¡El menú degustación con mejor relación calidad-precio de Barcelona!

Acudo en solitario a mi segunda cita con La Sosenga (N’Amargós, 1). Viernes, hora de comer. Quiero acabar una semana triste con alegría. El restaurante tiene compasión de los comensales solitarios y me ofrece una esquina en la barra en la que me siento protegido de la humanidad. A diferencia de la última vez que fui, no se puede tirar de carta. La Sosenga lo apuesta todo a un menú degustación heroico que cambia mensualmente. Digo menú degustación por decir algo, quizás bastaría con menú, yo qué sé, que los expertos en nomenclaturas gastronómicas decidan cómo llamarlo. Y digo heroico, porque todavía me pellizco: 38 euros por nueve pases a cual mejor (quizás fueron 10, pero mi memoria es un colador).

La Sosenga es un restaurante muy serio. Está en una callejuela del Gòtic, cerca de la Catedral, y tiene la sala llena de público local. ¡En una de las zonas turísticas más calientes! Y el menú cerrado (pero abierto a cambios por intolerancias) no es ningún capricho. Es el formato que mejor se ajusta a los criterios de la casa y está tan cuidado que le da varias vueltas al de muchos restaurantes de alta cocina: sí, los que te cobran el doble por lo mismo. Y la verdad, ¿quién echa de menos la carta cuando la secuencia está tan bien alicatada y toca tantos palos? Platos de raíces catalanas que adquieren personalidad propia en una cocina donde se respeta la historia y el producto (eco, de proximidad, de pequeños distribuidores y de temporada). Se percibe el afán por hacerlo todo bien, que ninguno de los bocados parezca secundario.

El menú de enero es esplendor y confort a partes iguales. Desde la crema de cortesía para comenzar, en vasito de carajillo, hasta el último postre: aquí todo cuenta. La croqueta de pollo a la catalana no es la primera que pruebo en Barcelona, pero si la mejor (¡esa ciruela!). Me desmonto como un juguete defectuoso cuando llega la escudella con kokotxa, garbanzos y, Dios santo, ¿un dumpling de pilota? Desparrame. Increíbles las habitas con papada y calamar, un festival mar y montaña que vuelve a golpear duro con mi plato favorito, las manitas con galera y nabo, o cómo hacer joyería fina tocante con la alta cocina sin atracar al personal: platazo. Y platazo también la col asada con alcaparras con demi-glace y emulsión de yema. Postres delicados, reconocibles y retadores. La posibilidad de echarle trufa de verdad a algunos platos. Vinos especialísimos, espectaculares. Servicio de sala atento, preciso. Y todo en un ambiente en las antípodas de la rigidez de los restaurantes de alto copete.

Escudella con kokotxa, garbanzos y un dumpling de pilota. / O.B.

Si el formato que ofrece La Sosenga es un menú degustación, lo tengo muy claro: he aquí el menú degustación con mejor relación-calidad precio que he probado en muchísimo tiempo. Recuperemos el Gòtic. Por aquí se empieza.