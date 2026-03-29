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Las colas más dulces

Este es el tiramisú más buscado de Barcelona

Dicen que es el nuevo 'cheesecake'. Este levanta pasiones (y colas) en Ciutat Vella. Buen producto y mimo de artesano. Los 'influencers' lo aman. Hasta han hecho (y regalado) el tiramisú más grande de España

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Tiramisús de Demartini.

Tiramisús de Demartini. / Instagram

Òscar Broc

Òscar Broc

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En el baile incesante de los postres de moda, el tiramisú ha demostrado más consistencia que las cervicales de Fernando Alonso. Nada puede con él. Ni el flan, ni la torrija, ni el mismísimo diablo han puesto en discusión su reinado. Basta con observar el éxito de Demartini (Carders, 44), una tienda que se dedica en exclusiva al tiramisú para llevar. No es la única en Barcelona, ahí están Mamma Tiramisú (Sant Pere Més Baix, 14) o Valentina e Pasqualina (Provença 226), expendedores muy fiables de tiramisús artesanales para el pueblo. Ambas opciones son excelentes, pero mi favorito es Demartini, cuestión de gustos (y proximidad, vivo muy cerca).

Me gusta el gramaje del vasito individual (perfecto para disfrutar sin llenarse), la untuosidad de su producto, la delicadeza de los bizcochos (empapaditos y aromáticos) y la textura sensual de la crema de mascarpone. Es un pepino de tiramisú que corrobora lo de siempre. Si haces las cosas con buen producto y mimo de artesano, la peña responderá, sobre todo si juegas con un icono de poder como este dulce cada vez más en boga. Dicen que es el nuevo 'cheesecake'.

Demartini es un negocio con ADN italiano, y se nota en el respeto con el que tratan su obra. A lo mejor, te encuentras al maestro pastelero armando las raciones detrás del mostrador. Factura un artefacto equilibrado, sin excesos, elegante, perfecto para degustar por la calle; es mi tiramisú de usar y tirar fetiche. Pero a lo mejor decides que el tiramisú clásico te sabe a poco, porque eres especial y mereces más. Por eso te ponen diferentes sabores. Lista corta, pero con 'seny', la que encuentro de estos formatos en mi última visita: de fresa, yuzu, pistacho y avellana. Misma calidad que el clásico, pero en technicolor y con la mirada puesta en Instagram. El de fresa es un valor seguro entre los más peques, y el de pistacho lo recomiendo a mayores de 18 años.

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Y sí, la fórmula funciona. Demartini quiere ser el Joncake de los tiramisús y los 'influencers' de turno lo aman. De hecho, el 21 de marzo, día del tiramisú, se el equipo se lió la manta a la cabeza para hacer el tiramisú más grande de España. Una bestia de más de tres metros cuadrados que dio para 500 raciones gratis. La interminable cola que se formó, pasará a los anales de la historia de Ciutat Vella.

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