Descubre la burger de pollo frito más adictiva de Barcelona

La mal llamada “burger” de pollo frito no lo tiene fácil. El reinado absolutista de la 'smash' lo ensombrece todo, por eso conviene arrojar una luz en favor de una bocadillo maravilloso que está en las antípodas de los discos aplastados de ternera: el bun de pollo frito, la antítesis de la estrechez y la sequedad de la 'smash'. En la liga gallinácea, se impone el contraste de texturas y el bocado grueso. En Gringa y Rooq lo bordan, pero el otro día decidí darle todo el amor que tengo al bocadillo de pollo frito de Antonia’s Burger (Balmes, 240), uno de los proyectos hamburgueseros más honestos que conozco, de hecho, la 'smash' básica, que está buenísima, marca 6,95 €, una heroicidad en estos tiempos.

Pero no quiero 'smashear', pues alguien me sopla que en Antonia’s hay un tapado: el bun de pollo frito. Una delicia a descubrir, porque en esta casa se trabaja con comida rápida, pero se trabaja bien. Para empezar, el pan está buenísimo y es de fabricación casera: esponjoso, goloso y con aguante, no se desmonta, el condenado. Ponemos un poco de ensalada para aportar frescor, unos pepinillos encurtidos caseros para el puntito ácido y una salsa secreta para chuparse los dedos.

Y en plena movida de ingredientes, introducimos un contramuslo de pollo de gran tamaño y grosor. Lleva un marinado estilo tikka masala con especias, yogur, limón, jengibre y ajo. Y presenta una costra de rebozado ondulante y apetitosa: cruje con más fuerza que las rodillas de Joe Bidden y combina de narices con la jugosidad del ave. El bicho deja un rastro picante que te activa la lengua y lleva un adorable manto de cheddar en el lomo, por si te faltaba untuosidad. Sí, es uno de los mejores buns de pollo frito de la ciudad, una pieza generosa y de gran calidad que presenta un más que razonable precio de 9,95 €. Imprescindible acompañarlo con las patatas fritas de la casa, realmente ricas, y pedir una croquetita de kebab para la espera… Bueno, mejor pide dos.

Por cierto, si eres de los que evitan el gluten, en el Antonia’s Burger Gluten Free (Casanova, 91) te darán todos los caprichos de la casa sin ese extra que tanto detestas. Están en todo.