'Bikittone': vuelve por Navidad el bikini más loco de Barcelona

Se están haciendo experimentos muy chalados con el bikini. Ya no tenemos suficiente con el clásico. Hemos enloquecido y ahora queremos bikinis de pollo a l’ast, de sobrasada con miel, de manitas de cerdo…, la lista es interminable. No obstante, corre un artefacto por Barcelona que ensombrece a todos estos inventos. El bikini más navideño del planeta. Se llama bikittone y solo se encuentra, que yo sepa, en Brunells (Princesa, 22), una pastelería histórica del Born que se ha arrojado al pozo de la locura con una hibridación chocante: bikini y panettone, por si todavía lo habías adivinado.

No tiene secreto, es un semicírculo con jamón York y queso fundido en su interior, y dos rodajas de panettone en lugar de pan de molde. Llega planchado y el panettone está ligeramente tostadito, pelín crujiente, sin pasarse. Bocadillo retador, sin duda, con pepitas confitadas y alguna pasa en contraste con el embutido y el queso. Es un dulce-salado-fundente que desconcierta al primer bocado, se asienta en tu nuevo marco palatal al segundo y se convierte en algo extrañamente adictivo al tercero. Es posible que a muchos les cortocircuite el cerebro, pero ahí está la gracia precisamente de este Christmas movie.

El bikittone es un requiebro que Brunells ejecuta en tiempos navideños. La casa quiere ofrecer su celebrado y codiciado panettone en diferentes formatos. Y el bikittone es, sin duda, la forma más extrema (y seguramente divertida) de hacerlo. La calidad y artesanía de esta pastelería, en danza desde 1852, está fuera de toda duda. Sus dos panettones (fruta confitada y chocolate a 42 € la pieza) se forjan con una masa madre fermentada durante 48 horas e ingredientes top. Si no quieres llevarte el bicho -de un tamaño espectacular, por cierto-, puedes consumirlo en porciones o, como ya sabes, lanzarte al vacío de la piscina navideña con el bikittone puesto. Felices fiesttas.