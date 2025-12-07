Cenas de empresa 'last minute': restaurantes de Barcelona para los que ya van tarde

La dirección se ha despertado tarde, como siempre. La cena de empresa peligra. “No son fechas, hombre”, dirían los más pesimistas. La actitud equivocada, vive Dios. Porque todavía quedan huecos, no muchos, pero ahí están. Y aquí está un servidor, para descubrirte algunos de los restaurantes en los que todavía es posible concertar una cena de empresa antes de que Papá Noel aterrice en Plaza Catalunya.

En el restaurante Assalto (Nou de la Rambla, 44) disponen de una sala privada para unos 14 comensales. Si en tu oficina estáis sobre dicha cifra, ya tardas en reservar. Porque en este espacio cuidan con especial mimo las tapas de producto y sobre todo las carnes, las reinas de la casa, no en balde proceden de la prestigiosa escudería carnicera The Butchers Society. Y cuidadín con la bodega, una de las mejores del barrio sin despeinarse. A partir del lunes, estarán disponibles sus menús de Navidad a 58 y 70 €, con toda la tralla que buscas: croquetas, escudella, jamón ibérico, pescado fresco y el sacrosanto chuletón, entre otras golosinas.

En el Clot, Tipo Tapa (Rogent, 21) te espera a ti y a tus compis con un arsenal de tapas y platillos que llevan la palabra “compartir” impresa en los genes. En esta casa se trabaja bien, con toques de creatividad contenidos y muy buen producto. Si en la oficina sois un equipo reducido, el restaurante cuenta con una sala en el piso superior en la que estaréis recogidos y siempre bien alimentados. Porque el menú de Navidad para grupos a 40 € es digno de admirar: bravas, ensalada, croquetas y ensaladilla como entrantes, y principal a escoger entre bacalao, pulpo, canelón o carrillera. Ganache de chocolate, turrón y 1 botella de cava por cada 3 personas para completar el lote. El chollo de las fiestas.

En un pliegue del Gòtic profundo, el hotel Wittmore también acepta reservas para grupos de última hora. Si en tu empresa sois pocos y bien avenidos, su restaurante Contraban (Riudarenes, 7) es la opción ideal. Está en el centro de la ciudad, lo que facilita los desplazamientos a discotecas y otros lugares de mal vivir, se halla en un emplazamiento elegante y confortable, y ofrece cocina internacional con guiños locales y variedad: arroces, macarrones, ostras, croquetas, brioches con cosas, los sospechosos habituales bien hechos. Además, tiene una coctelería de lo más juguetona. No te olvides de borrar las fotos más comprometidas antes de meterte en la cama.