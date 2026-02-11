La mariscada más barata de España se sirve a palazos en Barcelona

De esta cocina de Barcelona salen mariscadas a la misma velocidad que se ponen los cuernos en ‘La isla de las tentaciones’. Es básicamente el 90% de lo que se pide en este restaurante, resopla el dueño. Hace años que es destino de peregrinaje de ‘foodies’, ‘influencers’ y detectores de chollos. Oppción 'low cost’ para San Valentín. “La mariscada más barata de España”, prometen millones de reels y tiktoks. Aquí se sirven gambones, navajas, zamburiñas y almejas a palazos.

Un camarero sirve en una mesa la mariscada con pala. / Zowy Voeten

Street Fish (Nicaragua, 140). Es un restaurante, sí, pero usan a diario más palas que en una temporada entera de ‘Dexter’. Así llevan las mariscadas a la mesa: las sirven en bandejas a palazo limpio entre móviles que echan humo. Hay vídeos y vídeos con millones de visualizaciones. Los 'influencers' van viniendo en oleadas. El último reel viral, el de los @tipfoodies, supera las 900.000 visualizaciones

“Es baratísima”, justifican 4 jóvenes sin ni siquiera sacar el móvil. “Que es la más barata está claro”, asiente al lado Alejandro. “Nuestros márgenes son muy pequeños”. Alejandro Masdeu es el dueño de Street Fish. “El hombre de la pala” de los vídeos más virales. Hace tres años que empezaron a servir mariscadas a palazos. Enseguida se hicieron virales. “Tuvimos que desconectar hasta el teléfono –recuerda Alejandro-. Teníamos 500 o 600 llamadas diarias”. "Yo he llegado a poner 38 mariscadas en la plancha", asegura Mario, el cocinero por el que pasan todas. "Papi", lo llaman.

Papi, entre cigalas y bogavantes. / Zowy Voeten

¿Qué celebran? Una familia ataca una bandeja XXL a 6 manos. “Celebramos la vida”, sonríen. “Está buena –ejercen de críticos gastro improvisados-. Está supercorrecta. “De las más interesantes en calidad-precio”, asiente el hijo. Es quien invita hoy, asume sin poner los ojos en blanco. Sí, aquí se puede invitar a una mariscada familiar sin tener la sensación de haber invertido en criptomonedas.

Una pala para dos cuesta 36€ (18€ por persona). Lleva calamares, mejillones, almejas, 6 zamburiñas, 6 gambas, y 6 navajas, detalla el dueño. Se pueden añadir 6 cigalas por 18 euros más o un bogavante con otros 20. Se recomienda reservar: los fines de semana se llena.

Atacando una mariscada. / Zowy Voeten

“No es una mariscada de un Botafumeiro –asume el dueño de Street Fish-, pero es una mariscada correcta a un precio correcto”. ¿Que cómo consigue ajustar tanto los precios? “Tengo una empresa de distribución de pescado a restaurantes”, Alejandro desvela al fin su secreto. “Si no, no podríamos poner estos precios”. No engaña, no. “No engañamos a nadie –lo dice con la boca grande-. Nosotros reconocemos que trabajamos con productos congelados”.