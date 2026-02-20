Una de las mejores cafeterías del mundo está en Poblenou

Esta semana nos hemos levantado con la noticia de que un local de Poblenou ha vuelto a entrar en la prestigiosa lista de las 100 mejores cafeterías del planeta Tierra. Es Nomad Frutas Selectas (Pujades, 95), un espacio moderno con salpicaduras industriales (muy del barrio), que ocupa el puesto 16, lo que me parece un logro tan destacable como también merecido. Su 'batch brew' es sublime. Y los bocadillos y bollería están a la altura de las circunstancias.

Lo cierto es que Poblenou se ha convertido en la capital barcelonesa del café de especialidad y el diseño. No tiene tantas coffee shops como el Eixample, pero la calidad y creatividad de sus propuestas llama poderosamente la atención. Pienso en cafeterías como Orval (Buenaventura Muñoz, 31), con una estética a medio camino entre un dibujo de Jordi Labanda y un almacén industrial. Veo revistas de tendencias, cerámicas, plantas, madera y hormigón. El sol baña el interior de la planta baja en la hora mágica. En este precioso local podrás saborear granos y bollería de alta gama en un entorno que parece hecho para dejar boquiabiertos a lectores de la revista 'Apartamento'.

Taulat 44 (Taulat, 44) es otro derroche estético que grita Poblenou en todos sus rincones. Líneas desnudas, toques industriales, colores limpios y luz solar. El café de especialidad es solo el pináculo de una oferta que congrega a diseñadores, fotógrafos e instagrammers (si es que instagrammer es una profesión). Lo suyo es la pastelería y bollería de calidad. Y el brunch, uno de los más saludables y cuidados de la zona. Necesitarás ir a varias clases de meditación trascendental, si pretendes desayunar en este 'hot spot' y no sacar ni una sola foto.

A mí me gusta mucho el Pècora (Pujades, 113), un espacio 100% Poblenou, reducido a su mínima expresión, con taburetes reconvertidos en mesas, azulejos blancos en las paredes y sillas de plástico retro. Y granos de Three Marks Coffe, poca broma. El flat white es excelente y también los bocadillos. Pruebo el planchado con pan pebete, jamón y queso. Un bikini con miga argentina que está cremoso y suculento. Compruebo que también facturan unas cookies extraordinarias. ¿Ambiente relajado y tazas de felicidad para un sábado por la mañana sin ambiciones? Estás en el lugar perfecto.

Y si tu pareja, de repente, se ha vuelto un intensito del café, lo coges de la oreja y lo llevas a Sensorial Coffee (Llull, 199). Aunque tiene una interesante carta de salados, bollería y pastelería de altas prestaciones, lo que realmente importa en este espacio es el grano y todo lo que viene después. El café (de especialidad) de los muy cafeteros.