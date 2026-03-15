La mejor tortilla de patatas de Barcelona se hace en un restaurante de Les Corts

Qué bueno y qué joven es Ot Salvans, responsable de la carta de Manda Huevos (Trav. de les Corts, 227), un restaurante que se ha ganado mi amor a base de ponerle, pues eso, muchos huevos a la cosa. Los huevos premium de Cobardes y Gallinas, en concreto, la base de muchos de los platos y los cimientos de sus tortillas, a mi modo de ver, y a tenor de las tropecientas que he probado, las mejores de la ciudad. Ahí lo dejo.

Salvans es un cocinero al que hay que seguir muy de cerca. Fui a Manda Huevos en octubre del año pasado y volví la semana pasada. Me gustó mucho en mi primera incursión, me ha entusiasmado en la segunda. No puedo encontrar defecto alguno a su tortilla de patatas con jamón ibérico: melosa, sabrosa, con una corteza apetitosa y unos adentros cremosos a rabiar. Es de una perfección que asusta. Y me vuelvo casi loco con la tortilla del mes, una tortilla con tres ingredientes secretos que deberás adivinar. De hecho, la casa ha activado un concurso en su página de Instagram. Si has comido dicha tortilla, puedes probar suerte y dejar un comentario con los ingredientes que crees que lleva en la publicación de la tortilla del mes. Los acertantes entran en un sorteo con un premio harto jugoso: la tortilla del mes gratis durante un año. El ganador, además, podrá meterse en la cocina y elegir los ingredientes de la próxima tortilla.

Pero no solo de tortillas vive este restaurante. Hay que probar el huevo frito con sashimi de atún y chips caseras, uno de esos platos que hacen vibrar la mesa. Hay que darse el capricho de los huevos rellenos de buey de mar y toque picante. No obstante, la cocina de Salvans va más allá de la yema y muestra todo su potencial y esplendor en platos como los macarrones. Sublimes. Cargan con butifarra ibérica, chorizo de león, culata de vaca vieja, crema de parmesano y comté: a mi top 3 directos, son de medalla. Vale la pena explorar la parte menos amarilla de la carta, y lo digo porque todavía sueño con el pollo a la catalana relleno de cigala, un mar y montaña que podría estar en la carta de muchos restaurantes de alta cocina.

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He aquí un restaurante escandalosamente recomendable que seguirá evolucionando en paralelo a sus colosales tortillas. Y puedo asegurar que los halagos de nada sirven con el personal de sala. Intento que alguien me sople los ingredientes secretos de la tortilla del mes -deliciosa, por cierto- y nadie suelta prenda. ¡Nadie! Manda huevos.