Los mejores santuarios 'healthy' de Barcelona: come bien sin remordimientos

Ha sido durísimo. Lo has dado todo. El recuento de canelones asciende a 56. Todavía hueles a carn d’olla. Y no consigues entender cómo pudiste devorar dos barras de turrón de chocolate con arroz inflado mientras bailabas 'Tractor Amarillo'. Te has ganado un merecido descanso. Bueno, quien se lo ha ganado es tu aparato digestivo. Es hora de darle una alegría. La cuesta de enero también se paga en tus adentros y en estos restaurantes podrás salir a comer o cenar sin maltratar la tripa (y con los niveles de sabor en lo más alto). Porque esto va de comer sano, sí, pero también de no aburrirse. Hazle la peineta a los excesos navideños. ¡Desintoxícate!

1. Ensalada madrina

Tiempos de ‘salad bar’

Verde que te quiero verde. El 'greenwashing' que necesitas para rebajar la toxicidad de tu organismo. Es la hora de claudicar a la ensalada, y la respuesta a tu calvario son los restaurantes Enlagloria Salad House. Su especialidad, pues eso: la ensalada. Y por muy aburrido que le suene a un carnívoro, han acertado con lo suyo, porque ya cuentan con cinco locales en Barcelona, que se dice pronto (Avenir, 66; av. Sarrià 125; Provença, 209; Pallars, 154 y Maquinista, 6).

Además, su fórmula es interactiva: ellos te preparan los ingredientes (de proximidad, de temporada y de calidad) y tú te fabricas la ensalada que te salga del gorro. Si tienes el síndrome Netflix y no puedes elegir entre tantas opciones, también disponen de ensaladas preparadas para que no pienses. Si eres un adicto a la proteína, puedes probar sus platos 'healthy'. Y si tienes mucha prisa, puedes darle amor a sus 'wraps' o ensaladas enrolladas, la demostración de que una comida rápida puede ser también una comida sana.

2. Cocina inclusiva

Tinto de vegano

Pötstot (València, 204/ Pintor Fortuny, 32) es la prueba de que se puede comer sano sin tener la sensación de que estás a dieta de alfalfa. Su fórmula es perfecta para olvidarte de frituras chungas, carnes grasientas o atolones de mantequilla. Reivindican la posibilidad de practicar una cocina mediterránea reconocible y con toques tradicionales atendiendo a las necesidades de veganos, celíacos, intolerantes a la lactosa y comensales en fuga de los hipercáloricos.

Se come bien, lo certifico. Los arroces les salen muy ricos. Hummus, queso vegano de anacardos, 'crackers' de yuca, croquetas de remolacha, tortillas sin huevo (sorprendentes), empanadilla de algas, polenta… La lista de posibilidades para curarte es amplia y, dentro de sus limitaciones, no renuncia nunca al sabor. Y la idea ha funcionado, porque Pötstot acaba de abrir un nuevo restaurante en el Raval, donde antes estaba uno de los templos veggies de Barcelona: el desaparecido l’Hortet. Relevo con lógica.

3. Sushi caramelo

Vuelta al mundo

Si te has propuesto dejar la carne y el queso (al menos durante este enero criminal), pero no quieres deprimirte delante de un plato de quinoa con cuatro hojas de rúcula. La propuesta de Desoriente (Ramon Turró, 209 / València, 201) es lo que buscas. Exótica, colorista, preñada de sabores y sin rastro de carne. Es cocina 'plant based' para las masas, la posibilidad de viajar a Japón, Tailandia, la India o Vietnam sin recurrir a grasas saturadas.

En la carta, destaca el apartado de sushi vegano, con trampantojos vegetales que parecen pescado, y picos de sabor bastante elevados. De mi última visita, recuerdo un falso ceviche con fruta, vegetales y 'sashimi' de setas que estaba delicioso y un brócoli frito con anacardos de lo más resultón.Y si hay ganas de fideos, atento al ramen con leche de coco, tofu, vegetales y dashi: no tendrás que dormir una siesta de seis horas después de consumirlo.

4. Vapor digestivo

'Dim sum' popular

Buenos precios, pocas calorías y vaho. Mucho vaho. En Vabowl (Diputació, 139) se han especializado en la cocina china el vapor. En esta casa no se fríe, se vaporiza. La intención es ofrecer una experiencia auténtica sin recurrir a frituras radioactivas, raciones elefantiásicas o grasas innecesarias. Aseguran que la cocina al vapor conserva el 95% de los nutrientes y es mucho más digestiva, y nosotros que nos lo creemos, porque en esta casa se come bien, sano, fácil y barato.

Setas, verduras, tofu y proteína animal son los protagonistas de una amplia carta de platitos que podrás combinar en los distintos formatos de menú, no más caros de 15 €. Me encantan sus fideos de soja con langostinos y las verduras al vapor, pero lo mejor es el apartado de 'dim sum', cómo no. Las cestas vuelan. Gyoza, baozi, wan tun, shao mai, el surtido es amplio y tentador, el orgullo vaporizado de la casa. Por cierto, tienen menú especial con ramen, por si vas con esos locos bajitos a comer.

5. Zona de confort

Tu casa de campo

Parece que estés en una portada de revistas estilo 'Monocle' o 'Apartamento'. El termómetro del buen gusto apunta alto en Baldomero (pje. Mercader, 16), uno de los espacios más bonitos del Eixample. En un sitio como este, vender 'smash burgers' sería un sacrilegio, de hecho en Baldomero viven en el otro extremo, el de la huerta y el confort.

El menú cambia cada día y persigue siempre el producto fresco de temporada. Tiene dos opciones: 3 platos de vegetales a 18 € y dos platos de vegetales más plato principal (proteína animal) a 20 €. Pan y agua incluidos en ambos. El estilo es relajado y placentero. Puedes encontrar de todo. El día que cotilleo la carta, en los vegetales encuentro cositas como una crema de calabaza con celeri, curry verde de colinabo o tomates con remolacha y crema de yogur. En los tochos, pescado del día al horno o muslo de pollo con especias y cítricos. Y asegúrate de que tienes batería en el móvil, no pararás de sacar fotos del local.

6. Vinos y vegetales

Poblenou 'vibes'

Platos vegetarianos (con opciones veganas) y vinos naturales. Que se beba los sulfitos tu cuñado. Y encima está en el barrio más 'cool' de Barcelona, Poblenou. Lombarda (Pere IV, 2-4) es 'comfort food' de manual, pero con un giro 'veggie' que hace que la mayoría de sus ofrecimientos sólidos no impliquen una digestión de vikingo.

No es un vegetariano sosainas, de hecho está en el lado bueno de la historia y sabe sacarle el máximo partido al mundo vegetal con el objetivo hacerlo atractivo también para el público omnívoro. Platos que abrazan, como la coliflor asada o la berenjena ahumada. Vinos sin trampa. Y a destacar su menú del día, uno de los más saludables de Poblenou. Por 15 pavos puedes encontrar cremas y ensaladas de primero y principales como un 'pad thai' o un curry de puerro. Por cierto, si puedes portarte un poquiiito mal, pide el flan de dulce de leche. Pecata minuta.

7. Vegetales tochos

Sana irreverencia

Es uno de los restaurantes que mejor trata los vegetales. Los somete al fuego cuando procede y los acompaña de salsas y cremas deliciosas. Se nota que en Fat Veggies (Bailèn, 83) se han roto la cabeza para convertir la huerta en el protagonista de la obra sin que la calidad de la obra se resienta.

Espacio cálido con actitud y espíritu de cabaña. Una carta que juega con los vegetales sin miedo, con altas dosis de creatividad y un maravilloso punto de desenfado. Mucha mano con los fermentados y encurtidos caseros. Unas zanahorias, una coliflor o un brócoli jugando en las grandes ligas del sabor. Si no haces el maridaje de vinos locales (a 24 €), puedes regar su menú degustación a 45 € con una buena kombucha casera: fiesta intestinal.