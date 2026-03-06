La dieta de la alcachofa: dónde comer los mejores platos con el vegetal de moda en Barcelona

Supongo que el lector habrá visto alcachofas en casi todas las sugerencias del día de los restaurantes que juegan con producto de temporada. Y aunque no sea una hortaliza especialmente atractiva en lo visual, son pocas las veces que me resisto a pedirla. Su versatilidad me permite jugar con ella en muchos formatos y, por si fuera poco, se deja acompañar por ingredientes gochos. La dieta de la alcachofa, la madre de todas las dietas.

Uno de los mejores platos alcachoferos que he probado este año pertenece a 5 Hermanos (Federico García Lorca, 31), un restaurante de tradición familiar que mima con el mejor producto a sus acólitos. Maneja alcachofas blancas de Tudela, del Parc Agrari del Baix Llobregat. Te las pone en forma de guiso, con una salsa para mojar dos barras de medio, y coronadas por una apetitosa lluvia de jamón ibérico. Saben a alcachofa, saben a chup-chup y saben a jamón. Un bocado reconfortante que solo podrás catar en las inmediaciones de la parada de Línea 3 de Canyelles.

Tampoco le hago ascos a las alcachofas 'cacio é pepe' que el cocinero Lorenzo Cavazzoni pone en danza en Can Bo (Via laietana, 30), un oasis gastronómico en Via Laietana. Fríe y reboza las alcachofas del Prat para que crujan como el somier de Nacho Vidal. Y las acompaña de una salsa 'cacio é pepe' (queso pecorino y pimienta negra, grosso modo) para dipear a gusto. Las adorna con una lluvia de parmesano en polvo, por Dios. Es la conexión Italia- Catalunya que necesitábamos. Además, Can Bo cuenta con una de las mejores bodegas de Ciutat Vella: si te gusta el vino, pídete la tarde libre en el curro.

Y si no eres de virguerías, apunta estas dos palabras: Kiosko Universal (La Rambla, 91). Desde 1973, dignificando La Boqueria con el mejor marisco y pescado que puedas imaginar. Pero ojo, que cuando se ponen a freír alcachofas, ya no hay stop. Solo llevan aceite y sal gorda, y entran con el mismo 'crunch' adictivo que unas Bonilla a la Vista. Alcachofa y nada más.