el Dole triunfa gracias a su férrea defensa del desayuno atemporal, algo que nunca podrías explicarle a un guiri. Cómo decirle a un expat que la estrella de las mañanas en este local es el Popeye, y no me refiero al marinero con prognatismo mandibular, sino a un bocadillo planchado que este café ha convertido en icono de la gastronomía barcelonesa.

El Popeye lleva jamón ibérico, queso emmental y espinacas. Le meten un zarpazo de plancha que aplasta el mamotreto, funde el queso, calienta el verde y le saca los colores al cerdo. También hay que prestar mucha atención a las tortillas hechas al momento, porque las bordan y juegan con distintas variedades. Y ojo al milagro, no son de especialidad ni lo quieren ser, pero su café es señorial y no tendrás que malvender la casa de tus suegros para pagarlo.

6. Tortilla maravilla

Cucharas mañaneras

Considero al equipo de Colmado Wilmot (Calvet, 28) mi familia. Cada sábado, sin falta, aparezco a las 10 de la mañana para desayunar, caiga quien caiga. Es un ritual que no pienso perder nunca, porque implicaría renunciar a la mejor tortilla de patatas de la zona alta y a la simpatía (y profesionalidad) de la gente que allí trabaja. Colmado Wilmot está en un terreno blando que me encanta: entre el desayuno clásico y el esmorzar de forquilla. Y todo se hace bien, con el sello de calidad de su impulsor, el ex Bulli Eugeni de Diego, un cocinero/empresario que siempre da en la diana.

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Tortilla perfecta, jugosa sin caer en el chapoteo, patata y cebolla muy trabajadas e integradas en una masa cremosa, pan con tomate de acompañamiento. Vuela. Y si no es una tortilla puede ser un guiso, por supuesto. La flexibilidad de la carta es extraordinaria. Hay mesas en las que ves a gente tomándose su cafelito y su medio bocadillo de embutido o tortilla a la francesa (riquísimo por cierto). Y hay otros que, para el desayuno, prefieren llenar la mesa de bandejas de fricandó, albóndigas y otros excesos de tenedor. Eso sí, todos gritan lo mismo: ¡Fuck brunch!